Con gorrito y ponqué incluido: A joven le celebraron por lo alto su cumpleaños en un SITP

TransMilenio y SITP, se han convertido en el escenario perfecto para que cientos de sucesos se viralicen en redes sociales. Los pasajeros que utilizan a diario el transporte público de Bogotá han sido testigos de hechos que, sin lugar a duda, lo convierten en el ‘hazme reír’ de la ciudad.

En los últimos días se hizo tendencia, el video de unos jóvenes que decidieron almorzar dentro de un bus de transmilenio. Lo cómico del asunto es que los jóvenes incluso ingresaron al articulado una mesa, le pusieron mantel y disfrutaron de lo que parecía ser pasta.

Este tipo de hechos se suman a la infinita lista de situaciones insólitas que son el pan de cada día en Transmilenio. Recientemente, se hizo tendencia otra escena que en vez de incomodar a las personas en redes sociales les causó ternura y gracia.

En un video que se viralizó en tiktok, se puede ver como los pasajeros de un SITP decidieron cantarle el feliz cumpleaños a un joven que aseguró estar lejos de su familia y vivir solo en Bogotá.

El video inicia en el momento que el joven grita “¡Atención! El día de hoy, quiero comentarles algo, es que estoy cumpliendo años y yo no tengo familia acá en Bogotá, entonces me gustaría que me colaboraran todos con las palmas a cantarmelo”, dijo el joven.

Posteriormente, se pone un gorrito de cumpleaños y unos pastelitos, que hacían la función de torta de cumpleaños, mientras al unísono se escuchaba a los pasajeros entonar el feliz cumpleaños. Algunos ambientaron el lugar con aplausos y gritos.

El joven suele compartir en sus redes sociales contenido grabado dentro de articulados de Transmilenio y SITP, en el que suele llamar la atención de los demás pasajeros para hacerles particulares peticiones.

Sus videos han causó todo tipo de reacciones entre las que se destacan las de quienes aplauden la actitud de las personas que le siguen la corriente.