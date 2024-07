'El Caimán' Sánchez, el mítico arquero que metió a Colombia a su primera final de Copa América

.Publicidad.

El 16 de octubre de 1975, jugadores de la talla de Pedro Zape, Arturo Segovia, Hugo Horacio Lóndero o Willington Ortiz, quedaron en la historia del fútbol colombiano al ser los primeros que, vestidos con el icónico uniforme color zapote de la selección Colombia, disputaron una final de Copa América. Ese día, en el Estadio El Campín, el país vivió algo que nunca antes había vivido: la posibilidad de ser campeón; y uno de los grandes responsables de esa alegría fue el que, para ese entonces, era considerado el mejor portero en la historia de la nación. Efraín 'El Caimán' Sánchez, ya como técnico, llevó a la tricolor a su primera gran final en el balompié.

Selección Colombia - Final de la Copa América 1975.

Efraín 'El Caimán' Sánchez, el niño deportista que soñaba con ser arquero

Nacido en Barranquilla pero con sangre curazoleña, pues su papá era originario de ese hermoso país del caribe, Efraín 'El Caimán' Sánchez vio la luz un 26 de febrero de 1926. Su apellido, en realidad, debió haber sido Cjndje, pero su padre, al llegar a Colombia y darse cuenta que nadie podía pronunciarlo, decidió cambiarlo a uno que sonara muy parecido. Fue entonces cuando inició la dinastía de los Sánchez, un apellido que su hijo, un jovencito que era apasionado por la actividad deportiva, iba a dejar en lo alto en la capital del Atlántico, en Colombia y en Sudamérica.

Y es que, desde muy niño, Efraín mostró un talento natural para los deportes. Teniendo 14 años, participó en unos Juegos Intercolegiados en el Colegio Barranquilla del barrio Boston, y como buen costeño, una de sus pasiones era el béisbol. Aun así, también se dejó conquistar por la moda del fútbol, que según muchos entró por la arenosa, y demostrando gran talento debajo de los 3 palos, siempre soñó con ser como el mítico portero del Real Madrid, Ricardo 'El Divino' Zamora. Esa oportunidad se le dio con apenas 17 años, en un equipo discreto de la liga juvenil del Atlántico llamado Millonarios, un club en el que con su 1,82 m sorprendió a muchos.

Efraín 'El Caimán' Sánchez a puertas de enfrentar un clásico bogotano vistiendo los colores de Santa Fe. Foto: Archivo particular

La consolidación y el primer colombiano en el fútbol argentino

Eran los años 40, el fútbol aún no era profesional en el país; pero en la liga regional del Atlántico, Efraín 'El Caimán' Sánchez, se convirtió en un hit. De Millonarios pasó al Club Caldas y después al Club La Fortuna; y en 1947, cuando aún no cumplía la mayoría de edad y no había estado en un equipo profesional, se convirtió en el segundo jugador colombiano en salir del país y en el primero en jugar en el fútbol argentino. San Lorenzo de Almagro lo contrató para estar en el equipo alterno y terminó siendo el portero titular por 2 años, siendo recordado aun cuando no alzó ningún título.

Del fútbol gaucho, y ya reconocido como un portero de gran nivel, regresó a Colombia a jugar para América de Cali en 1948, en el inicio del fútbol profesional en el país, y luego pasó por Deportivo Cali, Junior, Santa Fe y Medellín, donde fue bicampeón. Sin embargo, sus momentos más importantes los vivió, primero, en la selección Colombia, siendo el portero titular del equipo en el Mundial de Chile 62, y segundo, coincidentemente, en un club con el mismo nombre del equipo en el que debutó: Millonarios; pero de Bogotá, donde salió campeón como técnico y jugador en 1964, año en el que se retiró de las canchas como futbolista.

Participó en el primer mundial al que clasificó la selección Colombia en su historia, estando en cancha en el mítico 4-4 frente a la URSS. Foto: Archivo particular

La Federación Colombiana de Fútbol le da la riendas de la selección Colombia

Después del retiro y de haber tenido una experiencia durante 10 años como entrenador, en 1974 la Federación Colombiana de Fútbol contrató a Efraín 'El Caimán' Sánchez para dirigir a la tricolor, después del fracaso de Todor Veselinovic en las eliminatorias al Mundial de 1974. El objetivo era sencillo: hacer una buena Copa América en 1975, pensando en consolidar un equipo que clasificara al Mundial de 1978. Entre los jugadores había importantes nombres como Pedro Zape, el colombo-argentino Hugo Horacio Lóndero y jóvenes promesas como Willington Ortiz, por lo que el barranquillero se puso a trabajar.

El debut de la selección fue un 20 de julio, día de la independencia, y haciendo honor a la fecha, el combinado nacional le ganó 1-0 a Paraguay en el Estadio El Campín. En esa edición, el certamen no se hizo en un solo país y se jugó casi como unas clasificatorias, teniendo partidos de local y visitante. El segundo encuentro fue contra Ecuador, en Quito, donde también se ganó; y finalmente logró quedar primero del grupo C al ganarle a Paraguay en Asunción 0-1 y otra vez a Ecuador, pero en el coloso de Bogotá. Colombia pasó a la semifinal por primera vez en su historia y, contra todo pronóstico, venció a la poderosa Uruguay 3-1 en el global.

En 1975, después del hito de ser subcampeón de Copa América (un resultado que nadie esperaba) fue recibido por el presidente Alfonso López Michelsen. Foto: Archivo particular

El equipo de Efraín 'El Caimán' Sánchez en la final de la Copa América 1975

Después de sorprender a toda Sudamérica, la selección Colombia de Efraín 'El Caimán' Sánchez tuvo que verse las caras con una de las más importantes generaciones del fútbol peruano. En el equipo inca estaba el gran Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas o Héctor Chumpitaz, y la primera final se dio en Bogotá, en la fecha con la que inició este artículo. Ese día, en El Campín, los colombianos supieron hacer valer la localía y ganaron 1-0; pero en el partido de visitante perdieron 2-0, por lo que se tuvo que jugar un compromiso de desempate, en terreno neutral.

El partido de la gran final se dio el 28 de octubre de 1975 en Caracas, Venezuela. La alineación del Caimán tenía a Pedro Zape en el arco; Arturo Segovia, José Zárate, Miguel Escobar y Oscar Bolaño en la defensa; Diego Umaña, Willington Ortíz, Oswaldo Calero y Víctor Campaz en el medio; y Jairo Arboleda y José Ernesto Díaz en la delantera. Ante 30 mil espectadores, esa selección perdió el ansiado trofeo con un gol de Hugo Sotil, en un partido donde se soñó con tocar la gloria por primera vez en el fútbol. No fue así; pero sin duda fue una experiencia que marcó a todo el país y que, de la mano de Efraín 'El Caimán' Sánchez, ayudó al desarrollo del fútbol colombiano, mismo que hoy también nos tiene soñando a todos.

