Así fue como crearon MINI, la marca detrás del Mini Cooper, una joya de la ingeniería de carros

Quién no ha visto un MINI rodando en las calles y se queda completamente sorprendido con el porte y elegancia de este vehículo. Es imposible que un carro como este, no sea imponente y atractivo, a pesar de no ser de grandes proporciones. Sin embargo, este modelo nunca ha necesitado de enormes medidas para sorprender en la pista. La historia de cómo se creó este icónico carro y el MINI Cooper, es sumamente emocionante. Quizás no muchos lo tengan presente, aunque la verdad, conocer cómo surgió este modelo que no pierde vigencia, es algo sensacional.

Han pasado más de 60 años desde que el mundo vio el primer carro que inició esta historia. En la actualidad, este modelo se ha renovado y luce bastante actualizado. Sin embargo, no pierde esa esencia que tanto lo caracteriza, esos cortes únicos que lo diferencian de los demás. Gracias a Autogermana podemos disfrutar de las novedades y actualizaciones de la marca. Pero antes de poder llegar a este punto, debemos viajar al siglo pasado y así poder entender cómo surgió todo. Seguramente, esta historia podría enganchar a más de uno.

Así fue inició este icónico vehículo hace más de 60 años

Hay que decirlo, el MINI es conocido por muchos como una joya de la ingeniería de la industria. Todo inicia con un hombre llamado Sir Alec Issigonis, quien arriba a Inglaterra en 1923 para estudiar ingeniería. Un hombre brillante y de gran importancia para esta historia. En el año 1936 se une a la Morris Motors, siendo parte del equipo de diseño, en el diseño de suspensiones. Tengamos presente que esta compañía, posteriormente pasaría a llamarse British Motor Corporation. Ahora bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Alec diseña el conocido en aquel entonces como el Morris Minor. Un éxito total en 1948.

Sir Alec Issigonis, creador de este icónico vehículo.

Pese a haber estado alejado un tiempo de la BMC, en 1955 regresó como jefe de diseño. En aquel entonces, los directivos vieron la necesidad de crear un automóvil propio y que sea compacto. La idea del modelo era clara y ya tenían un diseño establecido para cumplir con las características deseadas. Finalmente y tras un exhaustivo trabajo, en 1959 se presenta el Morris Miniminor. Inicialmente se comercializa como Austin Seven y Morris Minor, aunque después pasaría a ser Morris Mini.

Alec Issigonis junto a John Cooper, aquel que vio gran potencial de modificación al primer Mini.

Este empezó como un modelo muy llamativo, aunque su motor de 848 cc cúbicos, le quitaban algo de su atractivo. Para fortuna de la historia de la industria, entra en escena, John Cooper, hombre interesado en modificar el Mini. Este hombre, experto del mundo del automovilismo y amigo de Issigonis, habló con él y buscaron la forma de hacerlo más competitivo. Finalmente, en 1961 nacen los Mini Cooper, gracias a este par de genios. En el mercado salen bajo el nombre de Austin y Morris y ahora cuenta con un motor de 997 cc cúbicos. El vehículo se vuelve apto para las competiciones.

El gran éxito del MINI Cooper en competencia y su crecimiento

Al ver el potencial de vehículo que tenían, la BMC decidió formar un increíble equipo oficial para rallyes. Es entonces cuando se decide mejorar el Mini Cooper y asignarle un motor más grande y de mayores prestaciones. De esta manera nace el Mini Cooper S, o special, el cual consigue el primer puesto en el Rallye de Monte Carlo de 1964. En múltiples Rallye de Monte Carlo consiguió las primera posiciones, demostrando de que era capaz. Aunque este no sería el único vehículo lanzado por la BMC.

Mini MkIII. Foto de Mini.

Durante 1969, la British Motor Corporation pasa a ser British Leyland Motor Corporation y se presenta el MkIII, sucesor del MkII. Esta versión, fue considerada por muchos como la mejora de su antecesor. También llegaron otras versiones, que no fueron muy populares como se esperaba. Nuevamente, en 1980, la BLMC es renombrada siendo conocida como Austin Morris Group; los famosos Mini pasan a conocerse como AUSTIN MINI. En 1988 pasan a llamarse Rover Group y Rover Mini. Para 1990 vuelven los tan queridos Cooper con uno de los motores más potentes.

Rover Mini Cooper 1990.

Pese a que se quiso reemplazar al famoso Mini, no se consiguió y siguió siendo el modelo más popular. Finalmente, en el año 2000, se produce una gran pérdida, que se creía que acabaría con este icónico modelo. Sin embargo, BMW adquirió sus derechos y no dejó morir este modelo y vio el potencial de convertirlo en una marca y así fue. Para 2002, se vendieron 114.119 unidades, mientras que en 2015 se comercializaron 338.466.

La marca actualmente se distribuye en Colombia de la mano de Autogermana

La adquisición por parte de BMW, fue el impulso que necesitaba el MINI Cooper para ser un éxito. Además de respetar su estética clásica, la empresa mejoró e incluso amplió el portafolio. Hoy en día, también han incursionado en el segmento de los eléctricos, demostrando la importancia de este modelo. Sin duda alguna, una adquisición que revivió y siguió con el legado de Sir Alec Issigonis y John Cooper. Además, para fortuna nuestra, esta marca se comercializa en nuestro país y sus increíbles modelos están a nuestra disposición.

Esto ha sido gracias a Autogermana, distribuidor oficial de BMW y por supuesto de MINI en Colombia. La compañía ha mantenido a Colombia actualizado con todas las novedades de esta marca y por ello tenemos un portafolio único que se puede encontrar en sus vitrinas y página oficial..

