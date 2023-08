El reparador colombiano de iPhone que desafió al gigante Apple

.Publicidad.

Wilmer Becerra, más conocido como Wiltech, es un técnico de celulares que se hizo conocido a nivel continental por arreglar todo tipo de equipos, en especial aquellos iPhone que en las tiendas certificadas por Apple consideran inservibles. Actualmente tiene sucursales en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México o Argentina.

Días atrás, el influencer recibió un comunicado de la prestigiosa firma estadounidense de abogados Baker Mackenzie, quienes en representación de Apple le solicitan que deje de utilizar sus logos sin su consentimiento. La misma carta remarca que en Colombia las penas por uso indebido de los logos de una marca pueden derivar en una sanción económica o incluso en una pena que iría entre los 4 y 8 años de prisión.

¿Cuál es el lío de Wiltech con Apple?

Becerra compartió el comunicado en su Instagram oficial y la respuesta que les habría enviado: “Respetados abogados, díganle a su cliente que mejor hagamos una alianza entre Apple y Wiltech para ofrecer un programa de reparación de calidad a todos los productos de Apple que hasta ahora no pueden cubrirse por garantía. Nunca dejaré de reparar porque es algo que me gusta, y aunque puedan presionar por un lado o por el otro, sepan que cuento con una comunidad que me respalda”, puede leerse en el respectivo posteo. En el momento de la publicación de este artículo la cuenta @wiltech_oficial cuenta con 227.000 seguidores.

En redes sus seguidores le han escrito para decirle que puede continuar su trabajo pero sin utilizar los logos y que todo este problema significa que su figura ha crecido demasiado. Pero otra teoría podría ser que son las tiendas de reparación las que están solicitando ayuda a Apple para que le ponga un freno al trabajo del técnico santandereano. No en pocas ocasiones él ha criticado que este tipo de tiendas –presuntamente– se nieguen a ofrecerle una segunda vida a los costosos aparatos de la marca.

Wiltech aclara que no usa logos de la marca, pero reconoce que sí lo hacía en sus primeros videos virales. En entrevista con W Radio, denunció que DHL le retuvo un envío de pantallas, porque desde Apple habrían reclamado que son iguales a las que ellos producen.