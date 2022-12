.Publicidad.

Mientras muchos especulan sobre su futuro y si seguirá en el Rayo Vallecano para 2023, Radamel Falcao García sí que supo divertirse en la noche de navidad junto a su familia y amigos, después de organizar una fiesta en la que dejó ver su lado mas rumbero y espontaneo. El goleador compartió en sus redes sociales parte de la velada, en la que se le vio cantando el ritmo de Maná; y también bailando al son de Carlos Vives.

Según se pudo ver, en el previo de la reunión Falcao ya estaba calentando motores junto a su esposa Lorelei Tarón, en lo que pareció un pequeño asado antes de la fiesta de navidad. El tigre dejó ver los pasos prohibidos y sacó toda su casta samaria bailando al son de los vallenatos del interprete colombiano, Carlos Vives; y así como hace goles, también sabe mover las caderas el futbolista tricolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por chismes de famosos 👀 (@chismes.de.famosos)

Después, ya entrada la noche, el 9 jugó al karaoke junto a sus amigos. Con el sencillo de la banda mexicana, Rayando el sol, a Falcao se le vio muy feliz; y aunque no fue Pavarotti con los micrófonos, sí se defendió llevando el ritmo de la banda latinoamericana. Su esposa también cantó al ritmo de Maluma con la canción 'Hawái'; y se les vio bailando las canciones de la Rosalía.

¿QUIÉN ARRANCÓ LA NAVIDAD COMO EL TIGRE? Falcao comenzó las fiestas a puro karaoke con la familia. ¡Suena bien, Radamel! 📹: IG/loreleitaron pic.twitter.com/2lhHYdp17J — SportsCenter (@SC_ESPN) December 25, 2022

Falcao no escatimó en su noche de navidad; y cuando muchos pensaban que por su religión el futbolista no se sabia divertir, dejó ver que a la hora de disfrutar no hay nadie como él. Todo un crack del futbol y de las pistas de baile.