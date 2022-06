$5 mil millones, el platal que perdió Yeison Jiménez por su ingenuidad para los negocios

.Publicidad.

Al cantante Yeison Jiménez lo robó un viejito de 60 años y un señor de 45 años quienes tenían una experimentada red de estafa en el país. Esas dos personas y su grupo de estafadores le robaron al artista 4.800 millones de pesos, así lo contó la misma estrella de música popular en el podcast Inversionistas al Desnudo. Junto al cantante también cayeron estafadas otras personas con mucho poder y mucho dinero.

También hizo una crítica a las investigaciones de la Fiscalía. “Moví todas las entidades, senté los cuatro generales que manejan la Policía de Colombia. Hoy nunca me ha llamado la Fiscalía, con dos cajas de evidencia de estafas. Me metí a las oficinas porque eran mías, se las había alquilado, cogí las cajas y se las llevé a la Policía y no ha pasado nada”, denunció el artista.

Yeison Jiménez también contó que no solo ha perdido los casi 5000 millones que le robaron con esta modalidad. El artista, exitoso en la música, no tuvo mucha suerte en cuanto a negocios se trata. Ha sido dueño de marraneras, fincas ganaderas, bares, discotecas, fábrica de papas fritas para perros calientes y en todos los emprendimientos perdió dinero.

Le compró un bar a un señor y estaba feliz por ser el dueño de medio bar lucrativo, pero la verdad fue que le compró el negocio al administrador del negocio y no al dueño y así perdió 150 millones de pesos. En los primeros 10 negocios que hizo lo robaron en todos, confesó el cantante.

