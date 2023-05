.Publicidad.

El ciclismo colombiano recibió un bálsamo de alegría al deplorable momento que ha vivido en los últimos años. Con el veto a Nairo y la falta de regularidad de Egan, parecía que no había posibilidades de volver a estar en la gloria del pedal, hasta Rigoberto Urán afirmó que las chances de ver a los colombianos peleando el Giro de Italia eran imposibles. Sin embargo, en la etapa 13 de este 19 de mayo, Einer Rubio le dio una cachetada a todos los escépticos y cruzó primero la linea de meta.

Fue una etapa intensa, faltando 10 km el colombiano estaba en la cabeza de carrera junto a Pinot y Cepeda. Los ataque iban y venían por parte del francés y el ecuatoriano; pero él, inteligente, reguló las ofensivas sin mayor esfuerzo y aguantó hasta la recta final. Faltando 300 metros, Einer Rubio aprovechó un ataque del otro sudamericano y sacó toda su potencia, que no pudo ser igualada y que lo convirtió en el decimoséptimo colombiano en ganar un etapa del Giro de Italia.

¿Cuánto dinero se ganó Einer Rubio por ganar la etapa 13 del Giro de Italia?

Ahora bien, el premio monetario por la hazaña se iguala a los 11.010 euros, que equivalen a un poco menos de 54 millones de pesos colombianos. Dicha suma no es mala, entendiendo que las cifras del ciclismo no son tan altas como las de otros deportes. Sin embargo, es normal que el botín se lo dividan entre todos los pedalistas del equipo, que son ocho; y en ese caso, a Einer Rubio le corresponden solamente $6'500.000. Es verdad que el premio no le cae mal; pero si se piensa en todo el esfuerzo que hizo, la cifra no es tan buena como debería ser.