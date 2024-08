Millonarios pone en la cuerda floja a Gamero y tantea el terreno para su reemplazo; habló con 3 técnicos

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Millonarios FC fue uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a la Liga BetPlay 2024-2. El embajador logró hacerse con los servicios de Falcao, trajo a la plantilla a Jhon Córdoba y, línea por línea, contrató a promesas y experimentados para lograr un equilibrio. Aun así, jugados 6 partidos, Alberto Gamero no ha podido generar una idea de juego ganadora y el equipo se ubica decimosegundo en la tabla. El samario, sin duda, es señalado como el responsable del mal momento; y aunque pareciera que está "protegido" desde las directivas, en las últimas horas se conoció un detalle que lo tendría pendiendo de un hilo y que podría firmar su salida.

Alberto Gamero fue contratado por Millonarios en 2019. En la banca embajadora ha logrado un título de Copa Colombia y un título de liga. Foto: titogamero

Los movimientos que haría Millonarios FC con respecto a Alberto Gamero

Después de haber recibido el aval de las directivas de Millonarios en múltiples ocasiones, y de haber sido el tema de discusión del periodismo colombiano por su "proceso sin muchos resultados", Alberto Gamero tendría lo días contados en el equipo embajador y todo se debería a los malos resultados que ha tenido en el presente año. Según lo dio a conocer Mauricio Gordillo, director del medio LosMillonarios.net, desde las cabezas azules estarían adelantándose a la posible salida del samario, por lo que se contactaron con 3 técnicos para mirar disponibilidad.

“Hace dos partidos no estaban buscando técnico, pero hoy sí se está buscando. Tengo confirmado que ya hablaron con tres técnicos, preguntando disponibilidad, preguntando intenciones de trabajo y varias cosas más con tres entrenadores”, fueron las palabras del comunicador, que aclaró que la situación no significa que la carta de despido vaya a llegar ya al escritorio del entrenador, pero que sí abre la posibilidad de su adiós. El club embajador se enfrentará a Patriotas este 1. ° de septiembre y ese partido podría ser el detonante de su partida, si no se consigue un buen resultado.

Según @Maugor en @losmillonarios, Millonarios está en búsqueda de un DT a raíz del mal presente del equipo, menciona que han hablado con 3 entrenadores preguntando condiciones.



Un mal resultado en Villavicencio podría condenar a Alberto Gamero y su CT. pic.twitter.com/dbCwuoruvI — Sergito 🧵 (@SoySergioB24) August 27, 2024

Hay que recordar que Alberto Gamero arribó a Millonarios FC en diciembre de 2019 y que su primer semestre no fue como se esperaba, quedando eliminado de los cuadrangulares semifinales. Aun así, en los años posteriores hizo grandes campañas, logrando los primeros puestos del Todos contra todos y mostrando un buen juego. Aun así, la falta de títulos se convirtió en su talón de Aquiles, y no fue hasta 2022 cuando alzó el primer trofeo con el embajador. En 2023 por fin logró ser campeón de liga, contra Nacional; pero desde entonces el fútbol del embajador ha ido de mal en peor y muchos piden su cabeza.

