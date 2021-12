Zara, el emporio de la moda casual en manos de una mujer

.Publicidad.

Hace 15 años Marta Ortega comenzó a trabajar en las tiendas de Zara doblando la ropa que los clientes iban descartando y dejando arrumada en los estantes. No pensó que fuera a aguantar el trajín del día a día. El mundo de la moda no le era ajeno, pues su papá Amoncio Ortega era el dueño de la empresa Inditex. Sin saberlo, la compañía familiar terminaría siendo la superpoderosa de la moda, y hoy es dueña no solo de Zara, también tiene entre su llavero Massimo Dutti y Stradivarius.

Inditex causó conmoción al anunciar que a partir del 1 de abril de 2022, Marta Ortega será la nueva presidenta no ejecutiva, sin embargo se trata de un proceso meditado de preparación de sucesión de esta empresa que aunque cotiza en la bolsa, su padre mantiene la mayoría accionaria.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amancio Ortega 🔘 (@amancio_ortegas)

La presidencia de Inditex vuelve a la familia Ortega, luego de que Amancio Ortega, de 85 años, había cedido todas sus funciones directivas en 2011 a Pablo Isla, un ejecutivo ajeno al clan, quien impulsó globalmente el imperio, y quién dejará el cargo en marzo 31 de 2022. La compañía vuelve al modelo iniciado en 1997, con el fundador como presidente y un consejero delegado externo a la familia, que en este caso será Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo. García Maceiras quién tendrá todos los poderes ejecutivos de la compañía, se incorporó al grupo en marzo de 2021 procedente de Banco Santander.

Publicidad.

Con Isla al timón, la valorización bursátil de Inditex se multiplicó por ocho y su valor de mercado se disparó hasta casi 93,000 millones de euros, mientras que las acciones de su principal rival, la sueca H&M, se revalorizaron tan sólo en torno a un 50% en el mismo periodo.

Marta de 37 años, es la única hija de Amancio Ortega con su segunda esposa Flora Pérez Marcote, y cuenta con dos hermanos mayores, del matrimonio de Amancio Ortega con Rosalía Mera: Sandra que controla el 5 % de las acciones de Inditex, pero permanece ajena a la gestión del imperio familiar y Marcos, quien sufre una discapacidad. Amancio, que controla la empresa al poseer un 52.3 %, apostó por Marta como presidenta y quien durante los últimos 15 años ha ocupado diversos cargos.

“He vivido y respirado esta empresa desde mi niñez y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado los pasados 15 años", comentó Ortega tras conocerse la noticia.

Marta se graduó en Comercio Internacional en Londres, y desde entonces su carrera ha sido conocer los entresijos de Inditex, especialmente de Zara, cuyas tiendas visita semanalmente. Acude todos los días a su oficina afuera de La Coruña dentro del área de diseño de producto de Zara Woman y al terminar su jornada, vuelve al dúplex que comparte con su marido Carlos Torretta (que lleva el departamento de comunicaciones online de Zara) y sus dos hijos Amancio (fruto de su anterior matrimonio) y Matilda.

La hija de Amancio Ortega siempre ha querido vivir de forma discreta alejada del foco mediático a pesar de ser una de las mujeres más ricas de España. Es una apasionada de la hípica y en instalaciones de su propiedad se celebran concursos internacionales de saltos, este año una yegua suya se ganó el premio de mejor de la raza KWPN a nivel mundial. Dentro de sus propiedades se destacan un piso que es un auténtico búnker de 520 mts2 en el Paseo de Gracia de Barcelona y una lujosa casa que adquirió hace unos meses en una exclusiva zona del centro de Madrid, uno de los pisos de lujo del residencial Mabel Villa de París, con vista al Tribunal Supremo y la Iglesia de Santa Bárbara que ha sido reformado en su interior y reconvertido en viviendas de lujo.

Inditex, la mayor empresa cotizada en la bolsa española, que sufrió durante el 2020 unas ventas un 70 % menor que el año anterior y registró las primeras pérdidas en su historia en el primer semestre debido a las restricciones en las tiendas derivadas de la crisis sanitaria, ha logrado sin embargo superar los efectos de la pandemia, sus ventas del segundo trimestre fiscal de este año se han elevado por encima de los niveles de 2019 cuando no existía el Covid, y presentó el mejor segundo trimestre del año de toda su trayectoria.

La reapertura y funcionamiento normal en el segundo trimestre del año del 99 % de sus establecimientos, unido al canal online, explica la fuerte recuperación de los ingresos. El canal digital crece un 36% al cierre del semestre respecto a 2020 y un 137% frente a los niveles de 2019, el on-line se ha convertido en una fuente clave para la generación de ingresos de Inditex, que podrían llegar a un 25 % de las ventas. Los analistas dijeron además, que el grupo está relativamente bien posicionado para lidiar con los problemas de la cadena de suministro global que sufre el sector.

Inditex hoy vale US $100.000 millones, un emporio que quedó en manos de Marta Ortega, la nueva supepoderosa de la moda que llega al cargo con un objetivo claro: hacer de la ropa de sus marcas una pieza de arte que cualquiera pueda comprar.

Te puede interesar: