Amenazas, acuerdos sucios y chismes, así va la pelea por la rectoría de la U. Nacional

Siguiendo el mecanismo establecido en los estatutos, el pasado 12 de marzo la comunidad universitaria UNAL eligió con su voto a los cinco candidatos a la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia que pasan al análisis del Consejo Superior Universitario, instancia que tiene la responsabilidad de elegir al sucesor de la profesora Dolly Montoya. Con el 56,8 % del respaldo de la comunidad académica (estudiantes, profesores y egresados), los docentes Leopoldo Múnera, con el 34,3% del voto ponderado y Raúl Sastre con el 22,6%, sobrepasaron a los otros 8 candidatos en la consulta electrónica realizada.

En términos generales, la comunidad universitaria quedó tranquila con los cinco preseleccionados, que también incluye a los docentes José Ismael Peña, con el 8.3% y Juan Pablo Duque, con el 7.5%; mientras que el quinto puesto fue para el voto en blanco, con 6.9%.

Con el panorama claro, el Consejo Superior Universitario-CSU (compuesto por ocho miembros, entre los que se encuentran la Ministra de Educación, dos delegados de Petro, cuatro miembros de la comunidad académica incluyendo un exrector, una representante estudiantil y dos profesores y un externo) designará este jueves 21 de marzo al hombre –porque no hay mujeres candidatas - que tomará las riendas del principal centro de educación superior del país en el período 2024-2027.

Al mejor estilo de lo ocurrido con la Corte Suprema de Justica para la elección de fiscal, la presión sobre los miembros del CSU no se ha hecho esperar. Algunos de los candidatos perdedores, han buscado a los ganadores, para llegar a “acuerdos” y ceder el apoyo del Gobierno (que tiene 3 de los 5 votos). Otros, se han dedicado a sembrar dudas sobre los punteros. Por ejemplo, el profesor Jorge Córdoba Maquilón, quien no pasó el filtro para seguir en la carrera por la rectoría, denunció un presunto fraude en un presunto fraude en la consulta a la comunidad académica y pidió que se analice si el CSU puede obrar con objetividad e imparcialidad.

Además, los estudiantes amenazan con parar la Universidad si no se designa al profesor Leopoldo Múnera, que tiene amplia fanaticada entre la comunidad estudiantil, aunque el estatuto no obliga al CSU a designar al más votado (al más popular).

Por su parte, los detractores del profesor Múnera señalan que ha usado su discurso para movilizar las masas, pero que su programa es retardatario y que ni aun con la afinidad política que tiene con la izquierda, sus planteamientos se acompasan con las metas que, en educación superior, se ha trazado el gobierno Petro. El profesor Múnera ocupó el cargo de vicerrector de la Sede Bogotá entre 2000 y 2003, y desde entonces, se ha mantenido activo en las discusiones relacionadas con la educación pública superior. Sus adeptos destacan su talante democrático e innovador.

De otro lado, el profesor Raúl Sastre, ex decano de la Facultad de Medicina y reconocido por su lucha por el Hospital San Juan de Dios y por la gesta del Hospital Universitario Nacional, empezó a recorrer su camino hacia la rectoría hace menos de un año, consiguiendo el apoyo en la consulta de una buena parte de la comunidad académica, que lo ubicó en segundo lugar, y lo pone como una opción viable para ser el nuevo rector de la Nacional.

Su programa resultó pragmático y aunque se le ha señalado que, de ser elegido solo trabajará por las áreas de la salud, sus resultados en gestión pública denotan su capacidad para hacerle frente a los enormes desafíos que tiene hoy la Universidad en términos de financiación y de mejora de sus programas de docencia, investigación y extensión en todas las áreas y sedes. Sus seguidores lo destacan como un humanista y gran gestor.

Sus detractores buscan encasillarlo en alguna orilla política, pero sus planteamientos acerca de la educación superior, la territorialización y la oferta de programas de otros niveles de formación (técnico, tecnológico) son afines con las metas del gobierno del presidente Petro.

El balón está en manos del CSU, pero se hace necesario poner de presente que, según denuncias del Sindicato SINTRAUNAL, uno de los candidatos que no pasó el primer filtro, ya había organizado el CSU a su favor, contando con al menos 4 de los 8 votos. Esa situación lleva a pensar a quién endosara ese excandidato sus votos, para pedir pista en una probable rectoría de sus afines (que al parecer no son ninguno de los dos punteros, es decir ni Leopoldo Múnera, ni Raúl Sastre). El gobierno no tiene en esta ocasión las mayorías en CSU y tendría que buscar la mejor manera de conciliar las distintas facciones de quienes integran el CSU, aun con la enorme presión del estudiantado.

Si bien el mecanismo de elección indica que los cinco candidatos que pasen el primer filtro, entran al análisis del CSU en igualdad de condiciones; debe destacarse que esta elección cuenta con la más alta participación de la historia de docentes, estudiantes y egresados, lo que le imprime legitimidad a la consulta, y esto revaloriza a quienes ocuparon los dos primero puestos (con el mayor respaldo de la comunidad).

Sería nefasto que luego de esta participación histórica, se considerara de nuevo a alguno de los que contó con los más bajos porcentajes de respaldo de la comunidad, mucho menos a quien entró al quinteto por debajo del voto en blanco.

A la rectora Dolly, quien también fue elegida para su primer periodo, se la perdonaron, por ser la primera mujer designada para ese cargo.

La situación es tensa, por lo que se espera que resulte lo mejor para que la más grande y reconocida Universidad del país, cuente con el líder idóneo que conducirá su rumbo durante los próximos 3 años.

