Estos son los 5 mejores hospitales de Bogotá en pediatría, tratamiento del cáncer y cardiología

La Fundación Santa Fe y La Cardioinfantil están entre las 10 primeras del ranking IntelLat de las mejores clínicas y hospitales de América Latina 2026

Entre filas, citas que se demoran y pacientes que muchas veces deben esperar semanas para ser atendidos, hablar de hospitales en Colombia suele estar asociado a las dificultades del sistema de salud. Sin embargo, un nuevo ranking internacional muestra otra cara: varias instituciones nacionales, especialmente de Bogotá, están entre las mejor calificadas de América Latina.

La medición de IntelLat incluyó más de 100 hospitales y clínicas y tuvo en cuenta aspectos como seguridad clínica, tecnología, eficiencia, telemedicina, talento humano y sostenibilidad. La empresa chilena de investigación de mercado y firma consultora, especialista en inteligencia de negocios, enfocada en América Latina, adelantó un estudio y análisis sobre los mejores hospitales y clínicas de América Latina.

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Entre los mejores del continente

Entre los 10 primeros centros hospitalarios de América Latina, hay dos de Bogotá: la Fundación Santa Fe, calificada con 85,10 puntos en el puesto número 3 y la Fundación Cardio Infantil, con 79,81 puntos, en la casilla 8 del listado. Por su parte, la Clínica Reina Sofía ocupó en el listado el puesto 22, con 63,87 puntos, mientras que el Hospital Universitario Méderi ocupó la posición 25, con 61,13 puntos. Un puesto después aparece el Hospital Pediátrico La Misericordia, completando el sorprendente grupo de los mejores centros hospitalarios de la capital del país, que en 2026 aparecen en el ranking a nivel de América Latina.

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Así mismo, el estudio clasificó a las instituciones médicas dependiendo de su especialidad en pediatría, oncología y cardiología. Entre las primeras 40 instituciones de las más de 100 que analizó el estudio, se encuentran otros centros médicos bogotanos que fueron destacados: la Clínica Country aparece ocupando el puesto 30 con 60,06 puntos; el Hospital Universitario San Ignacio el 32, con 59.48 puntos y la Clínica La Carolina, el 39, con 57,75.

La tercera mejor de América Latina

La Fundación Santa Fe es el primer centro hospitalario colombiano en el ranking de IntelLat. Sus servicios de neurología, ginecología, obstetricia, neumología, ortopedia, traumatología, endocrinología y diabetología hicieron que sumara puntos.

La prestigiosa institución médica es la segunda mejor a nivel nacional en cardiología y Pediatría, mientras que en oncología es primera en el ámbito nacional y sexta a nivel de América Latina.

De acuerdo con el estudio la Fundación Cardioinfantil de Bogotá es la primera en el país en su especialidad y la tercera a nivel regional, mientras que el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) es el líder a nivel nacional y el segundo en América Latina, solo superado por el Hospital israelita Einstein.

El ranking fue elaborado por medio de datos cuantitativos y cualitativos. También se usaron insumos entregados por las mismas instituciones médicas, que fueron validados y analizados por los equipos de IntelLat a través de una encuesta de 167 preguntas y más de 1.000 puntos de datos.

Para hacer parte de la valoración general, cada centro hospitalario debía obtener un mínimo de 40 puntos. Además del desempeño en cada especialidad, IntelLat evaluó aspectos como la seguridad, la eficiencia, el conocimiento, la tecnología, la telemedicina, el prestigio, la experiencia de los pacientes y el compromiso con la sostenibilidad.

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