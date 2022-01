El poderoso productor que descubrió a Bad Bunny

.Publicidad.

Ni los millones que gana, ni tener un Grammy Anglo y cuatro Grammy Latinos, le quitan la humildad a Benito. En su memoria siguen latentes los recuerdos de las veces que cantó con solo 5 años en el coro de la iglesia de su barrio. Sus padres, un camionero y una maestra escolar, lo criaron al lado de sus dos hermanos menores. Su pasión por la música, la lírica y el juego de palabras que tanto apoyaban sus padres, lo llevó a componer su primera canción a los 12 años.

En menos de un año la vida le cambió. El puertorriqueño pasó de trabajar en un supermercado como empacador a arrasar en los Latin Grammys con su nombre artístico Bad Bunny. En el 2016, con mucho esfuerzo, pero sin dimensionar lo que le pasaría en poco tiempo, el artista nacido en el municipio de Vega Baja en Puerto Rico, hacía uso de Instagram y la plataforma musical SoundCloud para difundir sus temas, fue exactamente su canción Diles, que aún continúa como la primera publicada en su larga lista de la plataforma digital, quien lo puso en el ojo de más de un productor. Fue cuestión de meses para que Dj Luian no solo se fijara en el talento del joven de 22 años, sino que lo usara a él como el primer artista con el que iniciaría su ahora famosa disquera Hear This Music.

Durante tres años Luian Malave, también conocido como Dj Luian, le trajo solo éxitos al puertorriqueño. Su larga trayectoria como productor y trabajar con artistas de la talla de Arcángel, Ozuna, Anuel y el mismo Daddy Yankee le aseguraron incluso estar como artista revelación en los Latin Grammys del 2017, a solo meses de haberlo descubierto. Fue exactamente Don Omar el primer grande artista que confió en el talento del productor en el 2010, y lo ayudó a convertirse actualmente en uno de los DJ más famosos del reggaetón. Su gran amistad con Arcángel impuso hasta una frase muy famosa en toda una generación: "Di di díselo Luian" hace parte de uno de los discos más famosos del reguetonero y disparó la carrera del productor, tanto que lo pusieron en el ojo de Wisin y Yandel, J Balvin, Maluma y hasta Sony Music.

A pesar de la cantidad de logros que Dj Luian le entregó durante casi tres años a Bad Bunny, en el 2018, luego de su álbum X 100pre Benito dejó el sello discográfico y despertó rumores sobre una posible enemistad con su ya exproductor, pero sin dejarlos adelantar mucho fue él mismo quien habló, por primera y única vez, sobre su salida. Según una trasmisión en vivo en Instagram, la relación entre la disquera y él terminó porque no le dejaban sacar un disco. “Ya no estoy con Hear This Music, ellos nunca quisieron que yo sacase un álbum, nunca me permitieron, nunca me dieron el apoyo, siempre me lo negaban. Supuestamente, el contrato era por álbumes, un contrato que nunca existió. No estoy tirando el mal a nadie aquí, quizás DJ Luian no tiene la culpa, Mambo Kingz tampoco” confesó el cantante al que no le quedó grande producir sus mismas canciones y lo demostró desde un inicio.

Ese mismo año fue Noah Assad quien le abrió las puertas. El productor de 31 años, cofundador y Director ejecutivo de Rimas Entertainment, y responsable del éxito de artistas como Karol G, Ozuna y Arcángel, sigue siendo el acompañante de Bad Bunny hasta estos días. Catalogado por medios internacionales como Billboard y Rolling Stone como uno de los ejecutivos del futuro en la industria musical, Noah fue el encargado en descubrir al también reguetonero Ozuna y en convertirse en el primer manager que tuvo el artista. Según lo contó en una entrevista, su interés por Bad Bunny empezó desde el instante que escuchó su nombre, “Íbamos en el carro y escucho una canción y digo ¿quién es ese?, me dicen se llama Bad Bunny, solamente por el nombre quise conocerlo, y fue una experiencia única, el nivel de euforia que causaba en la gente me impactó” dijo el productor en una entrevista para Flow Miami, donde también afirmó considerarse un maestro en la música. “Mi universidad fue la calle, pero fue un amigo mío que me dijo una vez: si tú le dedicas más de 10 mil horas a algo te conviertes en un maestro, y me dijo eso hace tres años, cuando sacamos cuentas de ese entonces ya yo llevaba más de 18 mil horas que es casi el doble del horario. Ahora me pones con un profesor de universidad de la música y te garantizo que tengo el mismo conocimiento porque también paso por cosas en la música día a día que no se aprenden en un libro”.

A pesar de su fama, el artista se ha dedicado a trabajar en pro de la comunidad. Después de que el huracán María estallará en Puerto Rico, Bad Bunny donó casas a las familias damnificadas. Sin mencionar que ha apoyado públicamente a la comunidad LGBT, al movimiento del empoderamiento de la mujer y a la población discapacitada. Solo unas de las tantas razones por las que los colombianos sí deberían ir a su concierto, disfrutarlo sin pena ajena y hasta sentirte orgullosos por apoyar talentos como el de él.