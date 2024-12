Alejandra Borrero confesó porqué decidió alejarse de la televisión ¿fue por la plata? 

.Publicidad.

La actriz Alejandra Borrero, ha sido una figura destacada de la televisión colombiana. Por varios años, la mujer nacida en Popayán consiguió destacar en este competitivo mundo de actores. Fueron múltiples las producciones en las que consiguió participar y han sido muchos los papeles por lo que los colombianos la recordamos. Una mujer talentosa, a la que no le ha quedado grande ningún reto. Claro que desde hace un buen rato, no la hemos visto dándole vida a algún nuevo personaje. Pues la mujer decidió tomar distancia del medio y se conocieron las decisiones de esta drástica decisión.

Por esto fue que Alejandra Borrero decidió no volver a la tv colombiana

La mujer ha sido una de las grandes figuras de este mundo e incluso ha aportado mucho al mundo de la actuación. Es que, en el año 2008 aportó de gran manera fundando Casa Ensamble, junto a Katherin Nyfeler. Sin embargo, tras tantos éxitos y tras una carrera llena de producciones, un día tomó la decisión de hacerse a un lado. Aunque, recientemente, durante una entrevista para el podcast Vos podés, la mujer habló de esta situación. En este espacio, la mujer reveló que el trabajo en la televisión no era nada sencillo. Para ella, esta labor puede ser muy extenuante e incluso muy exigente.

Alejandra Borrero, la querida actriz que hace un rato no vemos en la televisión.

Una realidad, pues no es un secreto que este mundo no tiene horarios. Un día de grabación puede arrancar en la madrugada y terminar el siguiente día, es un trabajo desgastante en muchas ocasiones. Además, combinar hoy en día sus labores de la casa con la actuación, no es sencillo; es por eso que para aceptar un nuevo papel, la mujer solo estaría dispuesta a recibir el salario que merece. La buena noticia es que Alejandra Borrero aún desea volver a la televisión, pues la considera su casa. Pero, fueron tantos años de trabajo que en ocasiones es necesario hacer una pausa.

Ojalá podamos volver a ver en un futuro cercano a Alejandra Borrero en la televisión colombiana. Sus interpretaciones no se olvidan y sigue siendo una figura querida y destacada del medio. Aunque, por su misma fama, ha tenido que sufrir de las críticas y los juicios de las personas. Si bien es cierto que sabe que tiene sus puntos positivos, también tiene sus lados negativos.

