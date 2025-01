Venezuela: una falacia usada por políticos para doblegar incautos

Utilizar la crisis de Venezuela para erigir un discurso político a favor de políticos -izquierda o derecha- me parece no solo peligroso, sino ramplón y rastrero

Hay muchos argumentos ad verecundiam, ad crumenam, ad lazarum, ad populum y ad nauseam en las publicaciones de prensa de estos días. Estas son falacias que surgen por parte de gente fanática y estúpida: Creer que algo es verdadero porque el que lo dice tiene autoridad política; o porque es rico; o porque quien lo dice es pobre; o popular; o porque todo el mundo lo repite. Como diría Wilde, “incluso las cosas verdaderas se demuestran solas”.

Más allá de que crean que algo es cierto porque lo dice Petro, Voz o RTVC; y falso porque lo dice Semana, Pastrana o el nefasto Pachito Santos, debo decirles queridos lectores:

En Venezuela sí hay una dictadura; en Venezuela sí hay crímenes de Estado; en Venezuela sí hay violación a los derechos humanos; en Venezuela sí hay presos políticos; en Venezuela sí se roban las elecciones; y en Colombia hay un presidente constitucional que se llama Gustavo Francisco Petro Urrego. Es decir: nos guste o no, aquí sí hay democracia. En Colombia puede haber un presidente de izquierda, pero en Venezuela no puede haber en estos momentos un presidente de derecha; y así se hable del coltán, del petróleo que quieren los gringos, son las decisiones del constituyente primario las que deben primar, y no las de un grupo de imbéciles que se creen intelectuales y también roban sin posibilitar un gran desarrollo colectivo.

Utilizar la crisis de Venezuela para erigir un discurso político a favor de políticos (a la izquierda o a la derecha) me parece no solo peligroso, sino también ramplón y rastrero. Es lo mismo que hace Vicky Dávila cuando hay un coronel muerto y utiliza ese sufrimiento ajeno para atacar a Petro, señores petristas que tienen la falta de empatía suficiente como para declararse maduristas (no todos).

Hay que solidarizarse con la sociedad civil venezolana, no con políticos de izquierda ni derecha. En los totalitarismos de Pinochet, Videla, Castro, Maduro e incluso Bolívar, no hay nada que defender.

Y con esto no vamos a tapar terribles flagelos de las últimas décadas: El exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Masacres como El Haro, Bojayá, El Naya, o la Operación Orión…

Este mensaje es para decirles que aunque haya intereses de por medio, ceder ante ellos debe ser decisión de los pueblos.

COLOMBIA CON PETRO

Colombia no ha cambiado mucho con Petro. Esto nos demuestra que son nuestras gentes y no solo nuestros malos gobiernos, la causa del actual desastre. En Colombia seguimos con desapariciones diarias, con asesinatos diarios, hurtos a granel; con guerrillas que se apropiaron de más del 20 % del territorio nacional, cultivando coca e imponiendo su ley por encima de nuestra Carta Política, que nunca ha funcionado.

Somos un país de psicópatas y sociópatas que no ha sido capaz de convertirse en un país decente; en un laboratorio de paz. Un pueblo fanático, brutal y preconvencional. Un pueblo superficial, claro, con virtudes, como todos, en un escenario generoso, grotesco y policromo. Pero al fin y al cabo, un pueblo como los primitivos que mataron a Cristo; o que prendieron la guerra en nombre de él. El cambio debe venir desde adentro: Nadie nos va a salvar, ni Petro, ni Uribe, ni ninguna religión externa.

CORRELACIONES RELIGIOSAS

Por un asunto de percepción, los santos y místicos de las diferentes fés sitúan a Dios por fuera del hombre mismo y no dentro de este. Dicha ubicación retórica de nuestra salvación, nos da una percepción de Dios que genera una barrera para ir hacia adentro. Mientras no pongamos nuestra salvación en nuestro propio esfuerzo, estaremos presos de nuestros deseos culturalmente impuestos y a merced naturalmente de las guerras para promoverlos o defenderlos. Parece que todo el mundo ha venido aquí a ser el rico del cementerio y a poblar de hijos para promover el consumo y para la guerra. Dejo esta sabia reflexión por Sant Rajinder Singh Ji contra toda forma de fanatismo y de ideas de salvación en personajes y cielos externos:

CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DE LOS NEIVANOS EN AYACUCHO

En días recientes (diciembre de 2024) presenté en el Banco de la República esta conferencia para hablar sobre la participación de los neivanos en la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). Nada más que una guerra hemos hecho con repercusión universal en 200 años. ¿Será que solo servimos para eso?

Descargue haciendo click aquí.

