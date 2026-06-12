- Acorralada por las protestas la presidente Sheinbaum no llegó al palco presidencial en la inauguración del mundial

A pesar de su popularidad, la Presidenta enfrenta una difícil coyuntura y para sacarle el cuerpo a una posible chiflada le cedió el puesto a una mujer indígena

Claudia Sheinbaum es la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al inicio de la Copa del Mundo. Siete meses atrás lo había anunciado y, desde entonces, se especuló que la razón de su ausencia sería evitar una rechifla que no resonaría solo en el Estadio Ciudad de México -antes tenía el bello nombre de Azteca-, sino que llegaría a los 700 millones de televidentes que segurían la inauguración en sus dispositivos alrededor del planeta.

La ultima vez que una mujer había tenido esa oportunidad fue en 1966, cuando la Reina Isabel II de Inglaterra fue el aficionado más ilustre en asisitir a la inauguración del mundial de fútbol, en su condición de mandataria de la nación anftriona. El dictador argentino Videla en el polémico Mundial 1978, que le daría la primera copa a la albiceleste; el Rey Juan Carlos I, cuatro años después en España 82; Bill Clinton, en Estados Unidos 94 y Jacques Chirac, en la siguiente cita mundialista de Francia 98 fueron algunos de los líderes mundiales que engalanaron el primer partido del mundial en sus respectivos países.

Así sucedió. Sheinbaum fue la ausencia notable. Había sorteado su entrada al partido inaugural en un concurso de niñas futbolistas, que ganó una joven indígena, Yolett Cervantes. Sheinbaum tampoco apareció en el Zócalo, al pie del Palacio Presidencial. Entonces, muchos recordaron que los estadios son un terreno históricamente difícil para los presidentes mexicanos.

En 1968, días después de la matanza de Tlatelolco, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos entre gritos de rechazo, y chiflidos en su contra. En 1986, a Miguel de la Madrid le correspondió inaugurar la Copa del Mundo de Fútbol como país anfitrión durante la cual recibió rechiflas enmarcadas en el descontento social, tras el terremoto de 8.1​ en la Ciudad de México un año atrás.

La decisión de la presidenta de regalar su boleto con el número 0001 fue un cálculo político ante el descontento social que hay en el país. Antes del pitazo inicial, la capital tenía maestros bloqueando calles para exigir mejores salarios y pensiones, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con operaciones militares para golpear el narcotráfico del país; familiares de desaparecidos exigiendo respuestas al gobierno y ambientalistas manifestándose contra megaproyectos.

Iniciado el primer tiempo, sin embargo, Sheinbaum publicó un video en redes sociales, vestida con la camiseta verde, desde un evento en un recinto deportivo popular al norte de la CDMX, bastión de su partido Morena.

🇲🇽Así festejó Claudia Sheinbaum el primer gol de México en el Mundial 2026



⚽La presidenta celebró el tanto del Tri ante Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa del Mundo.pic.twitter.com/Qn0qi9Vovm — Filo.news (@filonewsOK) June 11, 2026

Aprobaciòn y descontento

Aunque en mayo la aprobación de la presidenta se ubicaba en 68 %, de acuerdo con una encuesta de Enkoll para El País , se trata de la cifra más baja desde que inició su gobierno en octubre de 2024. Más allá de las encuestas, la desaprobación se percibe en las calles. Hay un sector que está en desacuerdo y que está creciendo. Hay un evidente desgaste por el ejercicio del poder.

Fue en 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando México junto a Estados Unidos y Canadá se postularon para ser la sede de la edición 23 de la Copa del Mundo Bajo el lema “United 2026”. La idea era proyectar al mundo una imagen de integración, cooperación, fortaleza regional y de que el futbol es un puente para unir países, cuando hay problemas de seguridad y comercio.

En el palco tampoco estuvieron el primer ministro de Canadá Mark Carney y Donald Trump de Estados Unidos: México ha sido el encargado de dar el primer paso con la silla destinada para la mandataria de la nación anfitriona vacía. Al parecer, asì continuara hasta el 10 de julio, cuando se de el pitazo final y el planeta entero ovacione a los nuevos campeones.

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