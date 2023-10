¿Por qué los Måneskin que estuvieron en el Movistar son la banda de rock más grande del mundo?

.Publicidad.

Es decir, la agrupación italiana conformada por Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi tiene un impacto que ninguna otra agrupación de rock contemporánea puede conseguir y que nadie en este género alcanza cuando es hora de presentar nuevas canciones.

Es cierto que en Spotify Enter sandman de Metallica tiene 1300 millones de reproducciones. ¿Pero cuántas tienen los sencillos de difusión de su nuevo álbum?

Y Måneskin puede conseguirlo por una razón muy sencilla, porque son la única banda de rock que reventó en la generación de TikTok. Para ser precisos, cuando un cover de la canción Beggin’ de Frankie Valli, que ellos habían grabado en 2017, resucitó en plena cuarentena por Covid-19 dentro de esta red social que se caracteriza por sus videos de corta duración.

Ahí los chicos entendieron que si querían ser algo más que el fenómeno viral del momento tenían que moverse rápido, así que se las ingeniaron para posicionar nuevos éxitos. Boom!!! Entonces I wanna be your slave y Zitti e Buoni, también se convirtieron en virales de TikTok.

Y sí bien es cierto también que en un mundo donde casi todo puede convertirse a números, no podemos caer en el juego de creer que el talento se limita a las reproducciones de internet; tampoco podemos ignorarlos, porque son precisamente estas cifras las que nos ayudan a entender qué es lo que están escuchando los públicos del rock.

Principalmente, los que entran en la categoría centennial o forman parte de la generación Z (menores de 30 años) y que seguramente, para Måneskin, representan el principal target de audiencia.

¿Quiénes conforman la “banda de rock más grande del mundo”?

Esta historia comenzó cuando Damiano David, Victoria De Angelis y Thomas Raggi, quienes se conocían desde la secundaria, decidieron formar una banda con la idea de que ese fuera su proyecto de vida. Pronto Ethan Torchio se sumó, movilizado por un anunció en una página de Facebook, era 2015.

Necesitaban un nombre para anotarse en The Pulse Contest 2016, una competencia que por aquella época se realizó en Roma y que al final ganaron. Victoria, quien es de la familia originaria de Dinamarca, comenzó a sugerir palabras que podían funcionar. Entre ellas estaba Måneskin, que significa “luz de luna” en danés.

En 2017 quedaron segundos en el Factor X de Italia, donde interpretaron versiones muy originales de éxitos de otros artistas como Beggin de Frankie Valli o Let’s get started de The Black Eyed Peas. Sony Music les editó un EP que estaba compuesto por covers que habían interpretado en el concurso, entre los que la única canción en italiano era Vengo dalla luna. La elección no era arbitraría, el tema es original de Caparezza, un rapero muy querido de su país, quien se ha caracterizado por ser muy crítico con la iglesia católica.

Era momento de componer canciones propias. Y es en esa época también cuando publican sus primeros sencillos en italiano, Morirò da re y Torna a casa, que se lanzaron en 2018. También presentaron su primer álbum Il ballo della vita y el documental This is Måneskin, para así presentarse ante el público que habían conseguido hasta ese momento.

En 2020, y en medio de su éxito pandémico, con Beggin’ reventando Tiktok; se instalaron en Londres para trabajar en lo que hasta el momento era su mejor disco: Teatro d’Ira Vol. 1. Que será publicado unos meses más tarde, ya en 2021, y contará con su otro éxito de la época; I wanna be your slave, que también tuvo una versión con el ícono del punk Iggy Pop.

Ese mismo año también se ganaron el Festival de San Remo y el Festival de la Canción Eurovisión, con lo que lograron que la prensa del mundo los elogiara. Ahora no sólo tenían seguidores y likes, tenían el prestigio de los expertos mundiales del rock.

Y aunque Måneskin ha sido considerada por sus detractores como una banda de pop antes que como una banda de rock, para su siguiente disco Rush grabaron con uno de los íconos más contestatarios de este género, Tom Morello de Rage Against de Machine. Uno de los guitarristas más auténticos de la actualidad, que se caracteriza por participar principalmente en canciones de artistas que tienen un mensaje político contundente.

Algunos ejemplos podrían ser Calle 13, Serj Tankian de System Of A Down, Pussy Riot (la banda femenina que hace años fue encarcelada por Vladimir Putin) o Babymetal, una agrupación japonesa que demuestra que desde la ternura también se puede hacer metal extremo.

En Rush también participó el productor Max Martin, famoso por haber comenzado con Britney Spears y Backstreet Boys, así como por haber trabajado con Bon Jovi, Katy Perry, Justin Bieber o Ed Sheeran.

Martin es el tipo que ha logrado que más exitos radiales, compuestos o producidos por él, se conviertan en números uno de la lista Hot 100 de Billboard.

¿Cómo fue el paso de Måneskin por Bogotá?

El show comenzó alrededor de las 9:15 p.m. con las canciones Don’t wanna sleep y Gossip, el éxito en el que Morello toca la guitarra. El Movistar Arena estaba lleno de adolescentes y de adultos jóvenes, muchos acompañados por sus padres y algunos hasta con prendas relacionadas con el reggaetón. El nuevo público del rock es así, descomplicado, variopinto.

La agrupación se manda con Zitti e buoni, la primera de las canciones italianas de la noche, que al igual que todas las que han sonado y sonarán, es coreada a pulmón. Cuando los fanáticos saludan a la banda, queda en evidencia que no saben cómo se pronuncia (la ‘a’ danesa suena parecido a nuestra ‘o’), pero vale huevo. El corazón esta ahí y un millenial como yo que se crió cantando Chop suey de System Of A Down a punta de “guachu-guachu” puede entenderlos.

El momento más bello de la noche va a ser el set acústico, cuando los chicos se desplacen hasta la parte trasera del Movistar Arena para hacer su balada Timezone y dos covers ultrareconocidos en este continente. El cantante Damiano David explica que siempre que van a un país interpretan algo de un artista de ese lugar, como muestra de cariño. “Y con ustedes Colombia, fue muy fácil”, remarca antes de mandarse con A Dios le pido y La camisa negra. Señoras, señores, jóvenes y niños. Con ustedes, ¡Juaneskin!

Los otros músicos también tienen su momento para brillar, a continuación sigue un estupendo solo de batería de Ethan Torchio y más adelante vendrá uno de guitarra de Thomas. En el medio interpretarán Mamma mía, Humble (del popular rapero estadounidense Kendrick Lamar), In nome del padre y Bla, Bla, Bla.

La compositora y bajista Victoria De Angelis no necesita estos momentos estelares, ella es una mujer hermosa que no pasa inadvertida en ningún momento; ya que su talento cada vez es más notado por íconos del rock mundial. Por ejemplo, esta semana participa en el lanzamiento de Psycho Killer, el exitazo ochentero de Talking Heads que acaba de ser reinterpretado por Duran Duran. Otra gran banda de la época.

El cierre vendrá con otra balada de TikTok llamada The loneliest y con una segunda interpretación de I Wanna be your slave. Ya son más de las 11 p.m. y en la zona los taxistas ya están listos para cobrar viajes cortos a $30.000.

Esta noche se presentarán en Chile. Donde, así como en México interpretaron una canción que dice “Compa, ¿qué le parece esa morra?”, la canción homenaje al público elegida podría ser esa de Una noche en Medellín.

Coda: Creo que mi próxima columna será sobre Rock Al Parque, a ver si entendemos de una vez por todas que Camila Rivas Estrada tiene razón. Que si el festival no apunta a ese público que escucha tanto Metallica, como Mäneskin, como Bad Bunny… en unos años no tendremos nuevos jóvenes que quieran ir al festival público con mayor poder de convocatoria del mundo.