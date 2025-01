María J., la talentosa artista palmirana que quiere ser la nueva grande de la salsa y de la música latina

No la ha tenido fácil para cumplir su sueño de vivir de la música, pero a sus 28 años ya sacó dos proyectos con los que le hace honor a sus raíces y va por más

Surgir en la música no es tarea fácil para nadie. Son cientos de miles los niños, jovenes y no tan jóvenes talentosos a los que solo les hace falta una oportunidad para brillar y demostrar que lo tienen todo para salir adelante en una industria tan competitiva. Una de esas soñadoras es María Jimena Arciniegas Caicedo, mejor conocida hoy por su nombre artístico María J., quien, con una bella voz y un carisma excepcional, está dando los primeros pasos para, ¿por qué no?, convertirse en una estrella.

María Jimena nació en Palmira, Valle del Cauca y este no es un detalle menor, puesto que haber vivido su infancia allí le permitió hacer clic desde muy temprano con el género musical que la marcaría para toda la vida: la salsa. Canciones de la Sonora Ponceña, de Celia Cruz y de Héctor Lavoe eran la banda sonora de las tardes en su casa en el barrio Mirriñao y eso, sumado con el hecho de que su padre -uno de los médicos más reputados de la ciudad- también es un gran cantante que incluso fue parte de una agrupación llamada Juventud Latina, fueron el cóctel perfecto para hacer de ella toda una artista en potencia.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, ya que encontrarse consigo misma, con su estilo y con el rumbo que debe tomar su carrera ha tenido bastante trabajo detrás y, por supuesto, no han faltado las crisis y las dudas que gracias a su familia y sus amigos, grandes inspiraciones de su vida, ha sabido disipar. María J. se trasladó a Bogotá, estudió Formación Musical en la Universidad El Bosque y, tras un breve paso por el canto lírico y la música clásica, finalmente decidió que lo suyo es definitivamente la música latina.

Ahora, a sus 28 años, el trabajo de una década está comenzando a dar sus frutos. En noviembre del año pasado sacó a la luz 'Tranqui', su primer gran proyecto en el cual exterioriza todos los sentimientos que la han embargado durante su proceso de crecimiento, particularmente la ansiedad de cualquier soñador que en sus veintes se pregunta si realmente tiene futuro. Para ello contó con el apoyo de su prima Juliana Gómez Arciniegas, una química farmacéutica que además es una gran bailarina y que protagoniza el video musical:

Pero, 'Tranqui' no llegó sola

Apenas unos días después de publicar su primer sencillo la palmirana siguió con otro llamado 'Nunca Deja de Doler' en colaboración con el pianista Juanito Gómez. Se trata de una salsa en la que nuevamente sacó a relucir todos sus dotes como cantante.

Aún hay un largo trecho por delante para vivir de la música y que cada ingreso que perciba provenga de ella como es su sueño, pero, como bien dice el dicho, "el primer paso no te lleva donde quieres llegar, pero te saca de dónde estás" y el primer paso ya lo dio. Mientras tanto, ella continúa con su introspección para encontrar su sello y su sonido y compagina la música con ser representante de ventas para una empresa gringa de manufactura, desde donde, como afirma, está aprendiendo también a vender su música.

