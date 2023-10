A los votantes

Es necesario participar este domingo para que las decisiones no las tomen hordas lideradas por un gansterismo de diversas procedencias y acentos

A propósito de la forma como se han desarrollado los procesos preelectorales que se concretarán este domingo 29 de octubre para elegir autoridades locales y departamentales, todo el entorno de ataques entre uno y otro sector que está en la contienda, ha generado mucha inquietud respecto a si será la isla de las y los políticos la que podrá encontrar alternativas para los retos de la vida en común en estos tiempos. Ante semejante mal ejemplo se sabe que muchas personas prefieren denegar su condición ciudadana y asumen la tendencia a no meterse en los berenjenales de la política, a no ejercer su derecho a elegir; no obstante, las situaciones que vivimos y se nos vienen, exigen superar la pasividad y tratar de entender mínimamente lo que acontece.

Es cierto, pasa en muchos casos que los sectores políticos están más dedicados a servirse de lo público que a servirle a lo público, quizás por esa razón se enfrentan como fieras para acceder a cargos en el Estado; más que asumir una responsabilidad, ven el acceso al gobierno como un privilegio para favorecerse a sí mismos y a sus reducidos grupos de interés cercano. En este tiempo hemos visto de forma radical cómo se acaparan los espacios de decisiones y se generan entornos en los cuales lo que prima es el enfrentamiento con mala intención, la maledicencia, el derroche de dineros y el mal trato de las personas y de los conflictos. Conflictos que existen, pero que deberían ser tratados de una manera razonable, si quisiéramos contribuir a un trámite democrático de la vida en común.

Pero no es esa práctica dialogante lo que sucede hoy; la política se ha guetizado, individualizado y clientelizado de una forma cada vez más radical, estamos gobernados por los vientos de la división, la crispación y la polarización; y sin embargo, a pesar de los clanes mafiosos y las manipulaciones electorales que azuzan esas tendencias, es necesario participar para evitar que las decisiones las tomen hordas lideradas por un gansterismo de diversas procedencias y acentos, concentrado por igual en seguir por la misma lógica de instrumentalización de la participación, la negación de los derechos y el robo del erario. Estamos ante la ocasión de superar los murmullos del descontento ante los proyectos elitistas y excluyentes y de optar por alternativas que piensen desde los bienes comunes y las relaciones cívicas de protección de la vida.

Clave no dejarse atrapar por noticias falsas y publicidad engañosa, por sentimientos de odio y venganza

Al momento de ejercer el derecho al voto es importante mínimamente recordar algunas prácticas que pueden ayudar a tomar decisiones libres y responsables: clave no dejarse atrapar por noticias falsas y publicidad engañosa, por sentimientos de odio y venganza; es importante asegurarse de tener información adecuada, también es clave que se puedan tener conversaciones sobre las elecciones y candidaturas sin pelearse en disputas insulsas, pues los conflictos de pensamiento y de opción política son enriquecedores si se abordan con pluralismo.

Aprovechemos estos días para revisar las ideas, valores y convicciones respecto a la vida compartida y de sociedad, algunas de las percepciones más arraigadas quizás sean heredadas por el entorno, pero otras son producto de la propia sensibilidad y experiencia; es el momento de pensar y valorar las convicciones ciudadanas, examinando además las opciones de voto a partir de evaluar hojas de vida y propuestas disponibles que nos alejen de elegir a quienes después podrían ser los propios verdugos.

Las elecciones no resuelven la vida, la existencia compartida es mucho más que los procesos electorales, pero estas dinámicas ponen condiciones colectivas para que cada persona o grupo social pueda adelantar sus propios esfuerzos en otros ámbitos de la interacción social, de la movilización productiva, cívica y cultural. El próximo domingo tendremos ocasión de elegir, hagámoslo con sentido democrático, incluso si las opciones son limitadas, es importante que manifestemos nuestro compromiso con la sociedad y la vida en común.

El lunes 30 de octubre del 2023, independientemente de quienes ganen las alcaldías, gobernaciones, concejos, diputaciones y ediles, tendremos una buena noticia: no tendremos elecciones en los próximos dos años; entre el 2024 y el 2025. El asunto será ver si los gobernantes electos en todos los niveles del Estado cumplen con responsabilidad y sabiduría sus compromisos, programas y propuestas. Si no lo hacen también las ciudadanías tendremos que estar atentas, movilizadas, proponiendo alternativas y exigiendo derechos; que no crean las mafias acostumbradas a gobernar con engaños que la van a tener fácil.