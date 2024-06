Esta es la camioneta con la que Kia se hizo una marca reconocida en Colombia

.Publicidad.

Kia es sin duda, una de las marcas que más sorpresas ha tenido en este 2024. En lo que va del año, nos ha presentado varios modelos nuevos a gasolina y también han traído varios vehículos eléctricos. De manera sorpresiva, llegaron varias unidades de su nueva camioneta, la EV5. Esta SUV con excepcionales características espera convertirse en la insignia de la marca en el segmento de los eléctricos. Hoy en día, la marca coreana vive un momento de crecimiento en el país y las cifras son un fiel reflejo de ello. Sin embargo, para que esto pasara, la marca tuvo que enfrentar incontables retos en el país.

Sin embargo, han logrado sortear los diferentes obstáculos que han tenido y lo han hecho de una manera impresionante. Con resiliencia, ingenio, tecnología y seguridad, la marca ha logrado grandes cosas en el país. Seguramente el mes de junio sea una sorpresa, respecto a su crecimiento. Pero antes de seguir hablando de esto, debemos volver al pasado y conocer un poco más de la historia de esta marca en Colombia. Así que acompáñenos a hacer este recorrido y conocer un poco más de Kia en el país.

El origen de Kia y la llegada de la marca al país

Kia es una marca de gran trayectoria en el sector automotor y con una gran cantidad de años de experiencia. Para hablar de sus orígenes, debemos viajar al año 1944, lo que convierte a la marca en el fabricante de vehículos a motor más antiguo de su país. Quizás no muchos conozcan cómo inició todo, y curiosamente arrancaron como fabricantes y ensambladores de motocicletas y bicicletas. Sin embargo, esto solo fue el inició de una empresa que con el paso de los años, se convertiría en una solución para la movilidad global. Aunque fue hasta la década de los 70 que se establece Kia como tal y así mismo se empieza a comercializar su primer vehículo, el Birsa 1.0.

Kia Brisa 1.0, uno de los primeros carros de la marca en ser distribuido.

Con el paso de los años la marca fue ampliando su portafolio y también se dio la apertura de varias plantas. La expansión de Kia llegaría años después y sería algo en conjunto con Hyundai, marca que proviene del mismo país. Si bien es cierto que aún nos queda mucha tela que cortar sobre la historia de la marca, hoy nos centraremos más que todo en Colombia. y su llegada a nuestro país. De hecho, Kia fue reconocida aquí, bajo el nombre de la que se cree, fue la primera camioneta de la marca en nuestro territorio. Estamos hablando de la Kia Master S1300-P, una pick-up no muy grande.

Kia Master, la pick up de la marca que llegó a Colombia para ser su referente.

Se cree que su llegada fue sobre la misma época en la que llegó el tan famoso Pony de Hyundai. El ideal de este modelo, era poder hacerle frente a algunas marcas como Mazda, Isuzu y Mitsubishi. Sin embargo, sus rivales de mercado no eran el único reto que tuvo que afrontar Kia para aquel entonces. La marca debía empezar a fortalecer la confianza del público colombiano y no era tarea sencilla en esos años. Fue gracias a los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl que, las marcas y empresas provenientes del país, lograron un gran reconocimiento; por supuesto, Kia también se vio beneficiada con este importante evento.

Los nuevos retos que enfrentó la marca en el país y su crecimiento en el mercado colombiano

La desconfianza del país fue uno de los retos iniciales de la marca, pero los años le pondrían más obstáculos. Uno de los más grandes se presentó en el inicio del nuevo siglo, cuando el volumen de ventas, no era el esperado. Para aquel entonces, Kia solo estaba logrando vender unos 1.000 carros anualmente, lo que no era nada positivo. El panorama no era el mejor y el futuro de la marca en Colombia era incierto. Sin embargo, este popular fabricante no se dio por vencido y siguió adelante en el país. Fue el tiempo el que le dio la razón a esta decisión, pues tan solo algunos años después, las cosas cambiaron drásticamente.

En el año 2016, la marca se metió en el top 3 de las marcas más vendidas en el país. Un logro significativo conseguido por la marca, a puro pulso y con gran esfuerzo por mantenerse en Colombia. Se veían los frutos del esfuerzo que Kia había hecho años atrás. Inclusive, la marca logró sortear los desalentadores panoramas que vivía el país en aquel entonces, económicamente hablando. Para aquel entonces, la empresa decidió hacer varios cambios en sus modelos. No solo le metieron mano a los diseños de sus vehículos, pues también mejoraron la tecnología y especificaciones técnicas de su portafolio.

Sin embargo, esto no es algo exclusivo de aquel entonces. De hecho, en los últimos meses, la marca nos ha mostrado esto. Kia ha demostrado su compromiso con el país y ha traído vehículos muy llamativos, en todos los aspectos. Ahora bien, todo esto ha tenido resultados muy positivos para la marca. Si bien es cierto que el Picanto era un carro muy bien vendido en Colombia, la idea era posicionar más en el listado. El mes pasado consiguieron esto, gracias a uno de sus recientes lanzamientos. Hoy hacen parte también del Top 5 de la industria, tan solo detrás de marcas como Renault y Toyota.

La apuesta de la fabricante al mercado eléctrico y su oferta en el país.

Este es otro punto importante que se debe tocar, pues la marca ha demostrado un gran compromiso con el segmento de los eléctricos. No es un secreto que hoy en día se están buscando grandes alternativas para generar una movilidad sostenible. Kia ha sido consciente de eso y por lo menos en Colombia, contamos con un portafolio amplio de modelos 100% eléctricos. Pero no solo son únicos por esto, pues la marca ha trabajado para que incluso el interior de estos vehículos, tengan congruencia con este movimiento. Sin duda alguna, están comprometidos con el cambio.

Además, la marca también está trabajando por ofrecer carros más seguros, cómodos y con gran tecnología. Basta con echar un vistazo a algunos de sus nuevos vehículos para poder comprobar esto. Seguramente, con todo esto, veamos a Kia seguir tomando fuerza en el país.

