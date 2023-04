Andrés Toro: de matón y villano en las telenovelas a predicador cristiano

.Publicidad.

Andrés Toro en otros tiempo era anhelado por todos los canales, tanto que llegó a ser considerado como el galán más codiciado de la televisión colombiana gracias a su evidente talento y su derroche de sensualidad masculina.

Los más noveleros aún mantienen vivos los recuerdos de Andrés Toro por sus icónicos papeles en reconocidas producciones como "Nuevo Rico Nuevo Pobre", "Un sueño llamado salsa", "El general Naranjo" y "Café con aroma de mujer". Sin embargo, su vida ha dado un giro en los últimos años: en 2011 contrajo matrimonio, sus roles en la pantalla chica han cambiado y de un tiempo para acá ha llegado a convertirse en predicador cristiano.

Este video, y algunos otros se han vuelto virales en TikTok, y han dejado ver esta faceta del actor que muchos no conocían en pleno apogeo. Y aunque muchos aplauden su devoción y cristianismo, hay unos cuantos detractores que indican que Andrés Toro ya está rayando en el fanatismo.

Cabe resaltar que en otras ocasiones, la religión de Andrés Toro ha generado una serie de críticas en su contra, tanto que ha llegado a ser tildado de homofóbico y machista. No obstante el actor se ha defendido y ha explicado que: " El cristianismo no es un mensaje de odio contra los homosexuales, es un mensaje de salvación y reconciliación para todos independientemente de su orientación sexual. Yo no tengo ningún problema con eso porque entendemos que homosexuales y heterosexuales necesitan de cristo."

