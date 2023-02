"¿Cómo desveo esto?" Las burlas a La Liendra por traje que lució en el Carnaval de Barranquilla

Parece que el influencer ya no sabe cómo más ganarse un like, o esto es lo que aseguran sus seguidores, "Solo da pena ajena"

Uno de los influencers más controversiales de Colombia es La Liendra, en varias ocasiones el quindiano ha sido tema del que hablar. El tipo de contenido que comparte en sus redes sociales, los videos filtrados junto a su novia y las diferentes declaraciones que ha dado lo han hecho blanco de críticas.

Recientemente, en el marco del Carnaval de Barranquilla, festividad que por estos días llena de colores a La Arenosa, el influencer decidió usar un traje que no fue del agrado de sus seguidores.

A través de Instagram, red social en la que cuenta con más de 6 millones de seguidores, La Liendra compartió un carrusel de fotos en el que presumió su atuendo para el carnaval.

En las fotos se puede ver al influencer usando un traje de dos piezas, en color amarillo y un tocado adornado con plumas, en la desciripción de la publicación aseguró que su traje era algo que iba con la tematica además de ser tropical.

“Me invitaron al carnaval de Barranquilla, dije que sí. Me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario y les dije algo fresco tropical muy carnavalesco, me mandaron esto. Algún día te veré de frente encargado de vestuario”.

A pesar de que todo fue una broma por parte del influencer, sus seguidores no pudieron evitar burlarse de él, muchos aseguraron que no era más que una estrategia para ganar seguidores y likes.

“Nada por delante , nada por atrás”, “El mosquito del dengue”, “Mano usted es hermafrodita”, “como desveo esto?”, “Cuando no hay contenido, sólo queda hacer el ridículo”, “Como se llama la obra: Desesperada por like”, son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación del paisa.

