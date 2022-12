Aunque la mujer aseguró tener un nuevo hombre en su vida, no fue impedimento para que se reuniera con ex para pasar una fecha tan especial

.Publicidad.

Hace apenas unos días, salieron a la luz varios vídeos de la entrevista de Carolina Cruz en Desnúdate con Eva y evidentemente no pasaron desapercibidos. Allí la mujer reveló que gracias a su redes ha obtenido grandes ganancias aunque no las suficientes como para dejar la televisión, por ahora. Sin embargo, hubo algo aún más llamativo y fue la revelación de lo que podría ser una nueva oportunidad en el amor por parte de la presentadora, aunque no es Lincoln Palomeque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Vea (@larevistavea)



A partir de esto, se empezó a especular acerca de este hombre y más cuando se le vio a la mujer muy cerquita a un gran empresario en una cata de vinos, hace unos días. Sin embargo, hasta el momento no han habido más pistas acerca de quién podría ser el nuevo amor de Carolina Cruz. Por el contrario, la mujer compartió lo que fue su travesía para pasar navidad en Estados Unidos y para sorpresa de muchos, la presentadora estuvo con Lincoln Palomeque.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Envidia y celos: Las razones por las que Margarita rosa de Francisco terminó botando a Carlos vives

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ (@carolinacruzosorio)

Publicidad.

Y es que, al parecer, tanto el actor como la presentadora, tienen este país como uno de sus favoritos para pasar las vacaciones. Es por esto mismo que, al estar tan cerca y en compañía de sus hijos Carolina Cruz decidió pasar la navidad en compañía de Lincoln Palomeque. Eso sí, ninguno apareció en las historias del otro aunque evidentemente compartieron el algún momento. De igual forma, ambos se quedan en lugares diferentes a pesar de la cercanía.

Vea también: