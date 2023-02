.Publicidad.

Hace algunos días, la influencer Aída VictoriaMerlano estuvo en el ojo del huracán por supuestamente protagonizar un video porno. Sin embargo, unas horas después de que se viralizara el video la barranquillera a través de sus redes sociales desmintió los rumores y aseguró que ella no era la que aparecía en el video.

De acuerdo a lo que expresó en su momento la influencer, la situación le generó ciertos problemas con su familia y por eso se había tomado el tiempo para revelar las pruebas con las que demostraba que ella no era la mujer del video de contenido para adultos.

En las últimas horas, Aída Victoria Merlano hizo un ‘en vivo’ en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, en el que reveló que la relación con su madre, la excongresista Aida Merlano investigada por corrupción, está bastante fracturada.

“No me hablo con mi mamá hace 4 meses. Me duele lo que me hizo y no creo que se lo pueda perdonar” fueron algunas de las palabras que dio respecto a la relación que actualmente tiene con su mamá.

La influenciadora también comentó que cuando a su mamá la metieron presa y ella volvió a la universidad, su madre le dijo que si le avergonzaba que la relacionaran con ella, no dijera nada y la negara.

“yo le dije: no me avergüenzo de ti, yo me siento orgullosa de la mujer que eres. A mi no me importa que tu estés en una cárcel, tú eres una berraca, tu eres una dura ¿ A ti qué te pasa? y a los dos días estaba yo en la notaría cambiandome el nombre y me puse su nombre, pa’ que ella viera que a mi no me avergonzaba”

Además, Aida Victoria Merlano añadió que su madre le pidió que volviera a su antiguo nombre "Entonces que mi mama me haya dicho en algún momento de su vida quítate mi nombre que me da vergüenza que te llames como yo, me duele”

Finalmente dijo que detrás de la mujer fuerte y empoderada que sus seguidores ven en redes sociales, su talón de Aquiles es su relación con su mamá.