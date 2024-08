¿Cuántos técnicos han pasado por Nacional desde la salida de Rueda en 2017? La cifra es grande

.Publicidad.

La noticia del momento en el fútbol colombiano tiene como protagonistas a Atlético Nacional y Pablo Repetto. A través de un comunicado, publicado en las redes sociales del equipo, se conoció que el estratega uruguayo no va a continuar en el equipo y que la institución agradece el tiempo y la dedicación invertidos por el DT. La situación cayó como un baldado de agua fría para muchos, no solo porque el entrenador no tenía malos números con el equipo verdolaga, sino porque reavivó la idea que el verde no tiene pensado un proyecto, pues en los últimos 7 años el vaivén de técnicos en Nacional ha sido increíble.

Pablo Repetto arribó en marzo del presente año y alcanzó a dirigir más de 20 partidos antes de ser despedido. Foto: nacionaloficial

Los 12 técnicos que Atlético Nacional ha tenido en los últimos 7 años

Desde que Reinaldo Rueda, técnico con el que el club logró consagrarse como campeón de la Copa Libertadores de América y luego como ganador de la Recopa Sudamericana, le dijo adiós a la institución, el equipo no ha logrado tener procesos que superen el año y medio. En total, han sido 16 las direcciones técnicas que ha tenido Atlético Nacional desde 2017, siendo 12 los entrenadores que las han llevado a cabo. De todos, el que más tiempo ha durado ha sido Juan Carlos Osorio, siendo el timonel por 16 meses, y el que más rápido ha salido ha sido William Amaral, quien sólo aguantó 3 meses.

Así mismo, en temas de títulos, solo 4 técnicos en Nacional han logrado ganar trofeos con el equipo, siendo Hernán Darío Herrera el que mejor va en ese ítem, pues levantó la Copa Colombia como interino en 2018 y luego ganó la Liga BetPlay como técnico en propiedad en 2022. A él se unen Alejandro Restrepo y John Jairo Bodmer, con títulos de copa, y Paulo Autuori, con un título de Superliga. Finalmente, de los 12 entrenadores que han pasado por el equipo, 3 han repetido puesto, siendo Paulo Autuori el único que se fue y volvió, sin haber sido técnico interino.

Técnico Desde Hasta Rendimiento Títulos Juan Manuel Lillo jun. 2017 dic. 2017 59% n/a Jorge Almirón ene. 2018 ago. 2018 62% n/a Hernán Darío Herrera (e) ago. 2018 nov. 2018 60% Copa Colombia Paulo Autuori nov. 2018 may. 2019 46% n/a Alejandro Restrepo (e) may. 2019 jun. 2019 50% n/a Juan Carlos Osorio jun. 2019 nov. 2020 52% n/a Alejandro Restrepo (e) nov. 2020 dic. 2020 66% n/a Alexandre Guimaraes ene. 2021 jun. 2021 54% n/a Alejandro Restrepo jun. 2021 feb. 2022 60% Copa Colombia Hernán Darío Herrera mar. 2022 sep. 2022 55% Liga BetPlay Pedro Sarmiento (e) sep. 2022 oct. 2022 63% n/a Paulo Autuori oct. 2022 jul. 2023 60% Superliga William Amaral jul. 2023 oct. 2023 67% n/a John Jairo Bodmer oct. 2023 feb. 2024 45% Copa Colombia Camilo Pérez (e) feb. 2024 mar. 2024 11% n/a Pablo Repetto mar. 2024 ago. 2024 62% n/a *En negrilla los técnicos que lograron ganar un título durante su paso y con (e) aquellos que fueron técnicos interinos.

