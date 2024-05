Los 3 funcionarios de Petro que se echan el agua sucia por el desastre con la salud de los maestros

.Publicidad.

Hasta el pasado 1 de mayo, el servicio de salud al que acudían los 818.960 afiliados del magisterio desde hace 30 años, era malo y a nadie, diferente a ellos mismos, parecía importarle el asunto. Sin embargo, al comenzar a operar el nuevo modelo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el remedio parece peor que la enfermedad y por la salud de los maestros, cuatro altos funcionarios están enfrentados entre ellos.

Se trata del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín y los integrantes del Fondo del Magisterio (Fomag), cuyo consejo directivo tiene, entre otros miembros, a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa y a un representante de Fecode, el sindicato de maestros.

..Publicidad..

En esta especie de telenovela también han aparecido señales de la posible salida del tercer Ministro de Salud en dos años de gobierno Petro, pues las culpas van y vienen por lo que se hizo, se está haciendo o se ha dejado de hacer en Minsalud, Supersalud, Fiduprevisora y el Fomag.

...Publicidad...

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo habló de Fiduprevisora en el Congreso de la República recientemente

En todos lados, el ministro de salud Guillermo Jaramillo, ha asegurado que el modelo puesto en marcha por el Gobierno elimina la intermediación y es un piloto de lo que será la implementación de la reforma a la salud, siempre y cuando, no se hunde en el Congreso, elimina la intermediación y le entrega a Fiduprevisora, entidad vigilada por la Superfinanciera, la operación del sistema de salud.

....Publicidad....

Con el nuevo modelo de servicios de salud, a los maestros y sus beneficiarios se les facilitaría acceder a los médicos, especialistas, tratamientos y medicamentos a través de una Red con más de 1.500 prestadores en todo el país, incluidas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Entidades Sociales del Estado (ESE) de alta calidad y acreditadas.

Cómo se concibió y nació la nueva Red de Salud del Fomag

La nueva Red de Salud Fomag fue concebida desde 2023 por los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag) en el que participan también los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda, la organización gremial Fecode y Fiduprevisora con el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.

Este primer modelo de salud fue consensuado con los afiliados por mandato del Consejo Directivo del Fondo del Magisterio (Fomag), creado mediante la Ley 91 de 1989 como una Cuenta Especial de la Nación, con independencia contable, patrimonial y estadística, para tener a cargo la dirección, operación y organización de la Red de Salud.

Con la nueva Red de Salud Fomag se eliminaría la intermediación en la prestación de los servicios a los maestros y Fiduprevisora atendería las necesidades de las maestras y maestros del país. En las zonas alejadas y poblaciones dispersas está previsto implementar para la atención extramural, los Equipos de Cuidado Integral en Salud para el Magisterio (ECIS-M) que tendrán un territorio asignado para acompañar a los docentes en los entornos familiares y laborales y que ninguno se quede sin una atención médica adecuada.

Adicionalmente, se continuará con los mecanismos de exclusividad del magisterio en aquellos casos en que se han recibido ofertas de dicho tipo, lo que será determinante en el proceso de elección del prestador de salud que prestaría un servicio de atención integral que incluye salud general, sistema de salud y seguridad en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se va lanza en ristre contra Fiduprevisora

Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de Fiduprevisora, antes de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, lo responsabilizara de la crisis del servicio de salud de los maestros durante una reciente sesión en el Congreso y se filtraran audios de sus reuniones con funcionarios, aseguró que la entidad a su cargo había contratado un número importante de prestadores de servicios de salud como el Instituto Nacional de Cancelorogía.

Otra de las novedades del nuevo modelo de servicios de salud para el magisterio es que la Fiduprevisora contaría con un sistema permanente de generación, procesamiento y análisis de datos para tomar medidas predictivas y reaccionar oportunamente, un sistema de información interoperable por medio de la historia clínica electrónica para seguir en línea la atención que se les brinda a los docentes y la puesta en marcha de la figura del Defensor del Usuario a nivel nacional y regional.

Sin embargo, como esta coyuntura era susceptible de empeorar, las advertencias de la procuradora Margarita Cabello, en el sentido de que Fiduprevisora no tenía lista la contratación de los 1.500 prestadores de servicios prometidos, se sumaron a la postura de algunas Instituciones Prestadoras de Salud de no prestar algunos servicios por temor a no recibir el pago respectivo en el nuevo modelo.

Mediante la Circular Externa 002 del 15 de mayo de 2024, Magda Lorena Giraldo Parra, vicepresidenta del Fondo de Prestaciones del Fomag, ofreció garantías en la atención y entrega de medicamentos y tecnologías en salud para los afiliados al Fondo durante la etapa de transición y puesta en operación del nuevo modelo de atención en salud del Fomag.

La Circular 002 vigente hasta el 30 de junio y prorrogable está dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas o mixtas que conforman el banco de proveedores en salud del Fomag y a las que tienen atenciones o entrega de medicamentos en trámite o por iniciar. Así, las IPS tendrán garantía de pago por la atención, entrega de medicamentos y tecnologías en salud para los afiliados del Fomag durante la etapa de transición y puesta en operación del nuevo modelo de atención en salud para los docentes del sector público.

Las más de 2.000 quejas de maestros que coparon la paciencia del Superintendente de Salud

Menos de 20 días después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha el nuevo modelo de prestación de servicios de salud para los maestros el pasado 1 de mayo, más de 2.100 reclamaciones de los usuarios de la nueva Red de Salud Fomag, coparon la paciencia del superintendente de salud, Luis Carlos Leal Angarita.

Adicionalmente y ante la negativa de responder a once requerimientos hechos por la Supersalud, el pasado 21 de mayo, Leal Angarita impuso una medida cautelar en contra de la Fiduciaria La Previsora S. A. y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Eliminar cualquier tipo de barrera que esté afectando la adecuada atención de los pacientes, garantizar la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud es el objetivo de la Superintendencia para asegurar la protección y garantizar el derecho a la salud de maestras, maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio.

La decisión de la Superintendencia ordena a Fiduprevisora y el Fomag atender los 2.100 casos de manera inmediata para proteger la vida de las personas cuando esté en riesgo y eso sería lo que está sucediendo con los docentes, usuarios del régimen especial de salud.

Para la Fiduprevisora y el Fomag está corriendo el plazo máximo de 72 horas que les dio la Supersalud el pasado 21 de mayo cuando tomó las medidas cautelares para que le presenten un informe detallado que no puede superar los cinco días hábiles para incluir el trámite y los resultados efectivos de la prestación de los servicios a los usuarios afectados.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación abrirá procesos disciplinarios por presuntos improvisaciones en la puesta en marcha del nuevo modelo de salud

Aunque las deficiencias en el servicio de salud del magisterio llevan décadas, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció la apertura de acciones disciplinarias por las presuntas irregularidades e improvisaciones con el nuevo modelo, porque en esta ocasión, sus recientes advertencias y alertas terminaron materializándose por la falta de contratos formales, la incertidumbre de los pacientes sobre sus tratamientos y la de los proveedores frente a los pagos.

También le puede interesar: Así están desapareciendo la plata de la salud y la pensión de 320 mil profesores de colegios públicos