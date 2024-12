Cuánto cuesta visitar el alumbrado de Monserrate y qué puede encontrar; agéndese

.Publicidad.

La temporada navideña en Bogotá es una de las más esperadas, no solo por las festividades y las reuniones familiares, sino también por las decoraciones navideñas que hacen que la ciudad brille. Desde el 29 de noviembre se encenderá uno de los espectáculos de luces navideñas más reconocidos de la ciudad; el alumbrado de Monserrate. Si está planeando asistir a este evento emblemático, es importante que conozca todos los detalles como el costo de la entrada hasta lo que allí podrá disfrutar.

Durante las fiestas decembrinas, el cerro se llena de luces y decoraciones que transforman el paisaje, ofreciendo una vista impresionante desde lo alto de Bogotá. Es una tradición que atrae a miles de personas cada año, quienes suben al cerro para disfrutar no solo del alumbrado, sino también de la vista panorámica de la capital colombiana, de las instalaciones de la iglesia y de los diferentes espacios destinados para el esparcimiento; este complejo de luces navideñas estará disponible hasta el 12 de enero.

..Publicidad..

El alumbrado de Monserrate se podrá visitar de lunes a domingo en el horario de 5:30 p.m. a 12:00 a.m. Para disfrutar del paisaje y las luces como tal no se debe pagar una entrada, se debe hacer compra de tiquetes para subir en funicular o teleférico, ya que en ese horario no está habilitado el sendero peatonal. El costo es de $29.500 ida y vuelta.

...Publicidad...

| Vea también: El festival en Bogotá para disfrutar de más de 200 figuras iluminadas durante la navidad

....Publicidad....

La temática de 2024 es "puerto de fe", por lo que podrá encontrar figuras de barcos que alumbran, luces que simulan las olas del mar, en frente de la basílica se encuentra un gran barco ideal para tomar la foto del recuerdo.

De acuerdo con la información del porta de la Alcaldía para el 24 y el 31 de diciembre, el alumbrado no estará habilitado, por lo que si usted quiere ver esto durante estas fechas, no podrá hacerlo.