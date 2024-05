La recompensa: Egan Bernal llegó al top 5 del Giro y luego "caracoliando" se lo tragó el grupo

Por: Edgar Uruburu |

Al Llegar al top 5 de Caracol Sports Egan Bernal fue la noticia bomba del ciclismo y no fue porque estuviese ascendiendo en su "caballito de acero" a los cielos italianos, sino a los estudios de Caracol Sports, una de las cadenas que transmite el Giro de Italia. Los otros cuatro compañeros de equipo televisivo son el ex ciclista Santiago Botero, Georgina Ruiz “Goga”, John Jairo Osorio y Ricardo Orrego. Fue este quien en directo dio la primicia a lateleaudiencia. (1)

En las portales del canal y otros se dijo que iba a estar acompañando al equipo deportivo durante las etapas que quedaban de la competencia italiana. (2) (3)

El ciclismo, uno de los deportes que más apasiona a los colombianos, vive en estos momentos las emociones que día a día transmiten narradores y comentarista hasta llegar a Roma y allí saber quién se vestirá de rosa (la maglia rosa) y ganará una de las tres grandes del ciclismo mundial, junto con el Tour de Francia y “la Vuelta” a España.

Los aficionados colombianos esperan que nuestros ciclistas cumplan con un destacado papel, porque saben que es casi imposible aspirar al título por la presencia de Tadej Pogačar, indiscutible favorito y quien hasta el momento ha ganado 5 etapas de 18 corridas.

Caracol decidió contratar a Bernal porque no está participando en el Giro, para ganar más audiencia y por sus conocimientos y experiencia como ciclista, pero otros lo considerarán un premio a su actividad política y ser un constante detractor de Gustavo Petro, pues como se sabe esta cadena forma parte del consorcio económico del grupo Santodomingo, que a través de Noticias Caracol y otros aliados como Luis Carlos Sarmiento Angulo, con y a través de El Tiempo, Semana, etc. siempre tienen en su bitácora desprestigiar al gobierno actual.

En su labor como comentarista se le notó su inexperiencia y aunque no comenzó mal repite mucho el “yo diría…”, sin embargo, él debió sentirse muy cómodo en su nuevo “sillín” llegando a una nueva cima; esta vez no la de una alta montaña sino sentado frente a monitores, cámaras y micrófonos junto a reconocidas figuras de la narración y los comentarios.

Para Caracol era importante darle un golpe fuerte a su contrincante RCN, pues saben que este deporte mueve millones de aficionados a nivel mundial.

Pero algo pasó porque después se dijo que había sido invitado sólo para la etapa 15 (4) y ya al día siguiente Egan quedó relegado del pelotón de comentaristas porque le safaron la cadena.

Las repeticiones de Bernal no fueron nada comparadas con las de la gritona Goga. Es curioso, que todo el mundo hace fuerza porque a nuestros pedalistas les vaya bien, pero para narrar contratan extranjeros como ella, mejicana y el aún más gritón Mario Sábato, argentino.

Esta señora no narra, chilla. La pusieron ahí para ser una parte más del engranaje de la alienación que logran con deportes como el ciclismo y el fútbol. Si ustedes la escuchan detenidamente encontrarán que en un término de pocos minutos repite un montón de veces: “La verdad”: La verdad para acá y para allá. Hasta en una traducción del ganador de una etapa, que en inglés nunca dijo esa palabra, ella se la agregó a su traducción.

Este tipo de competencias mueve montañas y por eso cuando un compatriota nuestro, no de ella, va en cabeza de carrera o está a punto de ganar una etapa, o simplemente se va en cabeza de carrera a ella se le alborotan la cabeza y la mente y grita como una loca. Sus alaridos retumban en todos los rincones de Colombia y el exterior donde los ven. Y es así como funciona la alienación. Los televidentes escuchan una y otra vez muletillas y emociones y estas se ven reflejadas en las conversaciones y accionar diario de la gente.

“La verdad estamos en la en cabeza de carrera de las emociones descontroladas y en la cola de las decisiones copiadas y pérdida de la autonomía”

Respecto a Sábato, ya lo he comentado anteriormente, también cumple con su función de mover emociones, sus chillidos, gemidos y alaracas extremas y ensordecedores son desesperantes. Tal vez a muchos les gusten o no les importen, pero bastantes lo detestan.

Esto le hace daño al ciclismo, no sólo con su desgañotada voz de vendedor ambulate, de carretero con parlante pues sigue con sus calificativos de “super héroes”, como si nuestros ciclistas fueran de otra galaxia. En ese sentido en Caracol fueron más moderados y retomaron el viejo calificativo del Nairo de los primeros tiempos: “ahí va el cóndor, mientras él argentino chillando, sufriendo y haciendo sufrir se retorcía gritando: “ahí va Nairoman”.

Me vienen entonces los recuerdos de esos eximios narradores de antes que utilizaban apodos más coherentes: Roberto “pajarito” Buitrago, Pedro J. Sánchez, “el león del Tolima”, Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, Javier “el ñato” Suarez Rafael Antonio Niño, “el niño de Cucaita”, Lucho Herrera, “el jardinerito de Fusagasugá” y otros grandes sin calificativo alguno (o que no recuerdo) como Ramón Hoyos Vallejo, Álvaro Pachón, Miguel Samacá, el mismo Santiago Botero (campeón mundial), Fabio Parra y otros de renombre o no. Como ese desconocido que fue mi primer ídolo: Pedro A Galvis, el ciclista que me dio el empujón para amar el ciclismo desde niño.

El campeón del barrio Bellavista en Bogotá y que de repartidor de correo en bicicleta llegó a ser campeón de la montaña de una vuelta a Colombia en los años sesentas.

También me vienen a la memoria los recuerdos de esos grandes narradores y comentaristas que desfilaron por la radio colombiana: Carlos Arturo Rueda C. (costarricense), todo un caballero de la narración, Pastor Londoño Pasos (colombiano), Julio Arrastría Bricca (argentino), El gordo Armando Moncada Campuzano, Javier Giraldo Neira, Jorge Eliecer Campuzano, Jairo Moncada Cortés, entre otros. Porque después de haber sido privilegiado escuchando esas voces y narraciones casi de ópera, aparecen estas voces ensordecedoras y desesperantes, que a veces, uno como colombiano, no sabe si quiere o no que uno de los nuestros vaya adelante, gane una etapa, un premio de montaña, que esté entre los primeros o que mejor quede perdido en el pelotón y no gane nada, para que estos locos de los micrófonos y la televisión no tengan motivos para desgañotarse y ser parte de esa alienación mediática que nos meten con las ruedas y con el balón.

Además de las repeticiones de estos modismos y a pesar de tener equipos completos para el cubrimiento de una competencia de la importancia del Giro, tanto en la web como en las voces se nota terminología impropia como pasó en la contra reloj: el mejor del pelotón fue Filippo Ganna… Si fue una contra reloj individual no podían referirse a estar en pelotón*, sino a los participantes.

Pero ahora todo fue carrera de un día e independiente del papel que vaya a cumplir en su nuevo rol de comentarista, o de invitado, se espera que Bernal lo haga con carisma y sin ningún matiz político (aunque en este tipo de transmisiones parece no hay cabida para ello).

Ojalá se alcance una narración moderada y los ciclistas nacionales cumplan algunas de las metas soñadas por ellos y por sus fieles seguidores. Bienvenidos el aprendizaje, la fuerza y la disciplina tanto de periodistas (ahora todo el mundo lo es) y de los deportistas. Importante seria que las programadoras a futuro comprendan que, si le apuntan al éxito en sintonía con el buen desempeño de los “escarabajos” colombianos, dejen de contratar extranjeros y les den oportunidad a las voces colombianas; que vuelvan a estar en cabeza de carrera y no en la cola del pelotón deportivo.

Y si Egan Bernal quiere recuperar a todos los seguidores que perdió por cuenta de sus “malos pedalazos” en política, debe mantenerse al margen de cualquier comentario y dedicarse de lleno a entrenar, a su carrera y fortalecer sus condiciones físicas para alcanzar la gloria en el próximo Tour de Francia: Allí no estará al frente de los micrófonos y las cámaras de La TV nacional, sino de las de cientos de medios internacionales que mostrarán las luchas entre los grandes rivales de la competencia más importante del mundo ciclístico.

En el Tour perseguirá y será perseguido por los más grandes del mundo. Todos sueñan con el momento en que levantan la copa y danzan con el león, pero sólo uno será el campeón.

Amanecerá y veremos los roles de Egan, como comentarista y como aspirante al título del Tour y de las competencias que le esperan en su carrera profesional, pues aún es joven y todavía le queda un largo recorrido, con tramos de subidas y bajadas, de fríos y calores, de decepciones y alegrías, de fracasos y triunfos; pero sobre todo que tenga en cuenta esta reflexión: la humildad y el amor van siempre de la mano del pueblo (sus seguidores) y no de los oportunistas de oficio (políticos y pseudo periodistas).

Y pos a lo mejicano ¿Queda entendido güey?