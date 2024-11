- Valledupar: estos son los restaurantes de alta cocina que usted debe visitar

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

noviembre 29, 2024

Definitivamente, me encanta estar de vuelta en la capital del departamento del Cesar; Valledupar es sin lugar a dudas un gran destino gastronómico, un buen vividero y una ciudad con calidad de vida. A continuación una guía de los restaurantes de alta cocina para los que viven allí, para los turistas nacionales, pero también para los extranjeros que tomen como decisión visitar la capital mundial del vallenato.

GALEÓN RESTO BAR

Un infaltable en cualquier listado que se refiera a buena gastronomía; el chef ejecutivo Óscar Celedón logra crear una carta maravillosa que agrupa lo mejor de las proteínas de mar y tierra, colocándolo en sus platos de una manera magistral.

Los ingredientes de alta calidad, el buen servicio al comensal, la propuesta de bebidas sin y con alcohol, y la experiencia con música en vivo los fines de semana, son características particulares de este lugar.

En las entradas pueden aparecer platos novedosos como las milhojas de cangrejo, que son unas capas crocantes de masa wan tun rellenas de queso crema, guacamole y bañadas con una salsa de cangrejo; también un timbal de cayeye red roof (cremoso de puré de guineo verde acompañado de salsa criolla, queso costeño rallado y chicharrones crocantes) o el crispy rice cakes (arroz de sushi apanado con topping de tartar de atún rojo del pacífico y salsa spicy de la casa).

Ojo dentro de los platos fuertes a una opción que se llama "parrillada parrandera", que consta de baby back ribs en salsa de whisky Jack Daniels (200gr), lomo de res (100gr), pechuga en julianas (100gr), morcilla, chorizo, papas a la francesa, yuca frita, guacamole, sour cream y una cerveza nacional a elección del comensal.

Pero si lo suyo son las carnes blancas pídase una suprema de pollo dijonaisse (pechuga de pollo cocida al vacío y marcada a la parrilla, bañada en salsa francesa de mostaza dijon, acompañada de un suave puré de papa criolla y ensalada César), un róbalo a las finas hierbas (220 gramos de róbalo del pacífico bañado en mantequilla de finas hierbas sobre puré sedoso de papa sabanera, ensalada mix de lechugas, tomaticos confitados, tártara francesa y cebolla crispy) o un arroz caldoso de langosta (aroz con base de fumet de langosta, salsa criolla, ají amarillo, acompañado de medallones de langosta a la parrilla bañados en mantequilla al ajillo)

La buena noticia que nos dió en nuestra última visita el chef Óscar es que muy pronto abrirá sede del restaurante Galeón en la ciudad de Medellín; allí también podrán disfrutar los paisas de el maravilloso menú y de sus excelentes cocteles de autor y de los tradicionales.

¡Que los antioqueños no se pierdan la inauguración de este buen restaurante vallenato!

Dirección: Carrera 9 No 7b 18 Valledupar

Avenida 39d No 74 46 Laureles, Medellín

Instagram: @galeonrestobar y @galeonmedellin

MITTSU COMIDA ASIÁTICA

En mi recorrido por Valledupar me acompañó mi hijo que estaba loco por probar el ramen del que tanto le había hablado en la tierra de su mamá, y efectivamente no lo decepcionó. Podemos decir que Mittsu siempre será garantía de buena calidad en esta especialidad de comida del lejano oriente.

Ubicado en uno de los sectores gastronómicos más famosos de la ciudad, se ha convertido en una muy buena opción para los amantes del sushi, los dumplings, el pad thai, los arroces orientales y las técnicas tempura en muchos de sus platos.

Yo en esta ocasión probé el plato típico de corea del sur llamado "Bibimbap", una clásica preparación elaborada con un mixto de verduras salteadas, champiñones, arroz de sushi o arroz blanco, lomo fino al wok y lomo fino en salsa gong. Es como un bowl que reune harina, proteínas y verduras en un perfecto balance. También vi en la carta un Batayaki de res que pasaron en la mesa de al lado (punta de anca parrillada bañada en mantequilla japonesa sobre una cama de pastas salteadas al wok con cebollín y pimienta china.

Lo de este restaurante es esmero en sus ingredientes, porque la mayoría son importados y traídos de otras ciudades de Colombia para así poder garantizar producto original oriental y fidelidad en las recetas asiáticas.

Otro recomendado es el Gengis Kan Beef , un lomo fino salteado al estilo mongol, con verduras también salteadas, sésamo, salsas asiáticas, sobre una cama de pasta amarilla y quesos variados. Repetí postre de oreo tempura, pero esta vez en forma de sushi relleno de fresas y helado de leche Klim (el plato se llama "ashura de Oreo").

Dirección: Carrera 9 No 8a 09

Instagram: @mittsucomidaasiatica

PUERTO COMIDA BACANA

Ungran restaurante o un restaurante de alta cocina no son solo fastuosas instalaciones o decoraciones descrestadoras; claro que las puede haber, pero se debe empezar por medir su calidad desde sus fogones, desde las recetas, desde las preparaciones, desde la novedad y desde los sabores.

Este es el caso de Puerto Comida Bacana, un establecimiento amplio, cómodo, amable, colorido, que tiene otro tipo de decoración tal vez más caribeño y autóctono, pero que guarda la principal característica y es el talento en la cocina de quienes se encargar de llevarle al comensal sus platos a la mesa.

Aunque pareciera que son solo comida de mar, porque así es la primera impresión, también tienen respetables recetas en temas de carnes y aves. Basta con mirar la carta para antojarse de una pataconada de carne, unos dedos de mozzarella apanados en pan japonés y servidos con mermelada de pimentón rojo, o un esquite de trocitos de pollo con maicitos, queso rallado, tocineta, crema agria y salsa de especias, eso en cuanto a tentempiés para empezar.

Me sentí muy a gusto en este lugar por la buena atención, por la ambientación del sitio que asemeja mar, canoas, vehículos clásicos, palmeras, brisa, playa y Costa Caribe. Tal vez por eso me decidí por pedir un arroz cremoso de mariscos espectacular que llevaba anillos de calamar salteado, camarones, langostinos, tilapia, mejillones, hogao tradicional, crema de leche y queso parmesano acompañados de chips de plátano verde.

Mi hijo también se disfrutó su elección y creo que no se equivocó; pidió un salmón en salsa de camarón que se trataba de un gran filete en su punto bañado con una novedosa salsa que realmente sí sabía a camarón y una cama de finas hierbas sobre una cama de puré rústico.

Pregunten por los cocteles, sobre todo por el margarita de maracuyá o de lulo, el blue lagon o el mojito tradicional. También son campeones en ceviches y en en pastas como el fettucine chicken o a la marinera, y en cortes de carne como el beef de chorizo argentino, filet mignon o la picaña.

Dirección: Calle 3n No19d 33

Instagram: @puerto_comidabacana



DONDE SIEMPRE SALADS AND GRILL

Detrás de esta marca hay una bonita familia que se tomó el tiempo de atenderme, de dedicarme tiempo, de explicarme porqué son considerados por muchos como el mejor restaurante que tiene Valledupar para comer carne. Jessica Abril y Tomás Urueta logran que el cliente que está "malacostumbrado" a pedir la carne bien cocida, cambie su percepción y aprenda que se le puede sacar mas jugo y gustosidad a un trozo de proteína de res en su punto.

Son una verdadera escuela para aprender sobre el tema y cada experiencia de visita a este lugar es una clase magistral de gastronomía. No en vano son el único restaurante de carnes angus certificada, lo que garantiza calidad y confianza; el sitio parece solo a medio día, pero en un abrir y cerrar de ojos eso se les llena, con personas que ya saben de su fama y que muchos ya son clientes frecuentes del restaurante porque se saludan con bastante familiaridad con sus dueños, eso también hace parte del encanto, porque es como sentirse en casa.

A ojo cerrado pidan el ceviche de chicharrón, un crujiente chicharrón al barril sobre cremoso de aguacate, finos cortes de vegetales, un toque de limón y ají. Sigan hacia el plato puerte con una "degustación de lomo" (450 gramos de lomo fino de res con 21 días de maduración, medallón en costra de 5 pimientas, medallón de res envuelto en tocineta y medallón aromatizado de tomillo y romero) y el New York Steak certified Angus Beef (uno de los cortes mas preciados de angus de recubrimiento graso y vetas perfectas con sabor, jugosidad y texturas deliciosas) que en mi caso me lo sirvieron con un novedoso puré de malanga (tubérculo tropical y andino, primo del ñame que se cultiva en tierras cálidas y templadas rico en vitaminas fibra, potasio y vitaminas A, C, E Y B6), ensalada deliciosa de la casa y cascos de papa.

Prometí volver en otra ocasión para probar sus hamburguesas que me dicen son poderosas y unas de las mejores de la capital del Cesar.

Dirección: Carrera 13a No 6c 02

Instagram: @dondesiemprevpar



MELROSE GOURMET

Este es un sitio perfecto para una cita romántica; de esos que llaman sobre todo las mujeres "instagrameables", porque sus instalaciones están decoradas con muchas rosas, mucho blanco y unas mesas muy bonitas en donde se puede sentar uno a hablar plácidamente mientran se degustan platos de alta gastronomía.

Empezaron siendo hace unos años heladería especializada en sabores como ferrero, pistacho, yogurt de maracuyá y de otros dulces reconocidos en el mercado, pero fue tanto el éxito que crecieron ampliando su oferta gastronómica con platos como el lomo en cama de antipasto, la pasta Melrose (pasta corta elaborada con su salsa color rosa a base de tocineta crujiente, costilla de cerdo, pollo y cubierta con queso fundido de la casa y acompañada de pan francés fresco.

De igual manera probé pannecook de pollo con champiñones y la pechuga albardada en tocineta (pechuga rellena con queso y cubierta en crujiente tocineta). Son más de opciones entre crepes, pastas, ensaladas que aplican perfectamente como platos fuertes, brochetas mixtas, baby beef, lomo salteado de cerdo y lomo en salsa de pimienta.

Capítulo aparte merecen los muy elaborados helados y malteadas que ofrecen para toda la familia; Tina Rose es uno de los más vendidos, y se trata de una tina de gelato con chantilly, masmelos y una variedad de toppings que van debajo de un exquisito algodón de azúcar.

Otra buena opción de postre a la mesa dentro de esta especialidad es la malteada Globo Shake (malteada hecha a base de helado a elección, toppings al gusto y algodón de azúcar).

Finalmente recomiendo el Orquidea Frost, un helado del sabor elegido (en mi caso fue de ferrero con raffaello), toppings y algodón de azúcar.

¡Lleven a la novia o a la esposa a Melrose Gourmet! ¡Es muy romántico! y también son especialistas en grandes eventos como 15 años, grados y fiestas de fin de año.

Dirección: Carrera 11a No 7b 18

Instagram: @melrosegourmet



RESTAURANTE TAISAMA

Estuve a punto de no visitarlo, y me hubiese pegado una arrepentida de marca mayor, porque es uno de esos sitios en que los meseros se pelean por atenderte bien. No me pasaba eso desde mis épocas de escolta en un restaurante de Bogotá que se llama Carbón de Palo.

De verdad que la tienen clara en cuanto a servicio al cliente, excelente atención que además se ve sincero y que lo hacen con gusto y no obligados. El lugar estaba a reventar, por tratarse de época de grados de colegio y universidad, tanto así que me dio pena y quise desocupar rápido la mesa que estaba ocupando, pero la jefe de meseros que me vio estresado no me lo permitió y le rápida solución a las personas que se presentaban para celebrar su fecha importante.

Son eficientes, diligentes y veloces en momentos de efervescencia, así que es lo primero que tengo que resaltar del restaurante Taisama de Valledupar. Y la carta tampoco desentonó porque con la asesoría de los muchachos (que además estaban perfectamente presentados y uniformados) pedimos de entrada unos patacones fritos con guacamole, carne desmechada, cebolla encurtida y sour cream.

Posteriormente pasamos a los fuertes y ahí nos aconsejaron el arroz arequipa de camarón (vegetales salteados al wok, con camarones en aderezo de salsa de soya y acompañados de croquetas de yuca) y para mi acompañante un filet migñon con medallones de lomo fino bañados en miel de piña y maíz, sobre una cama de arroz cremoso con champiñones, tocineta y queso.

Son alrededor de 50 platos fuertes, una de las cartas más extensas y con más opciones entre los restaurantes que visité, y en donde también se destacan otras opciones como "ábrete sésamo" (fajitas de cerdo y chicharrones con cubos de piña en salsa al estilo mi glass, acompañados de papa francesa) y el pulpo ibiza (tentáculos de pulpo sobre puré de papa glaseado en mantequilla, acompañado de una minicazuela de mariscos).

El comensal que vaya a Taisama bien sea en Valledupar o en Barranquilla podrá disfrutar las opciones que tiene el menú, que se divide en entradas, cocina peruana, cocina italiana, cocina japonesa, carnes de res internacional, carnes nacionales, asados y carnes blancas, pescados y mariscos, además de las bebidas, los cocteles, los postres y el café.

Dirección: Carrera 9 No 8a 09 esquina, Valledupar

CC Mall Plaza 4 piso, Barranquilla

Instagram: _@taisama_



CASA BELÉN COCINA

Este restaurante nace aproximádamente hace dos años y medio con la idea de creer y darle un impulso al centro histórico; se ubicaron estratégicamente en una casa que tiene cimientos de más de 400 años donde funcionó en sus inicios el convento de San Francisco, de hecho un muro de la construcción de esa época hace parte de la estructura del establecimiento.

Luego pasó a ser una casa de familia por más de 80 años en donde habitó y funcionó la oficina del doctor Anibal Martínez, una persona muy reconocida y con mucho prestigio en la ciudad de Valledupar.

Lo que hacen en el restaurante Casa Belén (que empezó con un concepto mediterráneo, pero en el camino vieron la necesitad de hacer platos de comida internacional) literalmente es magia en su cocina, porque logran que uno viaje al pasado, sobre todo anhelando esas viejas costumbres gastronómicas que perduran a través de los sabores.

Como semejanza de la famosa escena de la película de Disney, Ratatouille, en donde el crítico gastronómico Anton Ego suelta el cubierto y mientras cae al suelo recuerda cuando era niño una receta que le daban en la casa su mamá, o tal vez de las manos prodigiosas de una abuela dedicada y con recetas ancestrales que se niegan a desaparecer.

Así me sentí yo cuando el chef me presentó orgulloso su nueva creación, un arroz de costilla. Generoso, majestuoso en su presentación, con ese olor que alborota los sentidos, y con una experiencia a la mesa en donde se termina el plato por parte del chef y en donde deja caer un caldo que moja y perfecciona aún más este excelente plato.

A mi me fascinó, porque los que somos del interior estamos acostumbrados a desayunar con caldo de costilla los fines de semana, y aunque no la cocinamos lentamente y por tantas horas como lo hacen en el restaurante, el olor me era demasiado llamativo. Textura, sabor y apariencia perfecta, digno de un restaurante de alta cocina, con tanta historia en sus muros y del que hablaré extensamente en una entrega individual más adelante porque en verdad se lo merece.

Razón tenía Tulio en recomendarlo ampliamente, aunque el reconocido influencer probó otro plato, que yo por supuesto también tenía que pedir; les hablo del encostrado de mariscos, un arroz montado sobre una piedra de barro, acompañado con mix de mariscos (langostino, calamar camarón y mejillones), bastones de zukini, pimentón rojo y meuniere de la casa.

Con el respeto de los dueños y del talentoso chef, pero para poder describir este plato, debo recurrir al lenguaje popular, porque no tengo otra mejor manera de describirlo. ¡Es un cucayo o una pega de alto turmequé!, un plato absolutamente delicioso que también recuerda esas peleas de la infancia en casa con los hermanos y con el papá por quién raspaba el caldero después de terminar la cena.

Así se va adentrando el comensal en el mundo mágico de Casa Belén, un lugar de comida internacional pero que mezcla algunas de esas recetas tradicionales de nuestro país, llevando sus fogones a un nivel superior, y eso es meritorio en medio de un mundo gastronómico tan competido en donde muchos quieren innovar pero se quedan en el intento.

Así que el turista disfrutará de una maravillosa velada en un ambiente sobrio que permitirá salir totalmente satisfecho. Sin exagerarles debo decir sin lugar a equivocarme que en 50 años de vida jamás me había comido un postre tan exquisito como en Casa Belén; es un enyucado caliente, suave y esponjoso que va coronado con un helado de maracuyá y espolvoreado con borona de las famosas almojábanas de La Paz-Cesar.

¡Felicitaciones a Andrés Severini y a sus socios amigos por presentarnos a los colombianos esta novedosa propuesta!

Dirección: Carrera 6 No 13c 44

Instagram: @casabelencocina



TAYPA COCINA FUSIÓN

Este próximo diciembre el restaurante Taypa celebrará 8 años de ser un referente gastronómico en Valledupar, ofreciendo una propuesta e introduciendo la alta cocina Nikkei a la región (es la fusión de la gastronomía japonesa y la peruana, que se originó a finales del siglo 19 con la llegada de inmigrantes japoneses al país inca. Se caracteriza por combinar las técnicas de corte y elaboración de los japoneses con los ingredientes y los condimentos propios del Perú).

Taypa es famoso por sus exquisitos sushis y arroces peruanos preparados con mariscos frescos cuidadosamente seleccionados, también es reconocido por sus cocteles insignia, como la margarita de champaña y el clásico pisco peruano, que complementan la experiencia gastronómica del lugar. Detras de esta fama está un talentoso chef de origen antioqueño, quien cuenta con más de 16 años de experiencia en los fogones, logrando posicionar al restaurante como un verdadero emblema de la gastronomía en Valledupar.

Un menú que lo pone a uno en aprietos porque son muchas y muy buenas opciones que tiene el restaurante de alta cocina; yo después de pensarlo mucho me decidí de entrada por una arepa Taypa (arepa de arroz de sushi rellena de carne jaiba, pulpa de langosta, palmito de cangrejo, cilantro, mayonesa japonesa y ají amarillo) que estaba monumentalmente deliciosa, de plato fuerte una picaña con papas trufadas (corte selecto de picaña asado en su punto con un exterior crocante y un interior jugoso, acompañado de espárragos y papas trufadas) y el postre no podía ser otro que el suspiro limeño, un clásico peruano de reducción de leches a punto de arequipe acompañado de fresas.

Son, contando la parte de los sushis y las entradas, más de cien opciones de platos, por eso la dificultad para escoger, pero ¡que sabrosa dificultad!. Tendré que volver con mi esposa para probar tal vez las crispy gyosas de camarón, la chaufa trilogía y estoy seguro que ella pedirá el volcán de chocolate.

Ahora entiendo porque los habitantes de Valledupar son tan fieles a Taypa, muchos de mis conocidos me advirtieron que no me podía ir de la ciudad sin visitar este restaurante, que era un infaltable dentro de un listado de restaurantes de alta cocina, y tenían razón.

Dirección: Carrera 6 No 13 78

Instagram: @taypavalledupar



VICENTE ASIÁTICO Y PARRILLA

Todos están hablando en Valledupar del restaurante Vicente; todos ya fueron o están prontos a ir y todos me lo super recomendaron. Nace de la idea de crear una propuesta diferente dentro del mercado de la comida asiática que empieza a despegar rampante en la ciudad y en donde ellos lograron un concepto innovador que se saliera de lo común a lo anteriormente visto. El nombre es un homenaje al segundo hijo de uno de los socios quien orgulloso bautiza uno de los nuevos sitios para disfrutar de la alta cocina en esta ciudad.

La atención al comensal es uno de los pilares de Vicente para que se logre ese voz a voz que también me llegó a mi; no hay mejor publicidad que una buena experiencia que se multiplique para que lleguen otros. Su menú es sorprendente desde el primer momento, entradas frías y calientes como la berenjena surimi (láminas de berenjenas parrilladas rellenas de una mezcla de surimi y quesos, gratinadas sobre una base de salsa asiática) o el noritaco de salmón (tacos base de nori crocante rellenos d arroz, proteína acompañado de sus salsa, encurtido y cremoso de aguacate, finalizado con furikake).

El chef me recomendo un buen corte de cola de cuadril de 500 gramos que estaba delicioso; y si usted lo que quiere es tener una buena experiencia de inicio en el mundo del sushi, Vicente es el lugar indicado, pues son muy buenos, bastante variados y con insumos de calidad (recomiendo sobre todo el proteína roll con salmón, atún, pescado blanco, palmito, aguacate y pepino sin arroz).

En Vicente las ensaladas provocan mucho, que es algo que normalmente no me pasa, pero aquí rompí la costumbre y me comi una ensalada Vicente de lomo con mix de lechuga, pepino, mango, tomates cherrys, cebolla, marañón crocante, vermicelli crispy y lomo en una salsa Teriyaki. En resumen, Vicente es un restaurante que puede satisfacer con su concepto novedoso al exigente residente de Valledupar, pero también al que como yo, llega a explorar por descanso o trabajo nuevas opciones gastronómicas.

Dirección: Carrera 6 No 12 05 Parque Novalito

Instagram: @vicente.vup



LA MARTINA COCINA BAR

Siempre que pasaba por el frente de este lugar me preguntaba ¿es un bar o es un restaurante? Pues ambas cosas, inició siendo bar hace algo más de 10 años en donde te podías ir a encontrar con amigos, escuchar música en vivo, picar algo para el hambre y tomarse unos buenos tragos, pero en ese entonces no estaban enfocados en la comida. Ha ido transformándose hasta llegar a ser hoy día un restaurante de comida gourmet con altos estandares de calidad.

No pierde su esencia porque mantiene su ambiente tradicional de grupos en vivo y una gran carta de licores y cocteles, la diferencia es que actualmente puede acompañarse de opciones en el menú, como por ejemplo el patacón vallenato (deliciosos patacones en canasta, rellenos de hogao, chorizo y queso costeño), el manjar celestial que es una exquisita combinación de pulpo al humo, langostinos al ajillo en coco, encayado en puré de papas y acompañado de espárragos salteados.

De igual manera los ceviches en La Martina Cocina Bar son famosos; ceviches de chicharrón, peruano mixto, de pulpo y ceviche Martina (camarones con cebolla, suero costeño, cilantro paprika y platanitos maduros fritos). Un plato novedosísimo que decidí pedir fue el "Steak Old Parr", un jugoso lomo de res cocido al vacío, sellado en parrilla, bañado con una aromática salsa de whisky y pimienta, servido en una cama de risotto, acompañado de tomates ¡increíble! ¡que cosa tan deliciosa!. Lo que logra el chef con este plato es algo diferente y muy novedoso la verdad sea dicha.

La Martina era un infaltable en este listado y que bueno que entré, pregunté, me amañé con su ambiente jovial, relajado y sobre todo con su amplia y novedosa carta que le compite a cualquier otro gran restaurante de alta cocina de la ciudad de Valledupar.

Dirección: Carrera 9 No 9 33

Instagram: @lamartina.cb



ALL PARRILLA RESTO BAR

Cuando fui a Valledupar por primera vez para hablar de su gastronomía, visité este lugar, de por si ya bastante novedoso, porque permite una experiencia a la mesa como muy pocos, con hornillas para terminar la cocción de los cortes de carne a cargo del mismo comensal, una carta amplia y unas instalaciones de primera, pero gran sorpresa me llevé la semana pasada cuando me di cuenta que crecieron de manera maravillosa ocupando el segundo piso de una nueva edificación en donde ampliaron su capacidad permitiendo desde tarima para música en vivo, espacios reservados para grupos pequeños con previa reserva y viví de primera mano la noche de espectáculo que incluye bailes y garotas.

Creo que tienen unas de las mejores instalaciones con que puede contar un restaurante alta cocina en todo el Cesar. Su carta no fue la excepción y creció para ahora presentar al cliente recetas novedosas tipo rodizio (disponibles los días miércoles, domingos y festivos) en donde usted puede comer todo lo que puesa dentro del restaurante entre doce del medio día y tres de la tarde. Incluye cuatro tipos de lomo fino, lomo de cerdo, pechuga de pollo, picaña, ensalada de la casa, chorizo, bollo, maduro, papa en caso y alitas apanadas por $60.000. No incluye bebidas, se puede compartir solo con niños menores de cinco años y no se puede empacar para llevar.

En platos fuerte indiciduales ofrecen entre otras opciones lomo a la pimienta en salsa, filet mignon, lomo al romero, lomo a la pimienta, lomo mr bacon, new york steak y toma hawk de entre 650 y 700 gramos. Cazuela de mariscos Magdalena, langostinos y pulpo a la gallega, salmón a la parrilla, arroz cubano, arroz cremoso de salmón y langostino o de pulpo con langostino.

Lo que yo pedí fue una brocheta gigante trifásica que lleva lomo fino madurado, lomo de cerdo y pechuga de pollo, acompañada de papa en casco y ensalada de la casa. Tienen otras opciones de brocheta de lomo, bondiola, mixta pulpo y de langostinos con piña. Si tiene pendiente una ocasión especial que celebrar por esta época del año, no lo dude, en All Parrilla le irá muy bien, es una experiencia gastronómica, musical y de servicio al cliente monumentalmente agradable.

Música en vivo jueves, viernes, sábado y domingo

Shows en vivo viernes y sábado

Dirección: Carrera 9 No 7c 29

Instagram: @allparrillafood



VARADERO PESCADOS Y MARISCOS

El restaurante Varadero es uno de los icónicos dentro de su ramo en la capital del Cesar; con 17 años de experiencia es un sitio inspirado en los aires de Cuba, con el mejor sabor del Caribe y que dio desde sus primeros pasos en Barranquilla (porque originalmente nacieron allá) a una nueva cocina llena de fusión de sabores, colores y texturas, para presentar de manera magistral cada menú.

Varadero está cumpliendo 25 años, nace en el año 1999 gracias a un par de amigos visionarios, jóvenes y por tanto muy soñadores que crearon una pequeña cevichería causándose rápidamente gran impacto entre los habitantes de Barranquilla.

Allá es uno de los restaurantes preferidos por habitantes y turistas, tal vez por ese derroche de historias en cada rincón del lugar, tal vez por el ambiente que se respira, por su música en vivo y por evocar las tradicionales calles de la vieja Habana (yo que estuve por allá en la isla en el 2016 puedo dar fe de eso). La salsa y el son en vivo hace que se respire armonía y romanticismo por la Cuba vieja.

Existe en la sede de la capital del Atlántico un espacio espectacular que se llama "Chocolate Whisky Bar", un speak easy con capacidad para 50 personas y en donde el Whisky deja de ser una cuestión técnica para convertirse en toda una experiencia. Valledupar muy pronto también contará dentro de la sede de Varadero con esa exitosa opción que cuenta con la opción de probar más de 100 referencias seleccionadas.

Ya entrando en materia con el tema de la carta, probé para empezar una entrada llamada tocino Varadero, una preparación con cerdo ahumado, miel trufada, crocante de puerro y manzanas. Mi acompañante se decidió por una cazuelita de langostinos, cremosa, deliciosa y con su proteína de mar cocida al carbón.

De plato fuerte había muchas opciones entre pescados, aves, arroces y mariscos, pero a mi me llamó la atención el róbalo al horno (róbalo entero deshuesado al carbón y aromatizado en zumo de naranjas frescas y echalotes). Ella pidió un arroz de cochinillo al carbón, con tomates confitados y frijol negro; la experiencia fue inmejorable, el ambiente maravilloso y la velada fantástica. Solo me queda una deuda, y es la de ir a conocer el restaurante, pero en Barranquilla. Allá como les dije anteriormente, está cumpliendo 25 años de fundado y goza de amplio reconocimiento también.

¡En 2025 cumpliré esa cita!

Dirección: Calle 12 No 6 56 Novalito, Valledupar

Carrera 51b No 79 97 Barranquilla

Instagram: @varaderovalledupar y @varaderorestaurante



CLUB SOCIAL VALLEDUPAR

Cómo no tener en cuenta al Club Social de Valledupar, sinónimo de elegancia, historia y servicio; fue el primer restaurante de comida internacional y el primero como restaurante a manteles de la capital del Cesar. Ya son 72 años de experiencia en donde propios y extraños han realizado sus eventos, reuniones familiares, matrimonios y todo lo que se pueda pasar por la mente para que sea memorable a través de los años.

El club no solo está abierto para socios como ha sido la tradición sino también para los que desean hacer su sueño realidad de formar parte, aunque sea ocasionalmente, del club más prestigioso y elegante de la capital del Cesar. Ese fue mi caso, fui invitado por un socio que se enteró lo que yo estaba haciendo como trabajo de campo y me convenció de ir a conocer sus instalaciones, y por supuesto probar su gastronomía.

Recorriendo el sitio me enteré que los salones cuentan una amplitud que puede ser ajustada a las necesidades de cada cliente. Hay espacios como el salón Fundadores con una capacidad de 500 personas, salón Cañahuate con capacidad para 120, salón Cayena con la capacidad de 60, salón Sierra Nevada con capacidad para 40 y el salón Trinitaria con capacidad de 20 invitados.

En cuanto al menú probé un plato icónico, se trata del "arroz club", una creación del antiguo chef, el sr Rafael de la Hoz quien en el año 1967 recibe una propuesta de Fedearroz para el modelo o receta que lo identificara como marca, pero debido a su profesionalismo y ética, rechaza la propuesta.

Pero la idea le quedó sonando más bien para identificar al club y a la ciudad de Valledupar como tal, empezando a pensar que ingredientes puede agregarle a ese arroz tomando como base que a él le encantaban las recetas gratinadas sobre todo con quesos como el parmesano o el mozzarella. Así fue haciendo sus pruebas como en un laboratorio, combinando varios ingredientes y finalmente hubo humo blanco en una preparación con pollo, jamón y camarón en cuanto a proteínas y agregándole pimentón rojo, verde, cebolla, zanahoria y raíces chinas.

Con el tiempo fue quitando las raíces porque sentía que el plato estaba muy cargado. Lo que le da el color es salsa china y para cerrar con broche de oro quiso darle ese toque de gratín con queso mozzarella en mezcla también de queso parmesano. Cuando ya estaba todo listo lo presentó ante la junta directiva y después de una degustación fue aprobado inmediatamente .

El arroz club hoy día es el plato insignia del establecimiento, es único e inigualable y solo se consigue allá, que fue donde yo lo probé, comprobando que es una receta espectacular al paladar. Otras opciones igualmente buenas son el cordon blue de pollo, la pechuga grillé, el churrasco angus, el lomito fondue, el pallard napolitano y el salmón a las finas hierbas. Yo rematé con una esponjosa torta de chocolate que estaba buenísima.

Dirección: Carrera 8 No 11-95

Instagram: @clubvalleduparoficial

*OTROS RESTAURANTES ALTA COCINA PARA VISITAR, Alejandro (italiano, fusión), Polanco (mexicano) y Ankara (fusión)