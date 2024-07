Así fue como el empresario Leonidas Lara trajo de Japón el primer carro Mazda hace 40 años

.Publicidad.

Mazda en la actualidad, es la quinta marca más vendida en Colombia en este 2024. Esto demuestra la popularidad y fortaleza que ha obtenido esta fabricante japonesa en el país. Aunque, para conseguir esta posición, ha sido mucho el trabajo que se ha tenido que hacer, durante varias décadas. Seguramente no todos lo saben, pero la marca japonesa llegó al país hace más de 30 años. Todo este recorrido y tiempo de experiencia ha dado sus frutos y es por eso que hoy en día Mazda tiene los resultados que tiene en Colombia. Pero como siempre, antes de llegar a este punto, debemos viajar en el tiempo.

Así es como inicia Mazda en Japón y llega años después a Colombia

Si hay una empresa con trayectoria, esa es Mazda, aunque en un inicio tenía otro nombre. Toyo Kogyo Co., Ltd., así era el verdadero nombre de esta empresa, la cual inició en el año 1920. Tendrían que pasar 11 años para que la popular compañía adoptara su actual nombre. En 1931 se da la producción del que sería su primer vehículo, el Mazda-go, una moto de tres ruedas con una carreta en la parte de atrás. Si bien es cierto que el apellido del gerente en aquel entonces era Matsuda, no fue este el nombre escogido para la empresa. Finalmente el nombre que quedó fue Mazada, pero ¿Por qué?

Mazda R360coupe(ja:マツダ・R360クーペ ),Mazda Museum

Aunque quizás no muchos tengamos idea, este pertenece a Ahura Mazda, el dios de la armonía, la inteligencia y la sabiduría. De esta manera, la gigante empresa adopta este nombre y entonces empieza a ser conocida como hoy en día. Debutó en 1960 con su primer turismo, el R360 Coupé, el cual fue todo un éxito, gracias a su motor. En los años posteriores, la compañía empezó a lanzar al mercado diferentes vehículos, los que les daban más presencia. Pero en la década de los 80 tiene su aparición la Compañía Colombiana Automotriz, también llamada CCA.

Mazda B-1600, la primera pick up que llegó a Colombia de la marca.

Para el año 1983, la empresa ensambla la pick up Mazda B-1600, el que sería el primer carro de Mazda en Colombia. De esta manera, arrancaba la relación de la empresa japonesa con nuestro país. Un año después, la marca pasaba a llamarse oficialmente Mazda Motor Corporation. Entonces arranca una historia de lanzamientos y un vehículo se volvería muy icónico en Colombia. Se trata del 323, un sedán que llegó con un motor de 1.500 centímetros cúbicos y una versión hatchback de 1.3000 centímetros cúbicos. Este modelo tomaría bastante fuerza en el país.

La historia de la empresa tras el fin de la CCA en el país

El Mazda 323 causo una locura total en nuestro país. Todo el mundo quería manejar y poseer uno de estos vehículos. Se dice que muchas personas pagaban por adelantado su carro, sin importar el tiempo de espera. Algunos debían aguardar por el hasta tres meses, sin embargo, esto era lo de menos, con tal de tener este carro en el garaje. A partir de su llegada, al país empezaron a llegar nuevas mejoras del vehículo en los años posteriores. Esto también ocurrió con el Renault 4, el amigo de los colombianos. Gracias al 323, Mazda se convirtió en una marca con gran presencia en Colombia.

Mazda 323, el popular carro de la marca en Colombia.

Adicionalmente, la marca fue de las pioneras en el país en incorporar pinturas metalizadas en sus modelos. Sin embargo, y pese a la fama que logró tener Mazda durante sus primeras décadas, la empresa que la trajo sufrió. Así es, la CCA pasó por momentos de gran crisis, algo que suele ocurrir en la industria automotriz. En el año 2014 empezaron a surgir rumores de que la empresa cerraría sus puertas. Tras más de 41 años de operaciones, la Compañía Colombiana Automotriz tuvo que despedirse. Lastimosamente, la cantidad de vehículos que eran ensamblados, no fueron suficientes para poder continuar con sus labores.

Por su parte, Mazda tomó la decisión de seguir presente en el país, aunque ahora sus vehículos serían traídos desde México. A pesar de las pérdidas y las afectaciones que vivió el sector automotriz en aquel entonces, la marca se ha mantenido. Como lo mencionamos anteriormente, hoy en día es la quinta marca más vendida en este 2024 y su participación en el mercado es del 8,9%. Además, ha conseguido tener en múltiples ocasiones uno de los carros más vendidos, con su popular CX-30. Sin duda, es una marca que seguirá haciendo historia en Colombia y que seguirá presente en el mercado.

