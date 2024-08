Estos son los negocios de Dominica Duque lejos de MasterChef y del periodismo

La reconocida periodista y ahora participante del popular reality, ha sido una de las figuras más destacadas y aunque no todos lo saben, también es empresaria

MasterChef Celebrity, es uno de los programas más populares del Canal RCN. Por varios años, este reality de comida, se ha mantenido entre los programas más vistos en cada año que se estrena. En esta nueva edición, el canal ha buscado conquistar a nuevos televidentes, por medio de competidores de otro nivel. Para esta ocasión, han convocado a diferentes actores, figuras públicas muy conocidas y más. Dentro de este grupo, debemos rescatar a Dominica Duque. Esta periodista, ha sido una de las participantes más destacadas y de las que más ha llamado la atención. Muchos quieren saber sobre ella, su vida laboral e incluso sus negocios.

Los negocios de Dominica Duque, además de MasterChef

Hay que decirlo y Dominica Duque, se ha convertido en una figura muy representativa del periodismo. La mujer, ha destacado por sus investigaciones y por sus rigurosos trabajos. Claro que, la paisa también ha tenido la oportunidad de actuar, e incluso ha sido presentadora de televisión. Hoy en día, brilla como participante de MasterChef Celebrity, donde ha recibido el cariño de muchas personas. Lo cierto es que, esta periodista, no es solo eso o no es solo una figura que ahora brilla en la televisión. De hecho, la mujer paisa, es también una empresaria, aunque quizás no todos lo sepan.

En su cuenta de Instagram, se puede ver que la mujer está relacionada con dos negocios. Uno de ellos tiene por nombre Longitud With Love. Aunque quizás no todos conozcan sus productos, allí puede conseguir diferentes estuches, o productos para guardar todo tipo de cosas. En la página web del negocio, encontraremos una gran catálogo, dispuesto para múltiples ocasiones. Los precios, pueden ir desde los 64 mil pesos, hasta los casi 120 mil pesos. Ahora bien, este no es el único emprendimiento con el que Dominica Duque tiene algún tipo de relación.

Imagen de Shibuya. Foto tomada de shibuya_restaurante

El otro negocio donde Dominica Duque está involucrada, está relacionado con el mundo gastronómico. Se trata de Shibuya, un restaurante de comida japonesa fusión. Este local se encuentra en Medellín, específicamente en Envigado. Allí también puede encontrar una gran variedad de platos y precios, siendo algunos de hasta casi 140 mil pesos colombianos. Estos son los otros proyectos de Dominica Duque, la querida participante de MasterChef.

