Andrés Toro: el actor cristiano que defiende el homosexualismo

Hubo una época donde todos los canales lo querían, era el galán del momento y su talento lo confirmaba. Los colombianos aún recuerdan a Andrés Toro por sus papeles en Nuevo Rico Nuevo Pobre, Un sueño llamado salsa o sus participaciones más recientes en El general Naranjo o Café con aroma de mujer. Sin embargo, su vida cambió desde hace varios años, en el 2011 se casó, sus papeles en televisión son diferentes y lleva años considerándose un cristiano evangélico.

Es su misma religión la que le ha traído muchos detractores, pues por incluso comentarios que ha hecho en otras entrevistas, los televidentes lo han tildado de homofóbico y machista. “Yo soy cristiano evangélico, soy de la comunidad del libro, nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y nos regimos por esa palabra. El problema aquí no es lo que me preguntes sino lo que la gente interprete de lo que yo estoy diciendo” afirmó el actor durante una entrevista con Diva Rebeca.

La Diva aprovechó su encuentro para preguntarle por sus creencias religiosas y posición frente a la comunidad LGBTIQ. “Podríamos decir que una persona nace homosexual, aunque genéticamente no hay nada que lo compruebe, ya que todas las personas de alguna manera venimos con pecado en nosotros mismos. El cristianismo no es un mensaje de odio contra los homosexuales, es un mensaje de salvación y reconciliación para todos independientemente de su orientación sexual. Yo no tengo ningún problema con eso porque entendemos que homosexuales y heterosexuales necesitan de cristo. No es un tema de homofobia, si fuera así todos los cristianos odiaríamos a todos los homosexuales” concluyó el actor que también se refirió al matrimonio homosexual y hasta el feminismo.

