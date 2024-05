Plan de Desarrollo: Tres concejales liderarán la pelea contra los nuevos impuestos que propone Galán

.Publicidad.

El pasado 30 de abril de 2024, el Alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán, en compañía de su gabinete, presentó ante la plenaria del Concejo Distrital el Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” 2024 -2027, el cual contempla 5 ejes fundamentales que son: seguridad, educación, bienestar, vivienda y medio ambiente (cambio climático).

El Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Galán tiene 400 metas específicas definidas por sectores, 39 programas divididos por sectores y 70 metas más grandes. Este cuesta 142 billones de pesos acompañados por una inversión de 114 billones de pesos, el más alto en la historia de la capital que se haya presentado ante al cabildo distrital y está distribuido de la siguiente manera:

Para seguridad van 3.5 billones de pesos, para el sector movilidad 19.6 billones de pesos es el sector que más recursos tiene por que allí están incluidos los dineros de la primera línea del metro, avanzar con la segunda línea y dejar estructurada la tercera, El sector de medio ambiente tendrá una asignación de 1.6 billones de pesos por el cambio climático.

Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo

De acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, las fuentes de financiación del Plan de Desarrollo son reducir la evasión de impuestos, reducir la cartera morosa del recaudo de impuestos y el recaudo general de las contribuciones, con lo cual se busca obtener por este concepto unos 3 billones de pesos.

También le apuntan a un cupo de endeudamiento por 8 billones de pesos, una sobretasa del 17% más en las tarifas de parqueaderos fuera de vía por minuto donde se busca obtener unos 300.000 mil millones de pesos, alumbrado público y una sobretasa bomberil con la que se busca recaudar unos 200.000 millones de pesos. Con estos tres nuevos impuestos la administración de Galán buscaría recaudar 1.5 billones de pesos.

Sobre el tema de alumbrado público la funcionaria señaló que no se cobrará para los estratos uno y dos; para el estrato 3 el incremento en la tarifa seria de un 5%, es decir, unos 5.500 pesos; para el estrato 4 sería del 6%, unos 6.730 pesos más en la tarifa y para los estratos 5 y 6 el aumento estaría en un 7%, unos 13.700 pesos aproximadamente. Mientras que para el sector comercial, industrial y oficial se aumentaría la tarifa en un 10%.

La tasa bomberil estaría sujeta al impuesto de industria y comercio ICA, será el 1% más que pagaran los contribuyentes de este impuesto para recaudar los recursos que necesita el cuerpo de Bomberos de Bogotá para afrontar los incendios forestales que se registran en la ciudad.

Los ponentes del Plan de Desarrollo de Galán

Los ponentes del Plan de Desarrollo que presentó el Alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán al Concejo Distrital el pasado 30 de abril son tres, los concejales Clara Lucia Sandoval del Partido Liberal y quien es la coordinadora de ponentes, el concejal Daniel Briceño del Centro Democrático y Julián Espinosa del Partido Verde.

Dos de los tres cabildantes, Clara Lucia Sandoval y Daniel Briceño, no están de acuerdo con la propuesta que se incluye en el Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” de meterle la mano al bolsillo a los bogotanos con nuevos impuestos como la sobretasa a los parqueaderos, el cobro de alumbrado público y la sobretasa al impuesto de industria y comercio para recaudar fondos para el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá.

Sobre el tema la coordinadora de ponentes, Clara Lucia Sandoval, dijo que la situación económica de la ciudad ya está bastante complicada como para ponerle más cargas tributarias a los ciudadanos y aunque es consciente que Bogotá necesita más recursos para sacar adelante sus proyectos, no es el momento de ponerle un impuesto más a las familias bogotanas. La cabildante del partido Liberal rindió ponencia positiva al proyecto presentado por la administración, pero sin incluir los nuevos impuestos.

Por su parte, el Concejal Daniel Briceño del Centro Democrático manifestó que la informalidad en los parqueaderos de la ciudad no permitiría el cobro de una nueva sobretasa y con ello la administración estaría persiguiendo a quienes usan vehículos particulares en Bogotá y como no está de acuerdo con la imposición de más impuestos también optó sacarlos y no incluirlos en su ponencia que también es positiva, pero con ciertas modificaciones.

Mientras tanto, el concejal Julián Espinosa de los verdes sí está de acuerdo con la Alcaldía de Galán en imponer más impuestos a los bogotanos, pero eso sí, con ajustes a lo propuesto por la administración. La ponencia de Espinosa también es positiva, pero con los siguientes cambios: que en la sobretasa a los parqueaderos no se cobre 17% sino que sea del 9% y que en la sobretasa bomberil se mantenga el 1% del ICA, pero que se elimine el costo de inspección para los establecimientos comerciales.

En el alumbrado público, Espinosa sugiere que los estratos 1 y 2 no paguen el impuesto y que los estratos 3 y 4 solo contribuyan con el 4%, el estrato 5 pagaría el 6%, para los establecimientos comerciales seria del 9% y el sector industrial pagaría la contribución con un 10% más.

Lo cierto es que la discusión sobre el Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” ya avanza en el cabildo distrital y las tres ponencias fueron unificadas y aprobadas por la Comisión del plan en cabeza de su presidente Sandra Forero del Centro Democrático. Continua la discusión del articulado en Comisión; luego pasará a plenaria del Concejo, donde deberá ser aprobado el proyecto. La corporación tiene plazo hasta el próximo 30 de mayo para aprobarlo o, de lo contrario, el Alcalde lo sacará por decreto y eso no es lo quiere su administración.

