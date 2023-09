.Publicidad.

Mientras muchas personas se indignaron con los costos de la realización del concierto en la Plaza de Bolívar, sin siquiera tener conocimiento de lo que suelen valer una tarima o un sonido para un evento musical de estos, a mí la preguntadera me vino por otro lado: ¿Dónde estaba el reggaetón?

Es que este es un gobierno donde uno ve que sus funcionarios son felices haciendo chistes en Twitter con frases de Bad Bunny o bailando canciones de Rosalía en TikTok, pero nadie piensa en el reggaetón como un vehículo cultural para desarrollar o impulsar propuestas. En el concierto del miércoles, una vez más, estuvieron excluidos los artistas emergentes del estilo urbano por excelencia.

Ya sé que es bastante cómodo y oportunista que yo –como escritor de un libro de este género– lo diga. Pero la realidad es que dos de los ritmos musicales que más están contagiando a los jóvenes de los barrios colombianos son el hip hop y el reggaetón (y el reggae dancehall, en Bogotá). Mejor dicho, toda esa música que podríamos meter en ese paquete a menudo referido como lo urbano: Karol G, Feid, Ryan Castro, Lion Fiah, Alcolyricoz, Nanpa Básico; incluso la agrupación pop Piso 21, que acaba de llenar el Movistar Arena.

Las pocas veces que he escuchado a Gustavo Petro hablando de reggaetón, si bien no lo ha hecho con desprecio, sí se ha referido al género como si se tratara de una forma de hacer música que no debe ser tomada demasiado en serio. Presidente, ¿me va a decir que millones de jóvenes que lo siguen escuchan un género musical de moda que podría ser el vehículo ideal para difundir mensajes de gobierno y no se han dado cuenta? Le propongo un sueño: Colombia, potencial mundial de la vida puede ir de la mano de una Colombia, potencia mundial del perreo.

Hace rato que los mandatarios progresistas de otros países del continente entendieron el potencial de hablarle a los chicos a través de los ritmos que están de moda, incluso en pandemia el Presidente de Argentina entrevistó a un joven de calle que con los años salió de la pobreza convirtiéndose en artista urbano.

Y yo no pretendo defender ni a Alberto Fernández, ni al kirchnerismo, ni siquiera a L-Gante. Pero resulta que, al hacer la nota, los funcionarios del gobierno donde Kirchner es vicepresidenta, se encontraron con una sorpresa. Este ídolo juvenil había comenzado a hacer sus primeras canciones en una computadora entregada por el gobierno de Cristina. Así que no estoy hablando de oportunismo político, sino de marketing.

Es cierto que el reggaetón es el género latino capitalista por excelencia, que impulsa un ideal de meritocracia que es una basura y se parece bastante a las propuestas de los dizque libertarios (todo bien si la logras, chúpate un cable si fracasas). Casi ningún chico que se dedique a la música urbana va a triunfar en ella y eso no es una cuestión de talento, lo tenemos claro. Pero también, que una de las estrategias más exitosas de Claudia López fue hacer un reggaetón –aunque burlándose del género– para dar un mensaje anticorrupción.

¿Se imaginan un programa de radio que fuera a conocer lo que están haciendo los artistas emergentes de todos los géneros urbanos que están moviendo público en el país? Un espacio donde se apoye el reggaetón de los barrios, el hip hop de los barrios, el reggae dancehall de los barrios, la música urbana del pacífico de los barrios y así….

Día a día miles de jóvenes provenientes de espacios marginales, donde reina la delincuencia, eligen la música –y por lo general la que está de moda– para salir de la dura realidad que les toca. ¿Cuál es el mensaje que el Presidente le quiere dar a esos jóvenes? ¿Qué si no hacen “buena música” o si no vienen de las zonas más pobres del pacífico no van a ser tenidos en cuenta?

Puede sonar ridículo, pero un gobierno que no margina a la gente por sus ideologías y pensamientos, tampoco lo puede hacer basándose en sus gustos.

Y sí, tenemos que volver a hablar de la necesidad de hacer un Reggaetón Al Parque (y qué lindo dar ese debate en la misma semana que se empieza a presentar el cartel de Rock Al Parque). Porque la necesidad de este evento no está enfocada a la posibilidad de ver a Bad Bunny, Maluma o a J Balvin gratis, sino de que los artistas emergentes tengan un lugar donde expresarse y puedan entender que, aún en medio del capitalismo más voraz, vale la pena soñar con que la música puede construir otro tipo de realidades.

El joven que cambia un arma por un micrófono, un instrumento o un modesto computador, quizás no vaya a ser músico, pero con sueños comenzará a adquirir disciplina, una que el día de mañana hasta le puede servir para montar algún emprendimiento.

Coda: Les voy a contar un chisme. ¿Saben por qué Karol G está incluida en el video que presentó este gobierno con la nueva versión del himno nacional? Por simple capricho de un amigo mío llamado John Quiceno, quien fue uno de los realizadores.

El man sabía que ese video tenía que tener reggaetoneros. Y aunque no sé con cuáles intentó contactar, lo cierto es la única respuesta que recibió vino de los encargados del equipo de prensa de la Bichota.

También aprovecho para decirle a los artistas de reggaetón: entiendo que muchos de ustedes no quieren que los relacionen con un gobierno de izquierda, ¿pero en serio tienen trabajando a un montón de irresponsables que ni siquiera contestan un correo electrónico? Los artistas no tan pegados de este género perdieron una tremenda oportunidad de promoción allí.

**Autor de ‘Reggaetón: Una revolución latina (2022).