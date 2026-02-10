La Fundación Valle del Lili es la # 1 centro médico académico en Colombia hospital Bucaramanga entró top 110 del mundo

La unión de facultades de medicina de universidades con alta calidad académica con centros hospitalarios colombianos ha resultado provechosa: cinco hospitales entraron al top en el ranking elaborado por la consultora ranking de Brand Finance. El Centro médico académico de Colombia es la Fundación Valle del Lili con Marcela Granados como directora y trabaja en asocio con la Universidad privada ICESI cuyo rector es Esteban Piedrahita. Han sido pioneros en investigaciones de punta como puede verse en esta nota, con un invento que trata la arritmia del corazón. Este hospital localizado en Cali entró al ranking de los 50 mejores del mundo.

El siguiente hospital bien posicionado en este ranking de los mejores es La Cardio con el puesto 48 que tiene de director al doctor Juan Gabriel Cendales. En su caso los convenios con universidades como El Rosario, El Bosque y La Sabana. No obstante, los más importantes son con la Universidad del Rosario, claustro educativo que tiene de rectora a Ana Isabel Gómez Córdoba. La selección de Gómez fue histórica, por ser la primera vez que la famosa universidad tiene a la cabeza a una mujer.

Dentro del mismo listado sigue el Hospital Universitario de Santa Fe, donde se siguen las instrucciones del doctor Henry Mauricio Gallardo Lozano. El enfoque de hacer convenios con las universidades los Andes, el Rosario, de Cartagena, Militar, Nacional, Javeriana, la Industrial de Santander, la Pedagógica entre otros le dio una buena posición en el listado. Sin embargo, es de recalcar el convenio con los Andes. Donde aparece de rectora Raquel Bernal, que reemplazo a Alejandro Gaviria, al ser una persona de la confianza de Gaviria le dio puntos en el Consejo Directivo.

En el puesto 101 se encuentra el Hospital Universitario de Santander, donde está administrando Ricardo Arturo Hoyos Lanziano. El HUS funciona como hospital universitario en convenio con la Universidad Industrial de Santander (UIS), cuyo rector es el ingeniero Hernán Porras Díaz. El ingeniero consiguió reelegirse para estar a la cabeza de la UIS durante el periodo 2025- 2028. El Hospital Universitario ha conseguido una inversión importante en 2025, al estrenar unidades nuevas.

