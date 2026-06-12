- Uno de los grandes barcos de containers arribó a Puerto Antioquia en Urabá

La embarcación de bandera Singapur de la gran naviera Maersk desembarco con maquinaria y maíz en la terminal manejada por Alejandro Costa

En Puerto Antioquia, la llegada de un megabuque muestra el potencial de la población. La embarcación hace parte del servicio CAX de la naviera Maersk. Tiene capacidad para transportar hasta 5.500 contenedores y mide 272 metros de largo por 40 metros de ancho. Su arribo pone a prueba la operación de una terminal diseñada para atender buques de gran tamaño y responder a las exigencias del comercio internacional.

El barco de bandera de Singapur traía al puerto maíz, maquinaria, partes de equipos etc. Una vez bajó sus productos se dirigió hacia Puerto Moín en Costa Rica y seguiría a Manzanilla en Panamá. El buque pertenece a la naviera Maersk, un grupo danés. En la actualidad es la segunda compañía de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo, tanto por capacidad de flota como por volumen de carga. Su director ejecutivo es Vincent Clerc.

Tras ingresar por la bahía del Golfo de Urabá, el barco atraca directamente en el muelle de 1.340 metros con el apoyo de remolcadores y pilotos especializados. Luego comienza una operación coordinada entre operadores y equipos de última generación. Las grúas STS y RTG descargan los contenedores y los trasladan hacia una plataforma terrestre de 38 hectáreas. El movimiento de las enormes estructuras metálicas, que elevan y depositan la carga con precisión, refleja el alto nivel tecnológico de la terminal.

La eficiencia es uno de los principales diferenciales del puerto. Operaciones de descarga que en terminales con tecnología más antigua pueden tardar hasta tres días se realizan aquí en un promedio de 12 horas. Puerto Antioquia es además el primer puerto concebido en Colombia como una infraestructura “nativa digital”, gracias a una red privada industrial 5G que optimiza los procesos, reduce costos logísticos, disminuye los tiempos de tránsito y contribuye a la reducción de emisiones de carbono.

Bajo el liderazgo de su CEO, Alejandro Costa Posada, la terminal se ha consolidado como una infraestructura estratégica para la región. El ejecutivo llegó al proyecto tras desempeñarse como gerente general de TLM Constructores y presidente de Impala Terminals. Su objetivo ha sido posicionar a Puerto Antioquia como un nodo logístico clave para Antioquia y el Caribe colombiano.

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La entrada en operación del puerto también ha fortalecido la competencia frente a otras terminales del Caribe colombiano. Su ubicación ofrece una conexión más cercana con centros productivos y de consumo como Medellín y Bogotá. Además, cuenta con infraestructura de última generación y un calado que le permite atender embarcaciones de gran tamaño.

Desde su entrada en funcionamiento, en febrero de 2026, Puerto Antioquia ha movilizado más de 3.400 contenedores y recibido diez grandes embarcaciones. Entre ellas se destacan el Maersk Monte Verde y la motonave Pelican Island, primer buque de carga a granel en operar en la terminal, que arribó con 18.700 toneladas de maíz procedentes de Estados Unidos.

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