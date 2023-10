Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No la tiene fácil Pedro Sánchez en España, nada fácil… tiene solo hasta el 27 de noviembre como fecha tope para ser investido. Para armar un gobierno de coalición, dado que su partido no es mayoritario, Sánchez tiene un mes y medio para articular un gobierno “Frankestein”, como con enorme gracia califican los españoles las alianzas que el socialista tendrá que lograr para mantenerse en la presidencia del gobierno. En el caso de que el presidente del Gobierno en funciones no logre los apoyos necesarios para ser reelegido, el rey disolverá las Cortes y se deberán convocar unas nuevas elecciones que se celebrarán 47 días después. En este evento, las elecciones se celebrarían el 14 de enero del año entrante.

Como bien lo señala la prensa española, Sánchez, su equipo y sus aliados en la extrema izquierda, llevan semanas negociando con las formaciones independentistas que piden un precio alto por dar su apoyo al candidato. Junts y ERC, los dos principales partidos independistas de Cataluña, condicionan su sí a la amnistía y referendo de autodeterminación y, aunque en un principio Sánchez y el PSOE se posicionaban en contra, todo parece indicar que con tal de mantenerse en el poder, Sánchez, el PSOE y sus aliados están dispuestos a ceder a las pretensiones independentistas de los políticos catalanes. El problema que enfrentan Sánchez y sus aliados es que la mayoría de los españoles está en contra de la amnistía, y una proporción aún mayor estaría en contra de la independencia de Cataluña.

Sánchez, el PSOE y sus aliados están dispuestos a ceder a las pretensiones independentistas de los políticos catalanes, El problema es que la mayoría de los españoles está en contra

La última encuesta realizada por EM-analytics revela que la mayoría de los españoles se oponena la aprobación de una ley de amnistía para los acusados por el procés catalán. Los resultados de la encuesta muestran que un contundente 57,0 % de los encuestados se pronunciaron en contra de la propuesta, mientras que solo un 34,5 % se mostraron a favor.

Es difícil saber en este momento si cede Sánchez a las pretensiones de Junts y ERC, o si son esos dos partidos los que ceden en sus ambiciones, limitándose a la amnistía y dejando en el aire el referendo. El autor de esta nota cree que el tema de la amnistía está cocinado y que no obstante la oposición de la mayoría de los españoles, el gobierno “Frankestein” va a imponerla por las buenas o por las malas. Más difícil es el tema del referendo independista que exigen Junts y ERC. Me temo que si los catalanes secesionistas no retiran esa petición, o la diluyen a lo largo del tiempo, necesariamente habrá nuevas elecciones en España en enero del 2024.

Apostilla 1: Apoyo total a Israel y al valiente pueblo judío en el criminal ataque contra civiles e inocentes perpetrado por el grupo terrorista Hamás Romper relaciones con Israel, como lo pretende este gobierno, por haber sido este país víctima de la brutal agresión de los terroristas, más que un despropósito, es una imbecilidad de magnitud inimaginable. Las masacres de Hamás, como lo denuncia Guy Sorman, no han sido un acto de guerra, sino un pogromo antisemita. Saqueo y matanza de gente indefensa, especialmente judíos, llevados a cabo por una multitud de terroristas enardecidos.

Apostilla 2: Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por su nuevo presidente. La elección de la correveidile de Rafael Correa, por el contrario, hubiera sido una catástrofe para el vecino país.