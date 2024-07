Predicciones de astrólogos y videntes dan el ganador de la Copa América

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Ambroise Bierce en su Diccionario del Diablo definía jocosamente la Responsabilidad como la “Carga desmontable que se traspasa fácilmente a las espaldas de Dios, el Destino, la Fortuna, la Suerte, o el vecino. Los aficionados a la astrología suelen descargarla en una estrella”.

Muchos locos, como Lope de Vega y Cervantes, componían sus personajes de teatro configurando una carta astral para darle mayor credibilidad a sus vidas (hay una tesis doctoral sobre eso).

Según la Biblia, la posición de las estrellas es el molde en el que crece el destino de los hombres de acuerdo con sus actos (la ley del “ojo por ojo diente por diente” o ley del Talión), pero Dios, como dijeran el Granth Sahib, “Señor de ambos mundos”, es quien finalmente toma la decisión final sobre estos:

“31¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades,

O desatarás las ligaduras de Orión?”.

Job 38:31–32 (RVR1960)

Ahora, dentro de las supercherías que dan sentido o significado a nuestros importantes partidos, a veces sin posibilitar ninguna reflexión sobre el impacto de las estrellas en la vida de los seres humanos (como lo quisiera Blavatsky en La Doctrina Secreta; o lo sugiriera en sus pinturas la sabia Remedios Varo), aparecen locos, charlatanes, astrólogos sin fecha, que aciertan en tres sucesos de 100 que han pretendido predecir para el consumo de las redes; y cuando la gente encuentra en su voz lo que quiere escuchar, estos, naturalmente se vuelven tendencia:

Mhoni Vidente

Esta vidente cubana acertó en los resultados del Mundial Qatar 2022, también en otros eventos, como la elección del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y algunas muertes de famosos. Sostiene que muy a pesar de los esfuerzos de los colombianos, Argentina será el ganador de la Copa América. Cuando jugaron Uruguay y Colombia no dio resultado alguno y dijo que James y los arqueros serían protagonistas…Vaya predicción.

Astrólogo Matías

En su cuenta de X (@LoDiceLaLuna), sostiene que Argentina es gobernada por Deneb (¡!), la misma estrella Alfa Cygni (α Cyg / 50 Cyg) -la más brillante de la constelación de El Cisne-, para hacerse superior con su vuelo a Colombia, que según sus cálculos está regida por el Castor, que “conjunto a la luna, brinda timidez y falta de confianza” (determinantes en nuestra derrota). Hay que agregar que es argentino (¡!).

Astrólogos que predicen a Colombia ganadora

Otros sostienen que “La luna del castor se acerca y afectará los vínculos y manera de organizarse de todos los signos del zodiaco”, lo cual puede ser más decisivo en el trabajo de equipo de Colombia, regida su selección por este astro; que la brillantez individual, pero desarticulada de una Argentina de figuras cansadas que van de salida... En fin.

También se dice que Júpiter volvió a la casa 10 de James Rodríguez después de 12 años, dándole un segundo brillo. Entre tantas otras cosas…

Inteligencia Artificial

Luz-IA que es un ChatGPT sostiene que con todos sus datos recopilados durante años, Argentina tiene 60 % de posibilidades de ganar la copa frente al 40 % de Colombia.

Probabilidades estadísticas

Lo que más pesa en esta valoración es la cantidad de veces que ha ganado Argentina (15 títulos) v.s. Colombia (una sola ocasión, en 2001); y el rendimiento de los últimos partidos: 28 victorias consecutivas de Colombia v.s. Argentina (que solo ha perdido dos partidos de los últimos sesenta y dos encuentros - ver fuente): Nuevamente ganadora Argentina.

Sorprende leer cómo los videntes y astrólogos no se exponen a errar en resultados parciales. Pero sí coinciden con los patrones estadísticos (nunca en contravía de estos) en los resultados finales. Contra casi todo pronóstico Colombia podría ganar. Y ojalá gane para desmentir tanta tontería.

Pero siempre habrá un pero… ¿o para qué columnistas de opinión?

EL DÍA CÍNICO

Sorprende que el Gobierno Petro, dotado de poderes extrasensoriales por Urano, ya haya cantado la victoria y decretado que el lunes será día festivo para los colombianos.

Celebraremos el lunes, ganemos o “perdamos un poco” (como decía Maturana), porque el Estado colombiano perdió el control sobre el 20 % del territorio nacional a manos de grupos armados ilegales.

Celebraremos que llegamos a enfrentarnos en la final del fútbol, pero el Cauca que no cesa en sus enfrentamientos donde hay población civil, es Kaukanistán.

Celebraremos que “vivimos de la pasión del fútbol” pero mueren en la de Cristo casi a diario líderes sociales en total impunidad.

Celebraremos que nuestros jugadores ganarán por lo menos mil millones con el segundo lugar, pero que Laura Saravia y su hermano no presentarán declaración de renta ni sus extractos de los últimos años a la opinión pública.

Que la Comebol investiga a los asistentes colombianos y la Fifa a los jugadores uruguayos, pero que a Iván Name, el corrupto Olmedo López no le endilgó acusación alguna ante la Fiscalía ni se le investigará jamás por corrupción.

Que se ve que no hubo controles de inmigración a la entrada de los estadios en EE. UU. para deportar a más de la mitad de esos hinchas que seguro entraron por el hueco (¿de dónde salió tanto colombiano?) “porque pagaron la entrada”, y que a estas alturas, ningún economista serio reconocerá que la coca es la que mantiene la economía del país y el valor de cambio de su moneda. Que si se le persigue, se quiebra Colombia y si no se le persigue, estaremos ante el Gobierno del Clan del Golfo, las Disidencias de Iván Mordisco, el ELN, el EPL y el mal llamado Estado Mayor como ya está pasando en el 20% del país.

Que jugamos en estadios modernos, pero la modernidad no llega con su justicia al campo colombiano: la justicia indígena no es remunerada, ni segura, ni imparcial, ni respeta derechos humanos ni da abasto; la campesina y cimarrona no es mucho mejor. Pero tampoco la de la ciudad da para llevar a juicio a Chiquita Brands (¿con cuántos bananos compraron a los jueces colombianos?). Finalmente lo hicieron los gringos…para “reparar” a los abogados y no a las víctimas. Y eso hace que los actores ilegales impongan la suya y se haga legítima.

Que se proponen rifas para ver la final. Pero nadie se atreve a proponer que las campañas políticas las financie el Estado, pese a que todos hablan del cambio.

Que la Selección, por más que nos traiga alegría en medio de tanto caos, no es más que una cortina de humo que apenas sirve para ahumar el pan y darle “misterio” al circo

Que la Selección, por más que nos traiga alegría en medio de tanto caos, no es más que una cortina de humo que apenas sirve para ahumar el pan y darle “misterio” al circo. Y me pregunto: ¿No vendría mejor invertir unos recursitos (menos de la mitad de los que se gastaron apagando incendios en los cerros) en la creación de una empresa Distrital que convierta toda la acumulación de residuos del retamo espinoso, del pino y el eucalipto - combustibles- en leña que encienda las chimeneas de Bogotá y no volver a ver incendios ni desempleados en la ciudad?

¿Cuándo será legal acumular el agua lluvia en las terrazas del país para no sufrir de racionamientos de agua? ¿Cuándo tener plantas de energía eléctrica en Bogotá, la Costa, el Huila y el Cauca donde los recibos no dejan comer por alumbrar el hambre? ¿No serviría que el Estado retomara esas empresas privadas y las haga públicas?

Pero seguro habrá más conciertos ProPalestina por miles de millones (que tampoco apagarán ese dolor cierto) y el Gobierno viajará a Miami con su gabinete para ver la final de la Copa América gastando miles de millones en eso... por la foto para las redes con James y Luis Díaz.

Es más efectivo promover la unidad ilusoria del país soñado en el año de Ayacucho, no por su historia republicana pendiente de construir, sino, por goles por partido.

Vaya que somos un país de videntes y de astrólogos (por decir lo menos).

