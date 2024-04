El comediante que le ha dicho que no a MasterChef en varias ocasiones; estas son sus razones

.Publicidad.

Han sido varias las figuras que han pasado por MasterChef Celebrity. Al programa se han sumado actores, comediantes, creadores de contenido, y diferentes figuras públicas. Si bien han sido muchos los famosos que han pasado por el programa, otros muchos han decidido rechazar la invitación. Algo que para muchos sería una sorpresa, pues muchos sueñan con hacer parte del reality del Canal RCN. Sin embargo, hay aquellos que en definitiva no harían parte de este tipo de formatos. Un claro ejemplo de esto es Iván Marín, quien recientemente habló sobre el programa y reveló si había lo habían invitado.

Las razones por las que Iván Marín rechazó ser parte de MasterChef

Iván Marín se ha convertido en un popular comediante del país. Su participación en Comediantes de la noche, lo ayudó a ganar gran reconocimiento. Pero el risaraldense siguió trabajando y a su vez, su fama continuó creciendo con el tiempo. Hoy en día brilla siendo uno de los integrantes de Los de la culpa, donde comparte con Ricardo Quevedo y otros famosos comediantes. Quizás, es por esto que Iván lo habría invitado más de una vez a hacer MasterChef Celebrity o esto es lo que asegura él. Recientemente en entrevista con Los Impresentables de Los 40, habló de este tema.

..Publicidad..

|Le puede interesar Este fue el hombre que preparó a Carla Giraldo para presentar La Casa de los Famosos

...Publicidad...

Según llegó a comentar, el Canal RCN no lo ha invitado una sola vez. Al parecer se habrían acercado unas 5 veces a Iván Marín para invitarlo a ser parte de MasterChef Celebrity. Sin embargo, en cada ocasión se ha negado a hacer parte del programa. Según comentó en la entrevista, no tiene problema alguno con el formato que maneja este programa. Al parecer a Iván Marín no le gusta cocinar en lo absoluto, mencionó con humor que no cocina ni para sus hijos. Lo cierto es que el comediante ya no se ve participando en realities como estos.

....Publicidad....

Iván Marín junto a los demás comediantes de "Los de la culpa"

Al parecer tampoco haría parte de otros realities como La isla de los famosos o algo por el estilo. Algo que es muy respetable y más sabiendo que no es el único famoso que se ha negado a ser parte de MasterChef.

Vea también: