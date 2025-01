Yeison Jiménez no se aguantó y respondió a las críticas de Amparo Grisales en pleno concierto

El cantante de música popular decidió enviarle un mensaje a la jurado de Yo me llamo durante su presentación en Villeta. Al artista le llovieron aplausos del público

Amparo Grisales vuelve a estar en el centro de la polémica, tras algunos comentarios en contra de Yeison Jiménez. Pero, qué fue lo que ocurrió y cómo inició la pelea entre estos dos, que incluso llegaron a ser compañeros en Yo me llamo. Durante esta temporada del reality, se presentó un hombre queriendo imitar al famoso artista de música popular. Lo que pudo haber sido una excelente presentación, terminó convirtiéndose en una lluvia de críticas en contra de las canciones del manzanareño. Pero la cosa no terminó ahí, pues durante una reciente presentación que tuvo el cantante en Villeta, le respondió.

La respuesta de Yeison Jiménez a las críticas de Amparo Grisales en Yo me llamo

Quienes estén conectados con el reality de Caracol, seguramente vieron la presentación del imitador de Yeison Jiménez. Amparo no dudó en criticar al artista e incluso llegó a decir "Que letra tan maluca". Además, siguió haciendo otros comentarios en contra de la música del manzanareño. Pero la situación no terminó allí, pues el artista decidió responderle a la jurado de Yo me llamo durante uno de sus conciertos más recientes. Yeison se presentó en Villeta recientemente, frente a un gran público. "Estoy en Villeta con toda esta gente chusma que usted dice", mencionó el artista.

Yeison Jiménez y Amparo Grisales estuvieron juntos en Yo me llamo.

Aunque la represalía del cantante no terminó allí. "Te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tu nunca tuviste, éxitos musicales". Esto desató la euforia del público que lo estaba viendo durante su presentación. "Aquí la única que vive en Nueva York, Caldas, es usted, reina", con esto terminó Yeison Jiménez su respuesta. Posteriormente siguió con una canción y se despidió del público. Aunque claro, esto solo calentó más la situación entre este par. Por cierto, es curioso que se den estos choques, cuando ambos llegaron a trabajar juntos en el programa.

#Entretenimento | luego de la polémica que desató la jurado Amparo Grisales del reality #YoMeLlamo del Canal Caracol al decir "Que letra tan maluca" refiriéndose a una de las canciones del cantante Yeison Jimenez, pocas horas después el artista le respondió 🤯😱🔥👇 pic.twitter.com/5uCLC2qwcn — Rafael Arias (@Rafarias97) January 27, 2025

Eso sí, la situación ha causado todo tipo de comentarios entre las personas. Hay quienes apoyan lo dicho por Amparo Grisales y defienden su postura. También están aquellos que están de acuerdo con Yeison Jiménez y su forma de defender, y hay otro grupo que ha decidido criticar el actuar de ambos. Habrá que ver si este rifirrafe termina ahora o continuará durante estos días.

