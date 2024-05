WeiBook, la empresa colombiana que vuelve digitales las peluquerías y ya es un éxito en varios países

.Publicidad.

Bien dicen que donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Quizás para muchos esto no sea tan cierto o para otros, sea una realidad por lo que han tenido que experimentar. Este es el caso de los fundadores de una startup que poco a poco se abre camino a nivel mundial con su increíble producto. Estamos hablando de WeiBook, proyecto creado por personas que estuvieron involucradas con el mundo de las peluquerías. Aunque en algún momento la vida les jugó una mala pasada, ellos supieron explotar una falencia que identificaron. Hoy, su software está presente en varios países y es cuestión de tiempo para que se siga ampliando este.

Así fue como arrancó WeiBook, el proyecto que ayuda a potenciar las peluquerías

Como lo mencionamos antes, todo surgió a raíz de una situación que nadie quiere vivir, el fin de un negocio. Los fundadores de esta aplicación contaban con un salón de belleza, algo que quizás fue de mucha ayuda a la hora de darle vida a su emprendimiento. Sin embargo, el no estar en el día a día, hizo que terminaran quebrando, una situación desafortunada en aquel entonces. Aun así, se podría decir que no vieron el vaso medio vacío, sino que lo vieron medio lleno. Fue entonces cuando identificaron que en este mundo de las peluquerías faltaba algo que ayudara a mejorar no solo el servicio, sino mucho más.

No es un secreto que este sector de la belleza, es muy competitivo y que siempre hay que buscar la manera de mejorar. Hoy en día, no solo es importante tener buenos profesionales, pues también es necesario estar conectado con el mundo. Digitalizar los negocios, se ha hecho una necesidad para llegar a más personas y para mejorar procesos internos. Esta fue una de las falencias que descubrieron los fundadores de WeiBook y entendieron que si subsanaban la problemática, podrían tener éxito. Entonces decidieron darle vida a una aplicación creada especialmente para las peluquerías.

Es así como nace WeiBook, una idea que busca potenciar significativamente los salones de belleza de una forma clara. La aplicación buscaba mejorar los procesos de agendamiento, seguimiento, pagos y muchos más y desde su creación, lo han logrado. Uno de sus fundadores, le reveló al medio Portafolio, que todo inició con un cliente, donde se pudieron evidenciar buenos resultados. Es por ello que en tan solo dos semanas, ya eran 50 los clientes que tenía la aplicación. Algo que hacía evidente la necesidad de una idea así en este sector. Claro que este fue solo el inicio de un exitoso emprendimiento que seguiría creciendo.

Los servicios que presta actualmente la aplicación y a que países ha llegado

Algo muy significativo de esta aplicación es que, no solo se ha quedado en Colombia, sino que se ha expandido. Según se sabe, el éxito que WeiBook, ha hecho que lleguen a estar presentes hoy en día en 12 países. Claro que en algunos países de Latinoamérica, se le ha dado un mayor uso con el que se han logrado grandes resultados. Es que, basta con ver las cifras de personas que usan la aplicación para entender el gran movimiento que está generando este proyecto. En el 2023, cerraron con 25 mil profesionales de belleza, ligados a la aplicación, haciendo uso de los múltiples servicios que ofrecen.

Es necesario que también hablemos de algunos de los servicios que presta actualmente la empresa. Uno de los puntos fuertes es el servicio de agendamiento, el cual ayuda a ahorrar tiempos y brinda mayor comodidad a los clientes. Esto mismo va ligado con la gestión de los clientes que tiene el lugar. De esta manera, la peluquería podrá hacer un seguimiento y crear un servicio más personalizado para cada persona. Esto sin duda se hace muy útil, pues hay quienes son fieles a un solo lugar y esto mejoraría su relación con el establecimiento. Pero estos beneficios no solo son para los clientes.

Además, quienes manejen el lugar, podrán tener un análisis de los datos y del rendimiento que está teniendo el lugar. Así mismo, podremos ofrecer promociones por medio de WeiBook, algo que valora mucho un cliente. Que por cierto, a ellos, se les hará un recordatorio de la cita para que de esta manera, no hayan tantos cancelamientos y demás. Una startup muy bien pensada y que espera en 5 años ampliar significativamente su base de datos. Claro que con los resultados que han tenido hoy en día, no es nada descabellado que logren el número de clientes que ellos esperan.

Con información de: Portafolio.

