Vargas Lleras retoma su propuesta de salud y la radica como ley

El ex ministro de Salud Fernando Ruiz llegó al gabinete de Iván Duque como cuota política de Cambio Radical. Él había formado parte del grupo de asesores que elaboraron el programa presidencial de German Vargas Lleras y fue el responsable del tema de salud.

Buena parte de esas ideas están en la base del proyecto de ley de reforma a la salud de 42 artículos que radicó Vargas Lleras en el Congreso como una contra reforma a lo defendido por la ministra Corcho y el presidente Petro. En la presentación del documento realizada el 28 de febrero ante la Cámara de Representantes el ex candidato presidencial estuvo acompañado por varios congresistas de Cambio Radical, entre los que se encuentran los representantes Hernando González, Víctor Tovar y Bayardo Betancourt y los senadores Jorge Benedetti, José Luis Pérez y Antonio Zabaraín, entre otros, quienes fungen como autores del proyecto.

Las principales diferencias estarían en el fortalecimiento de la atención primaria, la instauración el médico de familia con capacidad resolutiva, unificar la prestación de los servicios del régimen subsidiado y contributivo y evitar que la ADRES se vuelva el banco del sistema de salud. Esta contra reforma ha recibido varias críticas por parte de varios sectores, la mayoría de las cuales han tenido como foco el cargo del hermano de Germán Vargas Lleras, Enrique, en la junta directiva de Nueva EPS.

1/12 #MejorSaludEsPosible ⚕️ Muchas críticas hacia las EPS, en su mayoría con razón. No en pocos casos se robaron las cápitas, capturaron a una población a la que no le prestaban servicios. Cabe un alto grado de responsabilidad a la @Supersalud , al no haber actuado oportunamente pic.twitter.com/kf0n7iknBH

