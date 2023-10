Voto por Carlos Fernando Galán para alcalde de Bogotá

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Votaré el próximo domingo 29 de octubre por Carlos Fernando Galán para alcalde de Bogotá. Estoy convencido de que es la mejor opción.

Divido en dos las razones por las cuales lo haré.

Las primeras, las más importantes, tienen que ver con la forma en que se relaciona con sus pares en el quehacer de las campañas, con la manera en que expresa sus opiniones sobre los temas de interés público, en cómo disiente y cómo se comunica con la ciudadanía. Las segundas son las de orden programático.

Sin conocerle personalmente, tengo la certeza de que Galán se sale del molde de comportamientos al que, desde hace años, nos hemos acostumbrado en política. Es, pocas palabras, una persona íntegra.

Cinco rasgos me parecen determinantes.

El primero, es que sabe perder. Con humildad. Cuando Claudia López salió vencedora hace cuatro años, Galán, a solo tres puntos y con más de un millón de votos, la felicitó de inmediato y dijo de ella que había sido “una contendora admirable”, gesto escaso en un país en el que los perdedores, con alguna frecuencia, procuran enturbiar los triunfos de sus adversarios. Esta es la tercera vez que va por la alcaldía y también tiene la experiencia reciente, del año pasado, de la derrota en las elecciones parlamentarias, cuando el Nuevo Liberalismo salió mal librado en la lista al Senado, pese a la atractiva composición de la lista, que incluía mujeres como Mábel Lara y Sandra Borda y a él mismo (sexto en la fila). Muchos pensamos que la lista estaría por el millón de votos… y no alcanzó los cuatrocientos mil. “De lejos esta es la derrota más dura”, dijo Carlos Fernando. Quien sabe perder y persevera, sabe ganar. Es lo que ocurrá en Bogotá este domingo…

En segundo lugar, no lo he visto nunca en la empresa de calumniar a sus contendores, de aniquilarlos moralmente. En esta era de las redes sociales, de la norma de “correr la línea ética un poco”, como decía un connotado diplomático, o de “emberracar a la gente” para que votara por el NO hace 7 años, como contó el entonces director de la campaña, nada más fácil que contratar bodegas profesionales que se dediquen a destruir moralmente al otro. A propósito, la semana pasada circularon videos calumniando a Galán (vi uno), creados con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial generativa. Alguien pagó por el servicio, con la voz de Galán, atribuyéndole componendas para pasar a segunda vuelta. Y también han aparecido líderes de izquierda que siempre he visto razonables, perdiendo su tiempo en descalificar la honradez de Galán. En fin…

Tercero, sabe plantarse en sus opiniones, defenderlas con argumentos, expresarlas sin agredir. Y, de contraparte, sabe escuchar. En el país de líderes soberbios que, de verdad, creen que se las saben todas, escuchar es una de las llaves maestras del buen gobierno.

Me parece, cuarto, que tiene la capacidad de ensamblar alianzas y acoger aliados de espectro amplio, una destreza que cualquiera, en nombre del sectarismo, descalifica. Esa es la realidad, la de la diversidad, la de la necesidad de contar con buena gente y buenos apoyos provenientes de distintas fuentes. Finalmente, gobernar es algo que va más allá de las ideologías, que requiere de buenos y honrados administradores sobre la base de unos acuerdos acerca de objetivos y medios para conseguirlos.

Finalmente, en quinto lugar, ya mencionado de refilón, admiro la perseverancia de Galán. A su edad (prácticamente la misma de su padre cuando fue asesinado), es la tercera vez que participa en la carrera a la alcaldía. Se cae y se levanta. Conoce, sobrado, los problemas de Bogotá. Fue excelente concejal, el mejor según “Concejo cómo vamos”, en dos ocasiones.

Comparto su visión de esta megaciudad en la que vivimos cerca de 10 millones de colombianos de todas partes del país

En cuanto a las razones relacionadas con el programa, comparto su visión de esta megaciudad en la que vivimos cerca de 10 millones de colombianos de todas partes del país e incluyendo algo más de 600 mil migrantes procedentes de Venezuela, pensada al 2050: “Bogotá será una capital global, atractiva y sostenible económica, social y ambientalmente… una ciudad en donde sea la ciudadanía la protagonista de las transformaciones, en donde el gobierno distrital esté al servicio de la gente y en donde sin importar en qué barrio vivan las personas, puedan acceder a los servicios esenciales, moverse tranquilamente y vivir en condiciones dignas, humanas y seguras.”

Me parecería óptimo que Carlos Fernando Galán ganara en primera vuelta. Está cerca de hacerlo. Me encantaría que contara, más adelante, con el apoyo de Oviedo y Robledo, dos personas preparadas y honradas que pueden aportar lo mejor de sí.