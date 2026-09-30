La reaparición de Andrés Camargo con un proyecto que sorprenderá en Bogotá

En Cedritos, al norte de Bogotá, una idea busca abrirle la puerta de un club social a un público que tradicionalmente ha quedado por fuera de estos espacios. El empresario e ingeniero civil Andrés Camargo Ardila proyecta allí Kurrant Club, una edificación de seis pisos que reunirá restaurantes, piscina, gimnasio, espacios para reuniones, entretenimiento familiar y otros servicios. La apuesta parte de una diferencia de precio: mientras algunos clubes de élite pueden exigir sumas de hasta $300 millones anuales entre sus costos de vinculación, Kurrant plantea suscripciones de entre $6,5 y $8 millones al año.

El proyecto, ubicado en la carrera 18A #142-13, contempla una inversión total de $50.000 millones y ya está en etapa de preventa: en menos de un mes, según su promotor, se han negociado 70 suscripciones. Si el ritmo continúa, las obras comenzarían a comienzos de 2027 y tendrían una duración estimada de 18 meses. La idea no termina en Cedritos: Camargo ya piensa en llevar el concepto a sectores como Chapinero, Salitre y Colina Campestre, con la aspiración de construir una cadena de clubes sociales dirigida a las familias y empresarios de clase media de Bogotá.

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Un club democrático para la clase media

En el espacio destinado para el club, funciona actualmente Showroom. Un espacio exclusivo para la exhibición de productos de colección de una marca o novedades de forma específica. La idea de Camargo nació hace varios años atrás. Su proyecto le apuesta a la democratización de Kurrant, un club social y empresarial para la clase media de la ciudad.

Con esa intención, las familias o empresarios deben pagar anualmente entre 6,5 millones de pesos y 8 millones dependiendo de la modalidad que escojan: si es para 4 personas de la familia deberán pagar 6,5 millones, mientras que si es empresarial la cuota es de $8 millones. La edificación de 6 pisos contará con restaurantes, piscinas, gimnasio, peluquerías, salón para reuniones, sala de juntas, bar, cancha de bolos, guardería infantil, salones de juegos y fiestas para niños, saunas, zona para masajes e hidromasajes y baños turcos, cafetería y cancha de Padel.

Las obras se financiarán por medio del Banco de Bogotá con crédito de $24.000 millones y capital propio. El proyecto hasta hora ha sido todo un éxito y se encuentra en la etapa de preventa. Según Andrés Camargo, de continuar con ese auge el proyecto, las obras iniciarían en los primeros meses del próximo año con un periodo de ejecución de año y medio Es decir que las obras finalizarían a mitad de 2028 y entrarían en funcionamiento a finales de ese mismo año.

Una cadena de clubes en diferentes barrios para la clase media capitalina

El objetivo de Camargo es continuar su democratización y expansión a otros sectores de la ciudad como Chapinero, Salitre y Colina Campestre, con el objetivo de tener una de cadena de clubes sociales de clase media en Bogotá. Aún no se ha determinado cuál será la empresa constructora que adelantará las obras. Sin embargo, el diseño de interiores estará a cargo de la firma colombo española Arquint, dedicada al diseño y construcción, que fue creada en 1997.

Mientras tanto, la estructuración financiera del proyecto está a cargo de la banca de inversión Pivot, empresa que se creó en 2010 y está dedicada a la consultoría y estructuración financiera, fusiones y adquisiciones. El lote para este proyecto tuvo un costo de $5.000 millones. Mientras avanza esta iniciativa, Camargo ya está pensando en la adquisición de los demás lotes. Sin embargo, aún debe esperar que las obras estén en ascenso para negociar un lote que tiene ya en la mira en el sector de Colina Campestre.

La obra generará unos 200 empleos en la ciudad. Además, el negocio en la zona de Cedritos le apunta a unas 115.000 familias que habitan en los alrededores y no necesitaría usar carro para llegar al lugar. Allí, los visitantes encontrarán un espacio con un concepto de vida familiar y empresarial, diseñado para personas amantes de la buena vida. Andrés Camargo también es dueño y fundador de la firma PreVeo, empresa especializada en el servicio de interventoría de obras, control y supervisión de proyectos de construcción. Fue creada el 16 de marzo de 2010.

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