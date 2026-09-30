- El grupo Santandereano que se quedó con las droguerías de Confandi y ahora lidera en el suroccidente del país

Unidrogas la empresa dirigida por Juan Francisco Suárez, va conseguir cerca de 97 droguerías, y accederá a las cedes de Cali, Palmira, Buga, Cartago en el Valle

En un movimiento estratégico que reconfigura el panorama del comercio al detal de medicamentos en el suroccidente colombiano, el director general de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi), Jacobo Tovar Caicedo, anunció la venta de su red de 97 droguerías al grupo Unidrogas S.A.S. La transacción marca la salida definitiva de la Caja del negocio de retail farmacéutico y de la venta directa de medicamentos al público.

Fundada en 1957 bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y perteneciente de manera colectiva a los empleadores del departamento, Comfandi registraba números positivos en ventas brutas dentro de este segmento gracias al alto posicionamiento de su marca. Sin embargo, la operación enfrentaba una fuerte presión sobre sus márgenes de rentabilidad, estrechados por la regulación de precios, la feroz competencia de cadenas masivas como Farmatodo, Cruz Verde y Droguerías La Rebaja, y severos problemas de flujo de caja generados por los retrasos en los pagos del sistema de salud (EPS y ADRES).

Enfoque estratégico y plan de inversiones de Comfandi

La desinversión en el negocio de droguerías busca liberar capital de trabajo y fortalecer la estructura financiera de la caja. Los recursos de la operación respaldarán un plan de inversiones por $450.000 millones de pesos proyectado para los próximos cinco años, el cual se enfocará exclusivamente en sus actividades esenciales y misionales.

Entre los frentes prioritarios del plan se encuentran la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en sus centros médicos, clínicas e IPS, así como el fortalecimiento del subsidio familiar, la educación, la recreación, la vivienda y el crédito social para sus afiliados en la región.

El salto de Unidrogas en el suroccidente colombiano

Foto Unidrogas

La firma compradora, Unión de Droguistas S.A.S. (Unidrogas), fue constituida en Bucaramanga en 1982 por inversionistas privados y farmacéuticos santandereanos. Iniciando como un distribuidor regional en los Santanderes, la compañía escaló progresivamente hasta convertirse en uno de los principales actores del mercado farmacéutico a nivel nacional.

Dirigida en la actualidad por Juan Francisco Suárez, Unidrogas administra reconocidas cadenas de farmacias como Droguería Alemana, Botica Junín y Droguería Inglesa, y dispone de una sólida infraestructura logística con depósitos principales en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar. En 2025, con presencia en 24 departamentos y una red de más de 900 puntos de venta, alcanzó ingresos operacionales por $1,10 billones de pesos.

Con la absorción de los 97 establecimientos de Comfandi, distribuidos en municipios estratégicos como Cali, Palmira, Tuluá, Buga y Cartago, Unidrogas transforma de forma radical su cuota de mercado en el Valle del Cauca, donde su presencia era reducida frente a su hegemonía en el Caribe, Santanderes y el centro del país. La incorporación de una red comercial en plena operación lo convierte de la noche a la mañana en uno de los líderes indiscutibles del retail farmacéutico en la región.

Le puede gustar: La ofensiva de las Mintrabajo y Supersubsidio para rescatar las once Cajas de compensación intervenidas por Petro

Anuncios.

Anuncios..