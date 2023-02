En varias ocasiones, la joven cantante, Rafaella Chávez ha conquistado a sus seguidores no solo con su talento, sino también con su increíble belleza

Rafaella Chávez Ramírez es hija de la cantante de tecnocarrilera, Marbelle. En varias ocasiones ha demostrado, que al igual que su madre, tiene talento para cantar. Uno de los aspectos que más llama la atención de la joven es su belleza, en redes sociales, mantiene bastante actualizados a sus seguidores por lo que cada cambio que se realiza es evidente.

Hace algunos meses, la joven había compartido su extremo cambio, pues paso de llevar un tono rojizo en el cabello ser prácticamente rubia.

Sin embargo, en las últimas horas la hija de Marbelle sorprendió a más de uno al mostrar que se había vuelto a cambiar el tono del cabello. A través de su Instagram, publicó un corto video en el que presumió su nuevo look.

En la descripción del video, Rafaella Chávez escribió “I’m a Barbie girl, in the Barbie world. Amando mi new era vibes” esto porque la joven decidió teñirse nuevamente el cabello, pero esta vez optó por un tono mucho más mono.

Sus seguidores no pudieron evitar llenarla de halagos “Divina carajo”, “Eres de otro planeta. Linda”, “Pero que es ese espectáculo”, “perfecta”, “Espectacular”, “¿Hay otras iguales a ti por ahí?, para ir a buscarlas corriendo, porque ¡yo quiero una!” son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAFAELLA ⭐️ (@rafaellamusik)