Valle del Lili e Imbanaco de Cali y la Santa Fe de Bogotá, las clínicas que más facturan en Colombia

La institución caleña, dirigida por la Dra. Marcela Granados lidera con sus $1,7 billones y le sigue la bogotana en cabeza del Dr. Mauricio Gallardo con $1 billón

Según un listado del diario La República, las instituciones médicas con mayores ingresos en el país son la Fundación Valle del Lili, la Fundación Santa Fe, la Clínica Imbanaco.

Valle del Lili e Imbanaco están ubicadas en la capital de Valle del Cauca, mientras que la Santa Fe es una de las clínicas más tradicionales de la capital del país. Les siguen en el listado el Hospital Internacional de Colombia, de Santander; el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Antioquia; y LaCardio, de Bogotá.

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El primer lugar del podio de ganancias económicas de las instituciones médicas

Foto: Fundación Valle del Lili

En el primer lugar del escalafón se ubica la Fundación Valle del Lili, en Cali, bajo la dirección general de la Dra. Marcela Granados.

Esta institución registra una facturación cercana a los $1,7 billones. Fundada el 3 de marzo de 1986 en su histórica sede Centenario, la entidad sobresale a nivel regional por realizar procedimientos de alta tecnología, como los trasplantes de órganos.

En el ámbito de la nefrología, cuenta con uno de los programas de trasplante renal —tanto con donante vivo como cadavérico— más activos y exitosos de la región.

Asimismo, su división de Pediatría es referente nacional gracias a una unidad de Urgencias Pediátricas equipada con un sistema de triage altamente especializado.

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El segundo lugar, una de las clínicas más prestigiosas del país

El segundo puesto en volumen de ingresos lo ocupa la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuyo director general es el médico Henry Mauricio Gallardo Lozano.

La institución capitalina alcanzó en 2025 una facturación de $1 billón de pesos. Su departamento de Gastroenterología se sitúa entre los más avanzados de Colombia, con capacidad para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos en vías digestivas altas y bajas orientados a la detección temprana de lesiones premalignas y patologías biliopancreáticas.

Adicionalmente, dispone de equipos multidisciplinarios dedicados al manejo de trastornos gastrointestinales complejos y enfermedad inflamatoria intestinal, integrando áreas como la hepatología y la nutrición clínica.

Cali repite podio con la Clínica Imbanaco: la tercera que más factura

En la tercera posición figura la Clínica Imbanaco, ubicada en Cali, con una facturación aproximada de $973.222 millones de pesos.

La dirección ejecutiva de este centro médico la asumió la Dra. Carolina Herrera, en reemplazo del Dr. Rafael González Molina, quien estuvo al frente de la entidad hasta comienzos de 2026.

Esta institución vallecaucana ofrece atención en más de 40 áreas de la salud, destacándose especialmente por sus programas de tratamiento oncológico, que abarcan servicios de radiocirugía, quimioterapia y trasplante de médula ósea.

Por otro lado, sus divisiones de Pediatría y Cuidado Integral de la Mujer figuran también entre las más importantes del territorio nacional.

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