- Puerto Antioquia estrenó su capacidad para mover maquinaria con 2 equipos para el metro

Han pasado tres meses desde su inauguración en el Urabá antioqueño y Puerto Antioquia ya demostró ser uno de los puertos más modernos del país: la tecnología instalada por Nokia permite reducir los tiempos de carga a solo unas horas. Uno de los más recientes beneficios del sistema de este puerto fue la llegada de dos equipos requeridos por el Metro de Medellín. La operación confirmó la capacidad tecnológica y logística del terminal marítimo.

Los dos trenes de trabajo ferroviario que llegaron para fortalecer la operación del Metro de Medellín fueron diseñados para construir y mantener los rieles del sistema. La mercancía arribó en barcos de la naviera Compagnie Maritime d'Affrètement y Compagnie Générale Maritime (CMA CGM). La naviera tiene como presidente a Rodolphe Saadé, uno de los empresarios más influyentes del sector marítimo. La llegada de los equipos marca un momento clave para el sistema de transporte antioqueño.

La descarga de los equipos representó un reto técnico considerable. Cada tren tenía un peso cercano a las 60 toneladas, por lo que la maniobra debía ejecutarse con total precisión. El puerto cuenta con tecnología especializada para movilizar cargas de gran tamaño y peso, reduciendo además los tiempos de trabajo. Otra de sus ventajas es su cercanía con Medellín, ciudad ubicada a solo siete horas por carretera.

Puerto Antioquia, que tiene al ingeniero Alejandro Costa Posada como CEO, funciona hoy como una infraestructura estratégica para la región. Costa Posada llegó al proyecto después de desempeñarse como gerente general de TLM Constructores y presidente de Impala Terminals. Su misión ha sido consolidar el puerto de Urabá como un nodo logístico fundamental para Antioquia y el Caribe colombiano. La operación del terminal avanza con altos estándares técnicos y de eficiencia.

La junta directiva de Puerto Antioquia buscaba un directivo con capacidad para administrar una obra que recibió inversiones cercanas a los 774 millones de dólares. El objetivo era fortalecer la salida de mercancías hacia mercados internacionales y reducir costos logísticos. Además, el puerto promete disminuir hasta en un 33 % los tiempos de viaje entre los centros de producción del país y el mar. Esa ventaja competitiva ya empieza a transformar el comercio nacional.

La entrada en operación de Puerto Antioquia también representa un desafío para otros terminales marítimos del país. Si se lo compara con el Puerto de Cartagena, ofrece mayor cercanía con importantes centros de producción y consumo. En comparación con el Puerto de Santa Marta, cuenta con infraestructura más moderna y tecnología de última generación. Además, supera al puerto de Barranquilla por contar con un calado más profundo.

Puede leer: Los paisas empiezan a decirle adiós a Cartagena para aprovechar el puerto en Urabá, desembarca máquina para el metro

Anuncios..