¿Y si cerramos el Congreso de la República?

Un Congreso nunca ajeno a la violencia con un historial de narcopolítica, farcpolítica, parapolítica, esmeralderos sinuosos, megacontratistas enmermelados, especialistas en zalagardas y trapisondas; jaurías untadas de coca llamadas bancadas; títeres al servicio de banqueros ávidos de mantener sus IPS, EPS, o el manejo de las pensiones del país para sus fondos privados; y lo más triste: desde Bolívar y Santander; pasando por Rojas Pinilla y Laureano Gómez; muy llegados hasta los tiempos de Petro y Uribe, no hemos dejado de matarnos por esos negocios como si no nos fuéramos a morir nunca, pese a que el pretexto es que los bandidos cuentan con representación en el Congreso. ¿Por qué no cerrarlo como lo hizo Oliver Cromwell con el parlamento inglés? ¿O como Rojas Pinilla con el colombiano en 1949? ¡50 billones nos cuestan anualmente en elecciones y 50 billones nos cuestan anualmente en corrupción!

TRES COSAS INCOMPATIBLES

Hay tres cosas incompatibles entre sí: Inteligencia, honradez y fascismo: Quien es inteligente y fascista, nunca es honrado; quien es honrado y fascista, jamás es inteligente; y quien es inteligente y honrado, de ninguna manera puede ser fascista. El ser fascista tiene un componente raro porque se puede ser fascista sin ser psicópata; más no se puede ser psicópata sin ser fascista.

¿REPRESENTACIÓN PARA EVITAR LA VIOLENCIA?

Evitar la violencia con la superchería de la representación política fue el pretexto de la paz insustancial para las actuales Disidencias de las Farc; también fue la iniciativa del Frente Nacional, cuya torta nunca se repartió entre los pobres (lo cierto es que TODAS nuestras instituciones son una vergüenza). No hay pesos y contrapesos, hay un contrapeso que son hoy todas las instituciones contra el pueblo. Un “PROTO-ESTADO”, porque está lleno de protozoos y miserables amebas.

Y nos queda claro hoy, más que nunca, que muchos de los que tienen un sueldo de más de $48 millones mensuales como parlamentarios, no soportan la idea de que los ancianos de Colombia reciban medio millón de pesos mensuales para comprar lentejas y pagar el agua, por cuyo mínimo vital tampoco han sido adalides de su aprobación.

No les basta con ser opinólogos expertos, influencers y ricos. Hay que ser sádicos con los constituyentes primarios también; y lo que no se logra con el voto, se impide al minar el quorum; y lo que no se alcanza por la democracia al interior de ese “sagrado recinto”, se hace por la fuerza a las afueras del mismo.

ANALES DE LOS ANALES

Un “honorable Congreso” desde el cual Pablo Escobar asesinó a Rodrigo Lara Bonilla hace más de cuarenta años; donde después de tantos homenajes y discursos morales, no hemos sido capaces, desde ese sofisma, de democracia representativa, de pacificar el país legalizando la coca de la mano de una fuerte pedagogía en salud física y mental; un “honorable Congreso” donde se ha decido condenar a los colombianos a la miseria y la muerte secuestrando la salud y los contratos. Donde todas las iniciativas comunitarias han fracasado si no benefician a aquel que financia las campañas políticas. Nuestra vida es paralela a ese ‘reality’.

¿Por qué no nos dejamos de sutilezas y vamos de frente para decirle a los viejos sin algún ingreso, que el país prefiere matarlos de hambre para ahorrar plata en pensiones y de paso mantener los negocios de los banqueros que son seguir manejando los fondos privados de pensiones?

No necesitan apuñalar a nadie para terminar las reformas como lo hicieron Bruto y Cayo con Julio César; no necesitan orquestar la muerte de un ministro como lo hizo Pablo Escobar con Rodrigo Lara; no necesitan acabar con un partido, una bancada o una voluntad popular de forma sistemática, como Francisco Berbero con los comuneros; o Bolívar con Piar; o los chulavitas con Jorge Eliécer Gaitán; o los narcos de los 90’s que tras morir dejaron más herederos que los cristianos en Roma, contra Lara y Galán; o la derecha fascista contra Pizarro y los líderes de la UP; o el Estado fascista de ñeñerías en Pandemia contra los Lucas Villa…

Para mí, ustedes, honorables congresistas que votaron contra el irrisorio auxilio pensional que se propuso para solidarizarnos con los ancianos del país que no tienen dónde caerse muertos, también son repugnantes asesinos. Estultos y psicópatas, además.

Ver cómo votaron las bancadas en el Congreso.

ALZATE AVENDAÑO CONTRA EL CONGRESO DE SU ÉPOCA

Como dijo el gran Gilberto Alzate Avendaño cuando fue congresista: “Por orden alfabético, como yo soy Alzate Avendaño, es mi deber dar apertura a esta nueva legislatura…mas, si fuera por orden analfabético, ¡a cualquiera de ustedes, partida de entes salvajes y groseros!”.

ALIRIO URIBE Y SU REFORMA

Pido a los lectores que apoyemos vehementemente al representante Alirio Uribe que procura la aprobación de una ley para que el Estado financie las campañas políticas, prohibiendo de manera taxativa la intervención en ellas de la empresa privada. Solo eso sería mejor que cerrar el Congreso de la República, es decir, garantizar que haya una democracia verdadera y no una democracia secuestrada por los cacaos.

Y no olvidemos, los cambios positivos vienen desde adentro. Mientras no nos conozcamos a nosotros mismos y aprendamos que el verdadero viaje es hacia adentro, seguiremos siendo más de lo que siempre hemos sido. ¡A rebour!

