Los constructores detrás de la millonaria remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla

Grandes firmas del Caribe: Convias, Terrapin, Proyectos Gestión del Desarrollo y E Ingeniería unidos en el consorcio Metro Estadio harán la obra que Char contrato

El pasado 16 de septiembre se aprobó un aumento de $106.377 millones para la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla. Así, el presupuesto pasó de $172.969 millones a $279.346 millones, un incremento de más de 61% frente al presupuesto inicial.

La modificación implica que el proyecto llegará a $279.346 millones, cifra que debería dejar al Metropolitano de Barranquilla como un estadio de vanguardia en toda la nación.

El proyecto está a cargo del Consorcio Metro Estadio, representado por Jaime Enrique Lindado Berdugo. De acuerdo con el cronograma original, la remodelación deberá estar terminada en 2027.

Detrás del consorcio están Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S. y E Ingeniería S.A.S. Convias y Terrapin tienen, cada una, una participación del 40%, mientras que Proyectos y Gestión del Desarrollo y E Ingeniería cuentan con el 10 % restante.

La casa de la Selección Colombia tendrá nueva cara

Imagen: Alcaldía de Barranquilla

La intervención del Metropolitano tiene relevancia para Barranquilla y el caribe colombiano. Desde 1989, el estadio es la sede oficial de la selección masculina de fútbol de Colombia y ha sido escenario de partidos de eliminatorias y otros eventos deportivos y musicales.

Entre los accionistas de Convias aparece Luis Francisco Ovalle Llinás, ingeniero y excandidato al Senado por el Partido Liberal. La constructora fue fundada el 7 de septiembre de 1998 y, durante su trayectoria, ha estado relacionada con proyectos como el estadio de béisbol Édgar Rentería, el Centro de Convenciones y Ferias Puerta de Oro, parques y zonas verdes del Atlántico y la vía del Corredor de Carga y Acceso Portuario de Barranquilla.

En varios de estos proyectos ha participado junto con otras compañías y bajo esquemas de consorcio.

En Terrapin S.A.S. figuraba como representante legal Daniel Eduardo Vives De Andreis, hermano de Manuel Guillermo Vives De Andreis. Ambos son hijos de Manuel Vives González, empresario del Caribe, quien fundó Mavig S.A. en 1983.

La compañía ha estado vinculada a proyectos como el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro y la construcción del estadio de béisbol Édgar Rentería.

E Ingeniería S.A.S. tiene como representante legal a Jaime Enrique Lindado Berdugo. El cuarto integrante del consorcio, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., tiene como socia principal a Gina Paola Beltrán, con el 90% de participación, mientras que Garxa y Cía. posee el 10 % restante de las acciones de la compañía Proyectos y Gestión del Desarrollo.

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La final de la Copa Sudamericana para el estrene

Los integrantes del Consorcio Metro Estadio deberán ejecutar la remodelación para convertir el escenario en una infraestructura deportiva moderna.

Los planos contemplan capacidad para 60.000 espectadores, ampliación de las zonas VIP, renovación de camerinos, nuevo césped y baños modernizados. La obra deberá concluir en el segundo semestre de 2027.

Según la solicitud de aumento presupuestal, los trabajos tendrían un avance cercano al 90%. Además, la Conmebol ratificó recientemente que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La intervención del Metropolitano coincide con proyectos de mayor escala en Bogotá y Medellín. En El Campin, las obras del nuevo estadio comenzaron en marzo de 2026 bajo una APP; mientras que en el Atanasio Girardot, cuya modernización supera los $752.000 millones, la capacidad proyectada pasará de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores y LALIGA española asesora la renovación tecnológica.

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