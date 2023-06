Y ahora, ¿cómo se desenvolverá la lucha política?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El punto es como se desenvolverá la lucha política a partir de esta situación. Petro pretende valerse de las masas, pero el pueblo no puede estar en movilización perpetua, eso es un imposible histórico, ya ha mermado la cauda de las personas que salen a la calle. Sin embargo, Petro no está derrotado. Los que creen que ya está afuera se equivocan. Eso no es así de sencillo



La situación se ha agravado a raíz del aparente suicidio del coronel que iba a declarar. Uno ve cierta actitud tardía de la Fiscalía, se demoraron varios días, ¿por qué para no podían llamarlo de inmediato y mandar los funcionarios a que recibieran la declaración? Cuando se miran las cosas aquí en Colombia no se ven sino fallas y marrullerías. El caso no está claro, y algún sector de la prensa que a veces es muy escandaloso y trata de sacarle partido a eso.



No es fácil una investigación de ese tipo. Es muy lenta. El país está lleno de hechos oscuros que han ocurrido muchas veces porque esto es un estado fallido. Hace mucho rato es un estado fallido. La sociedad colombiana está atravesando un momento muy difícil, muy complejo, la polarización ha aumentado, no es lo mejor para el país. Las fuerzas democráticas verdaderas, radicales, deben comenzar a organizarse para tratar de que el país sea distinto.